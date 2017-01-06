TanrÄ±larÄ±n memleketi: Atina

OdanÄ±n bir kÃ¶ÅŸesinde cam kenarÄ±na konumlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yatakta tavanÄ± izler vaziyette yatÄ±yorum. Â

Annem her gÃ¼nkÃ¼ rutinini tekrarlÄ±yor. Benim iÃ§in Allahâ€™a dua etmek Ã¼zere hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor. Bir taraftan da HÃ¼ma KuÅŸu efsanesini, hiÃ§ duyulmamÄ±ÅŸ bir ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ gibi anlatÄ±yor. Sanki anlattÄ±kÃ§a bu efsane ruhumdaki duygu selini kah hÃ¼zÃ¼nlendirip, kah coÅŸturuyor. Bir gÃ¼n bu efsane gerÃ§ek olacak ve annemin o dualarÄ± hit bir ÅŸarkÄ± misali her yerde duyulacak. Annem umutlu, ben daha da umutluyum.

Bir efsaneye gÃ¶re HÃ¼ma KuÅŸu o kadar gÃ¼zeldir ki, geÃ§tiÄŸi yerlere huzur ve mutluluk getirirmiÅŸ. Ä°nsanlar ona zarar vermesin, verdiÄŸi huzur ve mutluluk daha Ã§ok alana yayÄ±lsÄ±n diye o kadar yÃ¼ksekten uÃ§armÄ±ÅŸ ki, insanlar onu asla gÃ¶remez sadece verdiÄŸi mutluluk ve huzuru hissederlermiÅŸ. Hatta bazÄ± efsanelere gÃ¶re HÃ¼ma KuÅŸuâ€™nun Ã§ok yÃ¼ksekten uÃ§masÄ±nÄ±n sebebi ayaklarÄ±nÄ±n olmamasÄ±ymÄ±ÅŸ. "AyaklarÄ±m yoksa kanatlarÄ±m var, ben de sÃ¼rekli uÃ§arÄ±m" dermiÅŸ. Anneme gÃ¶re ben hem gÃ¶kte hem yerde HÃ¼ma KuÅŸu'ymuÅŸum. Bunu duyduÄŸumda o kadar utanÄ±r ve heyecanlandÄ±rdÄ±m ki hemen Ã¼stÃ¼me, sadece gÃ¶zlerim gÃ¶rÃ¼necek ÅŸekilde bir ÅŸeyler Ã¶rterdim.

Yolunun Ã¼stÃ¼ndeki evime, gÃ¼nlÃ¼k derslerimi getiren Ã¶ÄŸretmenim geliyor. "BugÃ¼n, Yunan Tarihiâ€™ni anlatacaÄŸÄ±m sana" diyor. DÃ¶rt kadÄ±n sekiz erkekten oluÅŸan on iki tane kocaman, insan ÅŸeklinde TanrÄ±larÄ± varmÄ±ÅŸ YunanlÄ±larÄ±n... Kimisi gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne, kimisi yeryÃ¼zÃ¼ne, kimisi gÃ¼zellik ve saÄŸlÄ±ÄŸa hÃ¼kmedermiÅŸ. Ãœstelik bu TanrÄ±lar, dÃ¼nyayÄ± Olympos DaÄŸÄ±nÄ±n tepesindeki bulutlarÄ±n Ã¼zerinden idare edermiÅŸ. O da ne? Ã‡ocuk aklÄ±m allak bullak... Annemin Allahâ€™Ä± ile bu TanrÄ±lar aynÄ± mÄ±ydÄ±? DeÄŸilse birbirlerini hiÃ§ gÃ¶rmÃ¼ÅŸler miydi? Yoksa annemin anlattÄ±ÄŸÄ± HÃ¼ma KuÅŸu efsanesi bu TanrÄ±lar mÄ±? EÄŸer bu YunanlÄ±larÄ±n TanrÄ±larÄ± insan ÅŸeklindeyse ayaklarÄ± olmalÄ± ama HÃ¼ma KuÅŸu'nun ayaklarÄ± yok. AyaklarÄ± olmayan TanrÄ± nasÄ±l Olympos DaÄŸÄ±nÄ±n tepesindeki bulutlarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kabiliyor? Acaba diÄŸer bulutlarÄ± basamak olarak mÄ± kullanÄ±yor? Bulutlar daÄŸÄ±lÄ±rsa bulunduklarÄ± yerden inmek iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±ya mÄ± atlÄ±yorlar? AtlayÄ±p dÃ¼ÅŸerlerse ayaklarÄ± kÄ±rÄ±lmaz mÄ±? KÄ±rÄ±lÄ±rsa acÄ±maz mÄ±? Off ne acayip TanrÄ±lar bunlar!

GÃ¶nderilmemiÅŸ mektuplarÄ±m var benim...

Bana inanÄ±lmaz aÄŸrÄ±lar yaÅŸatmasÄ±na raÄŸmen bacaÄŸÄ±mÄ±, arada bir aÄŸrÄ±larÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ± zaman yattÄ±ÄŸÄ±m yerden kalkÄ±p okula gitmek iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±mda aynada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m solmuÅŸ yÃ¼zÃ¼mÃ¼, sebepli sebepsiz baÄŸrÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±, pencereme konan kuÅŸa yem verirkenki sevincimi, sadece canÄ±m istediÄŸinde uyumayÄ± (nasÄ±l olsa bedenim yatmaya doymuÅŸ durumda), bazen dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden konuÅŸmayÄ±, kÄ±zÄ±nca kÃ¼smeyi ama en Ã§okta iyileÅŸme umudumu seviyorum. Siz TanrÄ±lardan da bu sevincimi biraz daha huzurlu geÃ§irmem iÃ§in az da olsa bu dayanÄ±lmaz aÄŸrÄ±larÄ± benden uzaklaÅŸtÄ±rmanÄ±zÄ± istiyorum. Sadece bunu istiyorum. Ä°steklerim zarfta gÃ¶nderilmeyi bekliyor.

Engel tanÄ±mayan hayallerim var benim...

YÄ±llar sonra, yÃ¼reÄŸimde yollanmamÄ±ÅŸ mektuplarÄ±m iÃ§inde sÃ¶ylenmemiÅŸ sÃ¶zlerimle birlikte tanrÄ±larÄ±n memleketi Atinaâ€™dayÄ±m. Åžehir merkezine girer girmez Acropolis tÃ¼m ihtiÅŸamÄ±yla tepeden, en tepeden bana; "HoÅŸ geldin" der gibi selam duruyor. "HoÅŸ buldum", hem de Ã¶yle hoÅŸ buldum ki senin bulunduÄŸun tepeden bakÄ±p kendini TanrÄ± hissetmemek mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼? Hem de Ã¶lÃ¼msÃ¼z tanrÄ±... Otele gitmeden Ã¶nce kendimi o tepeye atmak istiyorum ama yine aynÄ± endiÅŸe iÃ§erisindeyim. NasÄ±l Ã§Ä±kacaÄŸÄ±m? Hadi diyelim Ã§Ä±ktÄ±m, peki ama nasÄ±l ineceÄŸim? Dimdik bir tepe sonuÃ§ta... Åžimdi ÅŸu an, yÃ¼rÃ¼meye Ã¶zlem duyduÄŸum zamanlar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m rÃ¼yayÄ± uyanÄ±kken gÃ¶rmek, hatta gÃ¶rmekle kalmayÄ±p yaÅŸamak istiyorum. KanatlanÄ±p uÃ§mak... TanrÄ±larÄ±n bulunduÄŸu daÄŸa olmasa da sana doÄŸru uÃ§mak istiyorum Acropolis. Otele giriÅŸimi hÄ±zlÄ±ca hallettikten sonra kendimi Yunanistan sokaklarÄ±na attÄ±m.

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolumun sol tarafÄ±nda Acropolis mÃ¼zesi, saÄŸ tepede Acroposâ€™in ta kendisi. Her ikisi de birbiriyle yarÄ±ÅŸÄ±r gibi kendine Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor. Benimse aklÄ±m karÄ±ÅŸÄ±k. Bir an Ã¶nce o tepeye Ã§Ä±kmam gerekiyor. Ã–bÃ¼r taraftan mÃ¼zenin iÃ§ini merak ediyorum. Merak nasÄ±l bir duygu bilir misiniz? KÃ¶r bir kuyudan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu aramak gibi. AklÄ±m merak ettiÄŸi ÅŸeye ulaÅŸana kadar ruhumu kemirir durur. O merak duygusu Ã¶ncelikle mÃ¼zeyi iÅŸaret ediyor. DayanamÄ±yorum. Yolumu mÃ¼zeye Ã§eviriyorum. Acropolis mÃ¼zesine girer girmez sanki mahÅŸer alanÄ±na girmiÅŸ gibiyim. Ä°ÅŸte tÃ¼m tanrÄ±lar karÅŸÄ±mda. Sanki onlarla ilk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m zamanlarda sorduÄŸum onca soruma cevap vermek iÃ§in savaÅŸÄ±p vÃ¼cutlarÄ±nÄ± parÃ§alamÄ±ÅŸlar gibi. Kimisinin bacaÄŸÄ± kimisinin kolu kimisinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n bir parÃ§asÄ± eksik. Ã‡ok garip deÄŸil mi?

Bu TanrÄ±lar Ã¶lÃ¼msÃ¼z deÄŸil miydi? Buz gibi, taÅŸ gibi, donmuÅŸ bir film karesi gibi ama her ÅŸeye raÄŸmen muhteÅŸem gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ TanrÄ±lar. Ama bir zamanlar kendini vÃ¼cudumun Ã¶lÃ¼msÃ¼z tanrÄ±sÄ± ilan eden aÄŸrÄ±lar gibi, ÅŸimdi onlar da yok. Beni duyarlar mÄ± bilemem ama iÃ§imden geÃ§en hislerimi paylaÅŸmak isterken onlarla gÃ¶z gÃ¶ze geliyorum ve yÃ¼zlerindeki mahcubiyeti fark ediyorum. Ve tÃ¼m samimiyetimle yÃ¼reÄŸimi aÃ§Ä±yorum. Rahat olun. Ne sizinle hesaplaÅŸmaya ne de acÄ±larÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmaya geldim. Bilirim dÃ¶rt duvar arasÄ±nda insanÄ±n yÃ¼reÄŸi nasÄ±l sÄ±kÄ±ÅŸÄ±r. Bilirim o taÅŸ kesilmeleri. Ä°nsanÄ± mÄ±h gibi bir yere yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r. Bir zamanlar ÅŸehrin en tepesinde Ã¶lÃ¼mlÃ¼ kullara seslenen TanrÄ± olsanÄ±z bile, ÅŸu an bulunduÄŸunuz bu dÃ¶rt duvar, siz Ã¶lÃ¼msÃ¼z tanrÄ±larÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± bu koca dÃ¼nya, dar gelir. BuradayÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ yÃ¼rÃ¼yebilme sevincimi sizinle paylaÅŸÄ±rken aynÄ± zamanda yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za ortak olmak istiyorum. TÃ¼m samimiyetimle.

O yÃ¼rÃ¼yebilme sevincimin keyfini, kafamdaki tÃ¼m endiÅŸelere raÄŸmen Acropolis yolunda Ã§Ä±kartÄ±yorum. YokuÅŸ yukarÄ± zorlayÄ±cÄ±, dimdik bir yoldan Ã§Ä±kÄ±lÄ±yor Acropolisâ€™e. Hele o merdivenler o kadar yÃ¼ksek ki, birinden diÄŸerine adÄ±m atmak gerÃ§ekten fazladan bir gÃ¼Ã§ istiyor. Ne de olsa TanrÄ±lar iÃ§in inÅŸa edilmiÅŸ merdivenler. Olympos DaÄŸÄ±na Ã§Ä±kan TanrÄ±lar iÃ§in bu yÃ¼ksek merdivenler ne kadar zorlayÄ±cÄ± olabilir ki? Ã‡ocukken yattÄ±ÄŸÄ±m yerden, sÄ±nÄ±r tanÄ±maz hayal gÃ¼cÃ¼mÃ¼ kullandÄ±ÄŸÄ±m zaman Acropolisâ€™i gÃ¶zÃ¼mde Ã¶yle bÃ¼yÃ¼tÃ¼r Ã¶yle bÃ¼yÃ¼tÃ¼rdÃ¼m ki ÅŸehirlere sÄ±ÄŸdÄ±ramazdÄ±m. Ä°ÅŸte sendeyim ve ilk hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± mÄ± yoksa o hayalin gerÃ§ekleÅŸmesinin verdiÄŸi sevinÃ§ mi bilemiyorum ama seni deÄŸil de kendimi dev aynasÄ±nda gÃ¶rÃ¼yorum Acropolis. Senden daha bÃ¼yÃ¼k daha yÃ¼rekli gibiyim. SaÄŸdan soldan, aÅŸaÄŸÄ±dan yukarÄ±ya gÃ¶zÃ¼mÃ¼n alabildiÄŸince inceliyorum. Kah gÃ¼zellik ve aÅŸk tanrÄ±Ã§asÄ± Afrodit, kah yÃ¼reÄŸimin duygularÄ±nÄ± kendine has ezgileriyle dile getiren mÃ¼ziÄŸin tanrÄ±Ã§asÄ± Apollo. OlmadÄ± diyorum, yÄ±llarca aÄŸrÄ±larÄ±ma karÅŸÄ± savaÅŸ aÃ§an gÃ¼Ã§lÃ¼ kudretli savaÅŸ tanrÄ±sÄ± Ares oluyorum. Yok yok, ben aslÄ±nda tanrÄ±lar tanrÄ±sÄ± Zeusâ€™um. Ne de olsa buralara kadar gelmek iÃ§in umutsuz Ã¶lÃ¼mlÃ¼leri ve Ã¶lÃ¼msÃ¼z nifak tanrÄ±Ã§asÄ± Erisâ€™i alt etmiÅŸ biriyim. Bedenimi zorlayan fiziki koÅŸullarÄ± sÃ¶ylemiyorum bile.

Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m yolun tam tersi bir yÃ¶nde acroplisi arkama alÄ±p yine zorlayÄ±cÄ± bir yokuÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± iniyorum. Bir ara o kadar zorlanÄ±yorum ki dÃ¼ÅŸme korkusuyla ayakkabÄ±mÄ± Ã§Ä±kartÄ±p yÃ¼rÃ¼meyi deniyorum. KÃ¶ln'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in kolumdaki aÄŸrÄ±lar hala benimleyken bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ daha bedenim kaldÄ±ramayacak biliyorum. Ama ayakkabÄ±sÄ±z da zorlanÄ±yorum iÅŸte. Bu sefer ayaklarÄ±m Ã¼ÅŸÃ¼meye baÅŸlÄ±yor. Tam o anda, yattÄ±ÄŸÄ±m yerden sokakta oynayan Ã§ocuklar ve Ã¼ÅŸÃ¼mesinler diye onlarÄ± eve Ã§aÄŸÄ±ran anneler geliyor gÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼ne. Halbuki ne bÃ¼yÃ¼k ahmaklÄ±k. Halbuki camÄ±n kenarÄ±nda Ã¼ÅŸÃ¼mek iÃ§in can atan beni gÃ¶rseller, Ã§ocuklarÄ± Ã¼ÅŸÃ¼yor diye ÅŸÃ¼kredecekler belki de. Belki Ã§ocukken sokakta onayÄ±p Ã¼ÅŸÃ¼me ÅŸansÄ±m olmadÄ± ama evimden yataÄŸÄ±m yerden uzak ama hayal kurduÄŸum mekanda ayaÄŸÄ±mdaki Ã§oraplarÄ± da Ã§Ä±kartÄ±yor dÃ¼z yoldan sapÄ±yor ve o buz gibi Atina topraklarÄ±na Ã§Ä±plak ayaklarÄ±mÄ± basÄ±yorum. SoÄŸuk, ayak parmaklarÄ±mdan yavaÅŸ yavaÅŸ dizlerime oradan ellerime, ciÄŸerime ve yÃ¼zÃ¼me vuruyor. Ahhh Ã¼ÅŸÃ¼mek ne kadar gÃ¼zel bir duygu bilseniz. ÃœÅŸÃ¼rseniz ayaklarÄ±nÄ±zÄ±, ellerinizi ve daha da Ã¶nemlisi ciÄŸerinizi hissedersiniz. ÃœÅŸÃ¼rseniz sizi Ä±sÄ±tmak iÃ§in sevdiklerinize daha Ã§ok sarÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z. ÃœÅŸÃ¼rseniz, sÃ¼rekli yatakta sÄ±caktan bunalmÄ±ÅŸ ayaklarÄ±nÄ±z iÃ§in ayakkabÄ± bakmak istersiniz. ÃœÅŸÃ¼rseniz yaÅŸÄ±yorsunuz demek.

Akropolisâ€™in ihtiÅŸamlÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ altÄ±nda, Ã¶lÃ¼msÃ¼z tanrÄ±larÄ±n merhametli kollarÄ±nda, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± hissettiren Ã¼ÅŸÃ¼me duygusuyla saÄŸ salim yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± indim. IsÄ±nmak iÃ§in hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m, aynÄ± dili bile konuÅŸmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸim restoranÂ sahibi hanÄ±mefendinin yemekleri eÅŸliÄŸinde sirtaki hayallerimin Ã¶tesinde bir yerde olduÄŸumu hissettirdi. Ertesi gÃ¼n tÃ¼m Atina sokaklarÄ±nÄ± trafiÄŸe kapatÄ±p noel anne ve babalarÄ± bir karnaval havasÄ±nda sokakta bulmak, sanÄ±rÄ±m bu seyahatin en unutulmaz anlarÄ±ndan biri oldu. Ã–lÃ¼mlÃ¼ ya da Ã¶lÃ¼msÃ¼z, Ã§ocukluk hayallerimizi gerÃ§ekleÅŸtirenlerin yeri cennet.

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