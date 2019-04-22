Tablo gibi manzara: 4 bin yÄ±llÄ±k tarihi var
ElazÄ±ÄŸâ€™da yazÄ±lÄ± kaynaklara gÃ¶re 4 bin yÄ±llÄ±k medeniyet ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n ortak noktasÄ± olan Harput Mahallesi, ilkbaharÄ±n geliÅŸiyle birlikte farklÄ± bir gÃ¼zelliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.
Harputâ€™ta M.Ã–. 8â€™inci yÃ¼zyÄ±lda Urartu KrallÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kurulan ve tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutan Harput Kalesi, Ä°talyaâ€™da bulunan Pisa kulesinden daha eÄŸri olan Ulu Cami minaresi ve tarihi konaklarÄ±, ilkbaharÄ±n geliÅŸiyle birlikte ayrÄ± bir gÃ¼zelliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.
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