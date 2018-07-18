Swissôtel the Bosphorus, İstanbul’a üç ödül birden!  

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Swissôtel the Bosphorus, İstanbul’a üç ödül birden!  
Seyahat
Hürriyet Haber
18.07.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Swissôtel the Bosphorus, İstanbul’a üç ödül birden!  

Dünyanın en prestijli otel ödülleri arasında gösterilen ve hizmet kalitesi kapsamında dünyanın en iyi otellerinin değerlendirildiği ‘2018 World Luxury Spa & Restaurant Awards’dan Swissôtel the Bosphorus, İstanbul üç ödülle birden döndü.

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16 Roof, ‘Dünyanın Lüks Restoranları’ arasına girerken, Pürovel Spa & Sport ise  ‘Lüks Otel Spası’ ve ‘Şehirden Lüks Kaçış’ kategorilerinde ödül aldı.

16 Roof terası dünya listelerinde!

Dünyanın ilgi odağındaki mutfağı Peru’yu Akdeniz’in modern tatlarıyla birleştiren 16 Roof,  tüm dünyada lüks restoranlarının aday olduğu yarışmada ipi göğüsleyenler arasındaki yerini aldı. Doğu Avrupa bölgesinde “Dünyanın Lüks Restoranlar” listesinde ödüle layık görülen 16 Roof, boğazı kucaklayan panoramik İstanbul manzarası, iddialı menüsü ve gece hayatına yön veren popüler DJ performansları ve unutulmaz partileriyle şehrin eğlence anlayışına yeni bir yorum getiriyor.

Swissôtel the Bosphorus, İstanbul’a üç ödül birden



Şehirden kaçış için Pürovel Spa & Sport

Swissôtel the Bosphorus, İstanbul’un ilhamını Alpler’den alan markası Pürovel Spa & Sport, Doğu Avrupa bölgesinde ‘Dünyanın Lüks Spaları’ listesinde iki ödül aldı.  ‘Lüks Otel Spası’ ve ‘’Şehirden Lüks Kaçış’’ dallarında ödüle layık görülen Pürovel, şehrin ortasında yemyeşil bir ortamda kaliteli bir spa deneyimi sunuyor.

Şehrin stresinden arınmak isteyenlerin tercihi Pürovel’de; bakım odaları, çiftlere özel paketler, sauna, buhar odası, tuz havuzu, hidroterapi odası, açık ve kapalı havuzlar, fitness programları gibi sağlıklı yaşamı destekleyerek ruhu ve bedeni iyileştiren ve yenileyen hizmetler bulunuyor.

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