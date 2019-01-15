Tablo gibi bir göl: Mondsee
Mondsee Gölü, Avusturya'nın güzel Salzkammergut bölgesindeki 76 gölden biri.
Muhteşem karstik zirvelerle çevrili berrak turkuaz suyu, göl ve çevresinin adeta bir manzara tablosunu çağrıştıran etki uyandırıyor.
Gölün plajı, bölgedeki diğer göller arasında en büyük alana sahip.
Böylece plaj voleybolunun yanı sıra, yelken, rüzgâr sörfü ve su kayağı gibi farklı su sporları aktiviteleri de ziyaretçileri cezbediyor. Göl, muhteşem manzarası ve dinginliği ile şehrin karmaşasından kaçmak isteyenler için de iyi bir tercih.
Salzburg’a sadece 30 kilometre mesafede olması, bölgeyi ziyaret etmek isteyen ancak şehrin konforundan da uzak kalmamayı tercih edenler için de Mondsee cazip bir seyahat rotası haline getiriyor.
Gölün kıyısındaki bazı noktalardan Kuzey Kireçtaşı Alpleri ile Kuzey Kum Alpleri'ni, gölle aynı ismi taşıyan kasabadan da Drachenwand-Ejderha Duvarı adı verilen dağları görmek mümkün.
Mondsee’nin geçmişi hayli eski çağlara dayanıyor. Koyda keşfedilen Neolitik buluntulardan bazıları mesire alanı olarak kullanılan parkta, diğerleri ise şehir müzesinde sergilenmekte.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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