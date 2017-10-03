« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahat'Tanrı'nın Gözü' Issık Göl
image
Seyahat

'Tanrı'nın Gözü' Issık Göl

Tanrı Dağı’yla bakışan Issak Göl, Şaman inançlarının bir parçası olarak kutsal biliniyor. Halk uçsuz bucaksızcasına geniş suya, “Tanrı’nın gözü” ve “Dünyanın gözü” diyor. İşte Issak Göl hakkında detaylar...

Hürriyet Haber
X

Issık Göl, destanlara, romanlara esin vermiş. Kırgızlar için kutsal bir mekan. Tıpkı ateş gibi yerli halkın bir su kütü var. Rusya İmparatorluğu’nun 1865’te toprakları işgalinden önce göle ayak basılmazmış. 

Tanrının Gözü Issık Göl

Bugünkü dilde, Issık 'sıcak' anlamına geliyor. Gölün kuzey kısmı güneyi kadar bakir değil. Sovyetler zamanında iç turizme açılmış, bu yüzden birçok tesis var. İki tip işletme bulunuyor. Vaktiyle Rusların çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için tasarladığı yazlık yurtlar ile yeni trend, Avrupalılar için düşünülen egzotik kamp alanları...

 Tanrının Gözü Issık Göl

Yerli halkın söylediğine bakılırsa Kazak ve Çin sermayesinin de yoğun ilgisine neden olmuş bu canlı bölge. Tanrı’nın Gözü, Dünyanın Gözü yakıştırmaları yapılan Issık Göl için Cengiz Aytmatov da lafını esirgememiş Yıldırım Sesli Manasçı adlı hikâyesinde:

Dünyanın en büyük dördüncü gölüydü, şimdiyse çöl
Dünyanın en büyük dördüncü gölüydü, şimdiyse çöl!

“Ak sütüm adına sana yalvarıyorum ey Tengri! Buraya, senin yeryüzündeki gözün olan bu kutsal gölün kıyısına sana yakarmak için geldik. Ey Issık Göl, yeryüzünün gökyüzüne bakan gözü! Sana sesleniyorum ey suları buz tutmayan göl! Ey kutsal edebi varlık! Kadere hükmeden Kök Tengri ( Gök Tanrı) gözünü köpüklerine çevirdiği zaman, duamı ona ulaştırasın diye sana sesleniyorum…” demiş.

 Tanrının Gözü Issık Göl

Fotoğraflar: goodreads.
Kaynak: Atlas 

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiIssık göltanrının gözüdünyanın gözü
SonbaharSonbahar
Yurt içinde gidilecek sonbaharın en güzel 10 yeri
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Japonya hakkında bilinmeyen gerçekler!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Sonbaharın en güzel aşk rotaları
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyanın en korkunç yeri! (GeHinnom)
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Beş gezgin beş öneri (EKİM)

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER