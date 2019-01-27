Tanpınar’ın ‘Huzur’u rehberliğinde İstanbul

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri Tanpınar’ın ‘Huzur’u rehberliğinde İstanbul
GeriSeyahat Tanpınar’ın ‘Huzur’u rehberliğinde İstanbul
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tanpınar’ın ‘Huzur’u rehberliğinde İstanbul
Seyahat
Cengiz Özdemir
27.01.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Tanpınar’ın ‘Huzur’u rehberliğinde İstanbul

24 Ocak, Türk edebiyatında modernleşmenin temsilcisi, şair ve romancı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 57’nci ölüm yıldönümüydü. İstanbul araştırmacısı Cengiz Özdemir, bu vesileyle yazarın ‘Huzur’ romanı rehberliğinde İstanbul turuna çıkarıyor bizi. Siz de romanı elinize alıp rotaları izleyerek büyük bir aşka ve onun şahidi olan İstanbul’a yolculuk yapabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bundan yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ romanı izleğinde İstanbul’u gezmeye başlamıştık. Geçen hafta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne –ki benim de mezunu olduğum okuldur- rektör olarak atanan Prof. Dr. Handan İnci’nin önderliğinde bu gezilere başladığımız zaman, beklemediğimiz bir ilgi ile karşılaştık. Dünyanın birçok metropolünde, o şehirlerle özdeşleşmiş edebiyatçılar, romanlarının kılavuzluğunda yapılan gezilerle okurlarına öldükten sonra bile rehberlik ederler. Lizbon’da Pessoa gezileri, Dublin’de Ulysses ve Joyce gezileri yahut Kafka rehberliğinde yapılan Prag gezileri ilk aklıma gelenler. İstanbul’da bize rehberlik edecek ne çok yazar, ne çok roman var. Orhan Pamuk, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Salâh Birsel, Abdülhak Şinasi Hisar ve daha niceleri...

Tanpınar ve ‘Huzur’da işimiz çok kolay. Çünkü Handan İnci Hocamızın öncülüğünde açılan Tanpınar Edebiyat Araştırmaları Merkezi’nin internet sitesinde  (www.tanpinarmerkezi.com) ‘Huzur’ rehberliğinde dört rotadan oluşan haritalar size mekân mekân yardımcı oluyor. O mekânlarla ilgili romanda geçen pasajları da bu sitedeki haritalarda bulabilirsiniz.

Öncelikle Tanpınar, ‘Huzur’ ve İstanbul üzerine birkaç konunun altını çizmek isterim. Ahmet Hamdi’nin eserlerinde İstanbul’un özel bir yeri vardır. Gerek ‘Beş Şehir’de gerek ‘Huzur’da İstanbul bir yerden çok metnin asli unsuru olarak karşımıza çıkar. ‘Beş Şehir’de assolist gibi en sona sakladığı İstanbul, eserin de en uzun bölümüdür. Aynı şekilde ‘Huzur’da, sadece Mümtaz ile Nuran’ın aşkları anlatılmaz. Onların İstanbul’a duydukları tutku da romanın her yerine siner.

‘Huzur’ romanı malum, 1939 yılının 5 Mayıs günü Nuran ile Mümtaz’ın tanışması ile başlar ve 1 Eylül 1939 günü biter. Bu tarih sembolik olarak çok önemlidir. 2. Dünya Savaşı’nın başladığı gün roman biter. Nuran ile Mümtaz’ın yaz aşkları dört ay sürer. Birbirine tutku ile bağlı bu iki insanın dışında bir de Suat karakteri vardır ki o da Nuran’a tutku ile bağlıdır. Neticede Suat’ın intiharı ile Mümtaz ile Nuran’ın da aşkı sona erer. Her ne kadar roman bir aşk üçgeni gibi gözükse de İstanbul adeta ana karakterlerinden biri olarak romana hükmeder. Fethi Naci’ye göre ‘Huzur’, Türkçede yazılmış en iyi aşk romanıdır.

Tanpınar’ın ‘Huzur’u rehberliğinde İstanbul

Şimdi romanın rehberliğinde rotalara geçebiliriz.

Birinci Rota: “Mümtaz bu hayattan Mahmutpaşa’nın çığlığı içine çıktığı zaman, bir mahzende cins bir şarapla sarhoş olduktan sonra güneşe çıkanların sarhoşluğunu duyardı...” Bu rota Beyazıt Camii, Beyazıt Meydanı, Küllük, Sahaflar, Çadırcılar, Bitpazarı, Bedesten, Kapalıçarşı, Nuruosmaniye, Mahmutpaşa, Eminönü, Yeni Cami güzergâhında tamamlanıyor. Bu ilk geziyi 5 Mayıs günü yapmanızı tavsiye ederim, çünkü ‘Huzur’un başında Mümtaz ile Nuran ilk kez 5 Mayıs 1939 günü karşılaşıp birbirlerine âşık olurlar. www.tanpinarmerkezi.com/birinci-rota/

İkinci Rota: “İlk önce vapur iskelesinde beklememek için Mihrimah Camii’ni dolaştılar, sonra Üçüncü Ahmed’in annesinin camisine girdiler. Türbeyi, küçük bir meyve içi gibi döşeli camiyi Nuran pek beğendi. Vapuru çoktan kaçırmışlardı. Onun için bir araba ile Atik Valde’ye oradan Orta Valde’ye gittiler...” Üsküdar rotasında Mümtaz ile Nuran’ın“Eski medeniyetimiz” diye ifade ettikleri tüm semboller yan yanadır. Bu rota üzerindeki duraklar III. Ahmet Çeşmesi, Mihrimah Sultan Camii, Yeni Valide Camii, Sultantepe, Aziz Mahmut Hüdai, Rum Mehmet Paşa Camii, Ayazma Camii, Selimiye, Karacaahmet, Atik Valide Camii, Çinili Camii, Çamlıca, Şeyh Selami Efendi Tekkesi, Küçük Çamlıca gibi duraklar vardır. www.tanpinarmerkezi.com/ikinci-rota/

Üçüncü Rota: “Eylül sonlarına doğru lüfer avı, Boğaz’ı tatmak için yeni bir vesile verdi. Bazen akşam yemeklerini Kanlıca’da, bazen de İstinye’deki meyhanede yiyorlar, bazen de sandallarına ötebir alıyorlardı...” “Birbirimizi mi yoksa Boğaz’ı mı daha çok seviyoruz?” sorusuyla başlayan bu rota Mümtaz ile Nuran’ın aşkının adeta cisimleşmiş halidir. Yekpare olarak tüm Boğaz’ı ifade eder. Bu rotayı mümkünse denizden, zaman zaman da karadan takip etmekte fayda var. 1939 yazında Kandilli, Emirgân, Kanlıca, Kavaklar, Büyükdere, Çengelköy, Beylerbeyi ve neredeyse tekmil Boğaziçi’ni hallaç pamuğu gibi atan iki âşığın izleğinde gezmek oldukça keyifli olacaktır. www.tanpinarmerkezi.com/ucuncu-rota/

Dördüncü Rota: “Şehzade Camii’nin avlusundaki ağaçlardan büyük bir karga sürüsü koptu. Keskin bir çığlık ve madeni şakırtılarla başının üstünden geçti...” Bu rota ağırlıklı olarak Aksaray-Kocamustafapaşa-Topkapı hattını kapsar. Mümtaz ile Nuran bu güzergâhta tarihi yarımada içindeki güzelliklere vâkıf olurlar. Sırasıyla Şehzade Camii, Karagöz Mehmet Efendi Camii, Yavuz Selim Camii, Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi, Kocamustafapaşa Camii, Sümbül Efendi Tekkesi, Yedişehitler, Şeyh Sinani Erdibli Türbesi ve son olarak surlar yer alır. www.tanpinarmerkezi.com/dorduncu-rota/

Not: Twitter’da #Huzurunİstanbulu başlığıyla arama yaparsanız bu geziler sırasında yapılmış paylaşımlara ulaşabilirsiniz.

Tanpınar’ın ‘Huzur’u rehberliğinde İstanbul

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tanpınar’ın ‘Huzur’u rehberliğinde İstanbul

Küresel şenlik başlasın

Bu fırsatlar kaçmaz!

Atlas Okyanusu'ndaki ilginç Türk adası! Hikâyesi sizi çok şaşırtacak, turist rekoru kırıyor...