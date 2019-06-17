Tanrılar Adası Bali

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri Daha Çok Deneyim HaberleriTanrılar Adası Bali
GeriDaha Çok Deneyim Tanrılar Adası Bali
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tanrılar Adası Bali
Daha Çok Deneyim
17.06.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Tanrılar Adası Bali

Antik tapınakları, göz alıcı turkuaz sahilleri, pirinç teraslarında palmiyeler arasından sonsuzluğa sallanan dev salıncakları, ilham verici doğası, müzik ve dans gösterileriyle etkileyici yerel sanat dünyasını keşfetmek isteyenlerin rotası Bali…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son yılların en popüler Güneydoğu Asya destinasyonlarından biri haline gelen Bali dünyanın her köşesinden binlerce turisti kendisine çekiyor. Tanrılar adası olarak da bilinen Bali’de yaklaşık 20 bin tapınak bulunuyor. Bu nedende adada her adım başı bir tapınakla karşılaşmanız mümkün. Ancak her tapınak yılda iki festival düzenlediği için adada her daim bir kutlama ve festival ortamı hâkim. Bu festivallerin en ünlüleri ise 210 günde bir kutlanan Galungan ve Nyep adı verilen Hindu yeni yıl kutlamaları. Adanın en meşhur tapınağı ise Pura Tanah Lot tapınağı.

Endonezya’ya bağlı, Küçük Sunda Adaları’nın en batısında yer alan Bali’ye ulaşım Denpesar’daki Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı’ndan sağlanıyor.  Bali yolculuğunu en keyifli kılan şeylerden biri olan Emirates ise first class uçuşlarında sunduğu kaliteli ve sınırsız hizmetle her bir yolcusunu bu eşsiz deneyime hazırlıyor. Yerel mutfak lezzetlerinden ilham alan menüsü, kişiye özel mini barı, 3D eğlence sistemi ve online diğer hizmetleriyle Bali’nin huzurlu doğasına sizi hazırlıyor. Dubai Uluslararası havalimanındaki Business Class Lounge alanında kişiye özel barista hizmeti veriliyor. Bu harika hizmet size hitap etmiyorsa, lounge alanında aromalı bir bitki çayını yudumlayıp dinlenirken, birbirinden lezzetli, taze hamur işi veya kurabiyelerle kendinizi şımartabilirsiniz. Yurtdışı seyahatlerde yolcuları en çok düşündüren konulardan biri de uçuş bittikten sonra, havalimanından gidilecek noktaya ulaşmaktır. Emirates Havayolları bu konuda da yolcularını düşünerek çözüm üretiyor. Business uçuşlara özel olarak 75 ülkede geçerli olan özel, şoförlü araçlar ile misafirlerini belirlenen noktadan alıp havalimanına, uçuş bittikten sonra ise havalimanından dilediğiniz noktaya götürmek için yardımcı oluyor.

Tanrılar Adası Bali


Yoganın ve sörfün merkezi

Sakinliği, lüks otelleri, birinci sınıf salonları ve restoranları ile bilinen Bali'de romantik bir tatil yapmak isteyen balayı çiftlerinin bir numaralı tercihi. Ancak kültür turu yapmak isteyenlerin adresi ise Ubudu oluyor. Ubudu’da nereye giderseniz gidin karşınıza mutlaka yoga yapabileceğiniz bir yer çıkar çünkü burası yoganın da merkezi. Adadaki en büyük yoga komünitesi ve adanın en büyük yoga okulları burada konumlanıyor. Özellikle Ubud’daki Yoga Barn, yoga eğitimi almak için en ideal yerlerden. Geleneksel Bali dansını görmek ve el sanatlarından yapılmış hediyelik eşyalar almak için en iyi yer de yine burası. Aynı zamanda bol miktarda yoga stüdyosu, meditasyon dersleri, vegan ve vejetaryen restoranlarından oluşan muhteşem bir sağlıklı yaşam merkezi olan bölge sörfçülerin de en uğrak noktalarından.

Gili Adaları

Her biri kendi içinde ayrı ve eşsiz deneyimler sunan Gili Adaları Bali’ye gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Parti adası olarak bilinen ve genellikle sırt çantalı gezginlerin uğrak yeri Gili Trawangan, romantik âşıkların ve balayı çiftlerinin vazgeçilmezi Gili Meno ve hem romantizm hem de eğlence isteyenlerin adresi Gili Air, Bali’nin renklerini en çarpıcı şekilde yansıtan yerlerden.

Tanrılar Adası Bali


Spa’nın doğduğu yer 

Spa’nın doğduğu yerBali’ye gidip masaj yaptırmak artık bir ritüel olarak kabul ediliyor. Adanın başlıca özelliklerinden biri olan sağlık, güzellik, arınma ve rahatlama sunan ünlü SPA’larını deneyimlemek seyahatinizin belki de en keyifli aktivitesi olacaktır. Hemen her otelin ayrı bir SPA bölümü de olduğundan bu lükse ulaşmak ise çok kolay. Balayı çiftleri için özel hazırlanmış odalarda egzotik yağlar ve kokular eşliğinde yaptıracağınız Bali masajı, tatilinizin unutulmaz anlarından biri olacaktır.

Bali mutfağı

Pirinç üretiminde önde gelen ülkelerden biri Endonezya olduğu için Bali mutfağının temel maddesi de pirinç ve çeşitli baharatlar. Nasi Kuning en bilinen yemeklerden. Adanın kuzeyinde bulunan pirinç tarlaları ise turistik olarak görülebilecek yerlerden. Özellikle Tellalagang Pirinç Terasları en meşhur olanları ve kesinlikle görülmeye değer. Pirinç yanında et, balık, deniz ürünleri ve sebze ürünleri ön planda. Hemen hemen her sokakta göreceğiniz küçük yerel dükkânlarda yöresel birçok lezzeti tatmanız da mümkün. Kuta BeachAdanın güneyinde bulunan Kuta gün batımından sonra Bali gecelerinde eğlencenin doruk noktasına ulaştığı bir yer. Gündüz deniz ve güneşin tadını çıkarttıktan sonra gece hayatının ritmine kendinizi bıraktığınızda ise mutlaka meşhur Bali danslarını izlemelisiniz. Lion Dance başta olmak üzere Legong Keraton ve Calonarang danslarını herhangi bir restoranda yemek yerken dahi izleyebiliyorsunuz.  

Kuta Beach

Adanın güneyinde bulunan Kuta gün batımından sonra Bali gecelerinde eğlencenin doruk noktasına ulaştığı bir yer. Gündüz deniz ve güneşin tadını çıkarttıktan sonra gece hayatının ritmine kendinizi bıraktığınızda ise mutlaka meşhur Bali danslarını izlemelisiniz. Lion Dance başta olmak üzere Legong Keraton ve Calonarang danslarını herhangi bir restoranda yemek yerken dahi izleyebiliyorsunuz.

Tanrılar Adası Bali

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz'in Safranbolu'su
Üç ilin sınırındaki kanyon ziyaretçilerini büyülüyor
'Ata Yurdu'nda geleneklerini yaşatıyorlar
Ağrı Dağı Milli Parkı su altı güzellikleriyle cezbediyor