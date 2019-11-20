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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sydney’i süsleyen mor güzellik: Jakaranda ağaçları
Seyahat
Anadolu Ajansı
20.11.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Sydney’i süsleyen mor güzellik: Jakaranda ağaçları

Avustralya’nın Sydney kentindeki park ve sokaklarda mor renkli çiçekleri ve yaydığı hoş kokusuyla dikkati çeken jakaranda ağaçları kenti ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

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Ekim ve kasım aylarında açtığı mor çiçekleriyle Avustralya genelindeki birçok kenti süsleyen ağaçlar, özellikle Sydney’in Kirribilli semtinde ziyaretçi akınına uğrayan McDougall Sokağı'na ayrı bir güzellik katıyor. Rengiyle güzel bir manzara oluşturan ve ana vatanı Güney Amerika olan ağaçların yer aldığı McDougall Sokağı, turistler tarafından kafileler halinde ziyaret ediliyor.

Sydney’i süsleyen mor güzellik: Jakaranda ağaçları



"Bu sokağa gelip fotoğraf çekmek benim hayalimdi"

Sosyal medyadan gördüğü sokakta fotoğraf çekmeyi çok istediğini dile getiren Rus turist Evgeniya Tarasova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘‘Sokak çok güzel. Aslında bu sokağa gelip fotoğraf çekmek benim hayalimdi. Çok güzel görünüyor.’’ ifadesini kullandı.

Sydney’i süsleyen mor güzellik: Jakaranda ağaçları


Avustralya’daki Noel şarkılarından birinde "Jakaranda ağacı çiçek açtığında, Noel vakti yaklaşmıştır." ifadeleri yer alıyor. Ağacın Latince adı ise jakaranda mimosifolia olarak biliniyor.

Sydney’i süsleyen mor güzellik: Jakaranda ağaçları


Yaklaşık 7-15 metre uzayabilen ağaçlar, Güney Amerika ülkelerinden başta Paraguay olmak üzere Bolivya ve Arjantin gibi ülkelerde de konuşulan Guarani dilinde "güzel kokulu" anlamına geliyor. Güney Amerika, Avustralya ve Güney Afrika'nın yanı sıra Avrupa ülkelerinde de görülen ağaç, Ege ve Akdeniz bölgesinde mayıs-haziran aylarında çiçek açıyor.

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