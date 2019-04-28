‘Taht Oyunları’ finalini bilene tatil hediye

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri‘Taht Oyunları’ finalini bilene tatil hediye
GeriSeyahat ‘Taht Oyunları’ finalini bilene tatil hediye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

‘Taht Oyunları’ finalini bilene tatil hediye
Seyahat
Hürriyet Seyahat
28.04.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

‘Taht Oyunları’ finalini bilene tatil hediye

Tüm dünyayı etkisi altına alan, tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden biri ve fenomen haline gelen ‘Taht Oyunları’nın (Game of Thrones) sekizinci ve son sezonu tüm dünyada takip ediliyor, konuşuluyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tüm dünyayı etkisi altına alan, tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden biri ve fenomen haline gelen ‘Taht Oyunları’nın (Game of Thrones) sekizinci ve son sezonu tüm dünyada takip ediliyor, konuşuluyor. Yapımcılar bugüne kadar dünyanın farklı bölgelerinde set kurdular, çekim yaptılar. İrlanda, Fas, İspanya, Yunanistan, Malta, İzlanda ve Hırvatistan bu ülkelerden bazıları. Şimdi heyecan doruktayken ve büyük sona yaklaşılırken, Hırvatistan’dan bir turizm şirketi diziyi fırsata çevirmiş. Unforgettable Croatia adlı şirket, dizinin finalini doğru tahmin eden bir kişiye lüks tatil hediye edecek. 

‘Taht Oyunları’ finalini bilene tatil hediye

‘Taht Oyunları’nı izleyen milyonlarca kişi, büyük finali merak ediyor. Demir Taht’a kimin oturacağı, Ak Gezenler ile girilen savaştan kimlerin sağ çıkacağı üzerine bahisler bile oynanıyor. Tahta kimin geçeceğiyle ilgili sizin de bir tahmininiz varsa ve doğru çıkarsa, biraz da şansınız varsa Hırvatistan’da dört başı mamur bir tatil yapabilirsiniz. Dizinin kurgu şehirleri olan Kral Toprakları, Qarth, Braavos ve Nehir Toprakları Hırvatistan’da bulunuyor.

‘Taht Oyunları’ finalini bilene tatil hediye

Kazanan kişi, tüm bu doğal setleri görme şansı yakalayacak. Üç gece Split, dört gece Dubrovnik’teki lüks otellerde konaklanacak. Ayrıca Vis ve Hvar’ın muhteşem adalarını görmek için tekne gezileri yapılacak. Dubrovnik’teyken UNESCO listesinde bulunan barok kent meydanını da görebilir, dar sokaklarda dolaşabilirsiniz. Bu turu kazanmak için yapmanız gereken, finali tahmin edip bin karakteri geçmeyen bir yazıyla 5 Mayıs saat 23.59’a kadar şirketin internet sayfasına göndermek. Bilgi için: www.unforgettablecroatia.com/game-of-thrones-competition

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Taht Oyunları’ finalini bilene tatil hediye

Seyahat okurları buluştu! Dört saatte Boğaziçi tarihi...

En kullanışlı 10 çadır

Brugge’ün sakin rakibi