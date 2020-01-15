YaylasÄ± iÃ§erisinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± asÄ±rlÄ±k Ã§am aÄŸaÃ§larÄ±, yaylalarÄ±, doÄŸal kayalÄ±klarÄ± ve 30'un Ã¼zerinde bulunan Ã§eÅŸmelerden beslenen gÃ¶letiyle muhteÅŸem kÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±kartÄ±yor. EtrafÄ± tamamen ormanlÄ±k alanlarla Ã§evrili ve yarÄ± donmuÅŸ gÃ¶letin fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

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HÄ±dÄ±rellez Åženlikleri'nde bir gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi TahtalÄ± YaylasÄ±'nda bulunan gÃ¶letin, bÃ¶lgede Ã§Ä±kan yangÄ±nlarda etkin olarak kullanÄ±lmasÄ± ve geÃ§en yÄ±l 2 gÃ¼n sÃ¼ren yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesindeki rolÃ¼ bÃ¼yÃ¼k olmuÅŸtu. TahtalÄ± gÃ¶letinin havadan Ã§ekilen fotolarÄ±nÄ±n sosyal medyada paylaÅŸÄ±m rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±.

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