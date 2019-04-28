‘Taht Oyunları’ finalini bilene tatil hediye
Tüm dünyayı etkisi altına alan, tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden biri ve fenomen haline gelen ‘Taht Oyunları’nın (Game of Thrones) sekizinci ve son sezonu tüm dünyada takip ediliyor, konuşuluyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan, tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden biri ve fenomen haline gelen ‘Taht Oyunları’nın (Game of Thrones) sekizinci ve son sezonu tüm dünyada takip ediliyor, konuşuluyor. Yapımcılar bugüne kadar dünyanın farklı bölgelerinde set kurdular, çekim yaptılar. İrlanda, Fas, İspanya, Yunanistan, Malta, İzlanda ve Hırvatistan bu ülkelerden bazıları. Şimdi heyecan doruktayken ve büyük sona yaklaşılırken, Hırvatistan’dan bir turizm şirketi diziyi fırsata çevirmiş. Unforgettable Croatia adlı şirket, dizinin finalini doğru tahmin eden bir kişiye lüks tatil hediye edecek.
‘Taht Oyunları’nı izleyen milyonlarca kişi, büyük finali merak ediyor. Demir Taht’a kimin oturacağı, Ak Gezenler ile girilen savaştan kimlerin sağ çıkacağı üzerine bahisler bile oynanıyor. Tahta kimin geçeceğiyle ilgili sizin de bir tahmininiz varsa ve doğru çıkarsa, biraz da şansınız varsa Hırvatistan’da dört başı mamur bir tatil yapabilirsiniz. Dizinin kurgu şehirleri olan Kral Toprakları, Qarth, Braavos ve Nehir Toprakları Hırvatistan’da bulunuyor.
Kazanan kişi, tüm bu doğal setleri görme şansı yakalayacak. Üç gece Split, dört gece Dubrovnik’teki lüks otellerde konaklanacak. Ayrıca Vis ve Hvar’ın muhteşem adalarını görmek için tekne gezileri yapılacak. Dubrovnik’teyken UNESCO listesinde bulunan barok kent meydanını da görebilir, dar sokaklarda dolaşabilirsiniz. Bu turu kazanmak için yapmanız gereken, finali tahmin edip bin karakteri geçmeyen bir yazıyla 5 Mayıs saat 23.59’a kadar şirketin internet sayfasına göndermek. Bilgi için: www.unforgettablecroatia.com/game-of-thrones-competition
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