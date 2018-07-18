Swissôtel the Bosphorus, İstanbul’a üç ödül birden!
Dünyanın en prestijli otel ödülleri arasında gösterilen ve hizmet kalitesi kapsamında dünyanın en iyi otellerinin değerlendirildiği ‘2018 World Luxury Spa & Restaurant Awards’dan Swissôtel the Bosphorus, İstanbul üç ödülle birden döndü.
16 Roof, ‘Dünyanın Lüks Restoranları’ arasına girerken, Pürovel Spa & Sport ise ‘Lüks Otel Spası’ ve ‘Şehirden Lüks Kaçış’ kategorilerinde ödül aldı.
16 Roof terası dünya listelerinde!
Dünyanın ilgi odağındaki mutfağı Peru’yu Akdeniz’in modern tatlarıyla birleştiren 16 Roof, tüm dünyada lüks restoranlarının aday olduğu yarışmada ipi göğüsleyenler arasındaki yerini aldı. Doğu Avrupa bölgesinde “Dünyanın Lüks Restoranlar” listesinde ödüle layık görülen 16 Roof, boğazı kucaklayan panoramik İstanbul manzarası, iddialı menüsü ve gece hayatına yön veren popüler DJ performansları ve unutulmaz partileriyle şehrin eğlence anlayışına yeni bir yorum getiriyor.
Şehirden kaçış için Pürovel Spa & Sport
Swissôtel the Bosphorus, İstanbul’un ilhamını Alpler’den alan markası Pürovel Spa & Sport, Doğu Avrupa bölgesinde ‘Dünyanın Lüks Spaları’ listesinde iki ödül aldı. ‘Lüks Otel Spası’ ve ‘’Şehirden Lüks Kaçış’’ dallarında ödüle layık görülen Pürovel, şehrin ortasında yemyeşil bir ortamda kaliteli bir spa deneyimi sunuyor.
Şehrin stresinden arınmak isteyenlerin tercihi Pürovel’de; bakım odaları, çiftlere özel paketler, sauna, buhar odası, tuz havuzu, hidroterapi odası, açık ve kapalı havuzlar, fitness programları gibi sağlıklı yaşamı destekleyerek ruhu ve bedeni iyileştiren ve yenileyen hizmetler bulunuyor.
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