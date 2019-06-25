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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tahran-Van tren seferleri başladı
Seyahat
Anadolu Ajansı
25.06.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Tahran-Van tren seferleri başladı

İran Devlet Demir Yolları Taşımacılık Şirketi Genel Müdürü Recebi "Tahran-Tebriz-Van treni yerel saatle 09.30'da yola çıktı. Tren, akşam saatlerinde Tebriz'e, yarın sabah da Van'a ulaşacak" dedi.

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İran Devlet Demir Yolları Taşımacılık Şirketi Genel Müdürü Muhammed Recebi, Tahran-Van tren seferlerinin başladığını söyledi. Tasnim Haber Ajansı'na göre Recebi, "Tahran-Tebriz-Van treni yerel saatle 09.30'da yola çıktı. Tren, akşam saatlerinde Tebriz'e, yarın sabah da Van'a ulaşacak" dedi.

Trenin Tebriz'den yerel saatle 22.30'da hareket edeceğini belirten Recebi, Türkiye sınırı yakınlarındaki Razi tren istasyonunda gümrük ve pasaport işlemlerinin gerçekleştirileceğini, oradan Kapıköy Sınır Kapısı'na yol alacağını dile getirdi. Recebi, Tahran-Van treni bilet fiyatının büyükler için 225 bin tümen (17 dolar), çocuklar için ise 130 bin tümen (10 dolar) olduğu bilgisini verdi.

HAFTADA BİR SEFER YAPILACAK

Öte yandan Van tren garı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tahran'dan yola çıkan trenin yarın saat 06.00 sularında Van'da olması bekleniyor. Aynı gün 21.00'de Tahran'a hareket edeceği belirtilen yolcu treninin haftada bir sefer yapılacağı ve bilet fiyatının 165 TL olduğu ifade edildi. Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonrası güvenlik sorunları nedeniyle 2015'te durdurulan iki ülke arasındaki yolcu treni seferleri geçen yıl Van-Tebriz hattında başlatılmıştı.

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