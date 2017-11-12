Tam da şu sıralar gidebileceğiniz hem vizesiz hem de ucuz yerler

Durdurulan vize başvuruları, uzun bekleme süreleri, neredeyse uçak bileti kadar vize ücreti ödemekten bıktınız mı? Sonbaharda ‘seyahatiniz’ geldiyse, geçerli pasaportunuzla onlarca ülke sizi bekliyor. Aralık ayının ortasında başlayacak Noel ve sonrasında yılbaşında artacak trafiğine kadar uygun fiyatla vize istemeyen ülkelere seyahat edebilirsiniz. Elinizi çabuk tutun ve biletinizi hemen alın.

İşte vizesiz ülkeler 14 Kasım – 14 Aralık 2017 tarihleri arasında, gidiş/dönüş, tüm vergiler dahil, en düşük uçak bilet fiyatları...







KKTC: 12 ay Türk turistlerin en çok ilgi gösterdiği dış hat noktalarının başında Ercan Havalimanı üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geliyor. Akdeniz iklimiyle adayı dolaşmak isterseniz, pasaporta da gerek yok. Nüfus cüzdanı ile gidebilirsiniz. İstanbul çıkışlı Ercan/KKTC için en ucuz bilet bu dönemde 227 TL’den başlıyor.





UKRAYNA: Türkiye ile Ukrayna anlaşma ile nüfus cüzdanı ile seyahat edebiliyorsunuz. Yani pasaporta da gerek yok. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa’dan direkt seferler var. Uçuş süreleri, İstanbul çıkışlı 2-2.5 saat arasında değişiyor. Havaların soğuduğu bu günlerde favori noktalar arasında Ukrayna’da Kiev geliyor. En ucuz bilet bileti 465 TL’den başlıyor. Eğer tercihiniz Karadeniz’in şirin liman kenti Odesa ise 542, Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Kharkiv ise 329 TL’den başlıyor.









SIRBİSTAN: Türk turistlerin Balkan turunda ‘olmazsa olmaz’ uğrak noktası Sıbristan’ın başkenti Belgrad. Hayatın 24 saat yaşandığı kent için bu dönemde en ucuz bilet 329 TL’den başlıyor. İstanbul’dan uçuş süresi yaklaşık bir buçuk saat.





MAKEDONYA: Balkanlarda hem gözünüzün tarihi eserlerle, doğal güzelliği ile hem de mutfağı ile midenizin doyacağı Üsküp de sonbaharın önemli noktalarından biri. Üsküp’e en ucuz bilet 581 TL’den başlıyor. Üsküp’ten yola çıkıp Ohrid, Struga, Bitola, Tetova gibi çevredeki kentleri de gezebilirsiniz.

ARNAVUTLUK: Keşfedilmemiş sahilleriyle her an bir sürprizle karşılaşabileceğiniz bir yer arıyorsanız, Arnavutluk’u deneyebilirsiniz. Beklentinizi yüksek tutmayın ama keşfedilecek çok yer var. Uçak biletleri İstanbul’dan Tiran’a 650 TL’den başlıyor. Arnavutluk, bölge ülkelerine göre de oldukça ucuz.









FAS: Kuzey Afrika’da sonbaharı sıcak yaşamak, egzotik kentler görmek istiyorsanız Kazablanka’ya vizesiz uçabilirsiniz. En ucuz bilet 1429 TL’den başlıyor. Atlantik Okyanusu sahillerindeki kent, adını Hollywood’un efsanevi filmi ile duyurdu. Kentten Fas’ın egzotik noktalarından Marakeş, Rabat, ve Fes’e geçebilirsiniz.

TUNUS: Akdeniz kıyılarında ılık bir sonbahar için Tunus’a 883 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

GÜRCİSTAN: Aynı Ukrayna gibi iki ülke arasında yapılan anlaşma ile kimlik kartıyla Gürcistan’a uçabilirsiniz. İster başken Tiflis’e isterseniz, iç hat gibi Batum’a gidin. Tiflis için en ucuz bilet 513 TL. Batum’da fiyatlar biraz daha yüksek. Gidiş-dönüş 1192 TL’den başlıyor.









Uzaklara gidin



TAYLAND: Sonbaharda hemen üşümeye başladıysanız, Tayland’a gitmenin tam sırası. İster Bangkok’un hareketli hayatına karışın… İsterseniz Phuket’te denizin keyfini çıkartın. Bangkok’a aktarmalı uçuşlarda en ucuz fiyat kişi başına 2 bin 264 TL’den başlıyor. Eğer direkt uçuşla gitmek isterseniz fiyat 3 bin 405 TL. Phuket için en ucuz aktarmalı 3 bin 100, aktarmasız 3 bin 399 TL’den başlıyor.

SİNGAPUR: Uzakdoğu’nun en temiz ülkesi Singapur, son dönemde çok yakın tatil noktaları ile de ön plana çıkıyor. Singapur’a en ucuz biletler aktarmalı 2 bin 443 TL. aktarma yapmadan THY ve Singapur Havayolları ile 3 bin 50 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.





* Liste, havayollarının, internet üzerinden bilet satışı yapan sitelerin fiyatlarını karşılaştıran ‘Skyscanner.com’ üzerinden alındı. Fiyatlar, ekonomi sınıfı, gidiş-dönüş ve tüm vergiler dahil. Bilet fiyatları, aktarmalı veya doğrudan yapılan uçuşlara göre değişiyor.