'Tanrı'nın Gözü' Issık Göl

Issık Göl, destanlara, romanlara esin vermiş. Kırgızlar için kutsal bir mekan. Tıpkı ateş gibi yerli halkın bir su kütü var. Rusya İmparatorluğu’nun 1865’te toprakları işgalinden önce göle ayak basılmazmış.

Bugünkü dilde, Issık 'sıcak' anlamına geliyor. Gölün kuzey kısmı güneyi kadar bakir değil. Sovyetler zamanında iç turizme açılmış, bu yüzden birçok tesis var. İki tip işletme bulunuyor. Vaktiyle Rusların çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için tasarladığı yazlık yurtlar ile yeni trend, Avrupalılar için düşünülen egzotik kamp alanları...

Yerli halkın söylediğine bakılırsa Kazak ve Çin sermayesinin de yoğun ilgisine neden olmuş bu canlı bölge. Tanrı’nın Gözü, Dünyanın Gözü yakıştırmaları yapılan Issık Göl için Cengiz Aytmatov da lafını esirgememiş Yıldırım Sesli Manasçı adlı hikâyesinde:





“Ak sütüm adına sana yalvarıyorum ey Tengri! Buraya, senin yeryüzündeki gözün olan bu kutsal gölün kıyısına sana yakarmak için geldik. Ey Issık Göl, yeryüzünün gökyüzüne bakan gözü! Sana sesleniyorum ey suları buz tutmayan göl! Ey kutsal edebi varlık! Kadere hükmeden Kök Tengri ( Gök Tanrı) gözünü köpüklerine çevirdiği zaman, duamı ona ulaştırasın diye sana sesleniyorum…” demiş.

Fotoğraflar: goodreads.

Kaynak: Atlas