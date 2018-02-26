Suyla dansın adı: Köprülü Kanyon Milli Parkı

1973 yılında Milli Park ilan edilen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün korumasında olan alan; yollarını rengarenk zakkum bitkilerinin süslediği tabii bitki örtüsüne ve sahip olduğu 400 hektarlık saf servi ormanlarından yaban hayatına, antik eser ve şehirlerden adam kayalar olarak tarif edilen ilginç jeolojik kaya ve kanyon oluşumlarına, huzur veren turkuaz mavisi sularından heyecanı doruklarda yaşatan rafting etkinliğine kadar çok geniş bir yelpazede ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Köprülü Kanyon, adını Köprüçay Irmağı üzerindeki Roma Dönemi’nde inşa edilen, bugünkü adıyla Oluk Köprü’den alır. Oluk Köprü’nün güneybatısında, ırmağa kuzeybatıdan kavuşan Gökçesu’nun içinden akarak gelen ve olağanüstü güzellikteki kanyon üzerinde yer alan Büğrüm Köprü de Roma Dönemi eseri. Mili Parkın kaynak değerini oluşturan Köprü Çayı’nın, Bolasan Çaltepe Köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi 14 kilometre uzunluğu 100 metreyi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye’nin en uzun kanyonlarından birisi olma özelliğini taşıyor.

Köprüçay Irmağı Dünyanın en temiz akan ırmaklarından. Türkiye akarsuları içerisinde düzensizlik kat sayısı (en yüksek ve en düşük debi oranı) en iyi olan ırmaklardan birisi. Türkiye endemiği olan kırmızı benekli alabalık ve diğer su canlıları için önemli bir habitat oluşturuyor. Sularını karstik yapıdaki yer altı kaynaklarından alan, yaz-kış suyu soğuk olan ve yağışa endeksli bir ırmak. Eşsiz tabiatının kollarında ve berrak sularında rafting aktivitesi için muazzam bir alan...

Milli Park alanındaki kanyon oluşumları ve adam-şeytan kayalıkları milyonlarca yıl süren jeolojik süreç içerisinde günümüzdeki halini almış. Adam-şeytan kayalıkları jeopark alanı olarak düşünülebilecek görsel, jeolojik ve jeomorfolojik özelliklere sahip. Kanyon ve kaya oluşumları tabiat sporlarına uluslararası düzeyde hizmet edecek potansiyeli ile dikkat çekiyor. Alandaki servi ormanları ülkemizde mevcut olan servi ormanlarının %23,4’ünü oluşturuyor. Dünyadaki saf servi ormanlarının en geniş yayılışına sahip ve servi ormanları içerisinde 7 adet endemik bitki türü bulunuyor.

Milli Park tabii güzellikleri kadar, zengin kültürel kaynağa da sahip… MÖ. 5. yüzyılda kurulmuş antik Selge şehrinin tiyatrosu, agorası, Zeus ve Artemis tapınakları, sarnıçları, su kemeri bulunmakta. Ayrıca, Köprü Irmağı ve Kocaçay üzerinde bulunan Oluk ve Büğrüm Köprüleri ile Selge’yi Pamphylia sahil şehirlerine bağlayan taş kaplamalı tarihi yolu şehir kalıntılarının en çarpıcı örneklerinden birisi.

Burada yapacak bir şey arayanlara ilk sözümüz tabiatın kendisi başlı başına bambaşka bir aktivite. Yapabilecekleriniz sınırlı gibi görünse de yapmak istediklerinizin özgürlük sınırı tamamen size bağlı. Köprülü Kanyon Milli Parkı gibi alanlar tabiatın malzemesini bolca sunduğu yerlerden. Heyecan, eğlence, spor, dinlenme, tırmanma… Ne ararsanız var burada!

Milli Park, yıl boyu yüksek ırmak debisiyle, özellikle yaz aylarında alternatif bir tatil düşleyenlerin en büyük hayallerinden biri olan rafting ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatırken nehir kanosu, tabiat yürüyüşü, bisiklet gezileri, at gezileri, çadırlı-kamp, kaya tırmanışı, yaban hayatı gözleme gibi birçok aktiviteye imkan sağlıyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı’na gelen ziyaretçiler, olağanüstü bir tabiat içinde tabiat fotoğrafçılığı ve jeoturların yanı sıra antik yerleşimleri ve köylerde devam eden kırsal yaşamı tanıma fırsatını da elde ediyorlar. Piknik, spor, eğlenme ve dinlenme gibi alternatifleri saymıyoruz bile.

MÖ. 5. yy’da kurulmuş olan Selge Antik Kenti, Oluk ve Büğrüm Köprü, Aziz St. Paul Yolu (Kral Yolu) ve Selge Antik Kenti’ni Pamphylia kentlerine bağlayan taş kaplamalı tarihi yollar gelen ziyaretçilerin tarih içinde yolculuk yapmak için gerçekleştirebileceği farklı seçenekler arasında yer alıyor. Ağaçlarla gölgelenen nehir kenarında su sesi, kuş cıvıltısı ve doğanın kendine has büyülü havası eşliğinde günübirlik ve çadırlı kamp kullanma alanları Milli Parkın en önemli aktivitelerini teşkil ediyor. Yöreye ait el sanatları arasında el emeği göz nuru el işi örgüler, kaşık oymacılığı, kilim dokumacılığı ve yazma oyacılığı gibi yöre insanlarının yapmış olduğu çalışmalara hayran kalacaksınız.

Ne yenir?

Milli park sahası içerisinde özel şahıslara ait yeme-içme ihtiyacını karşılayacak tesisler ziyaretçilere hizmet veriyorlar. Milli Park’ta köprü çayının eşsiz manzarası karşısında, yöreye özgü olarak hazırlanan asma yaprağına sarılmış, ızgarada yapılan alabalığın tadına bakmak sizlere farklı bir lezzet sunacak.

Konaklama

Konaklama imkânı, ziyaretçilerin basit kamp yapmalarıyla sınırlı. Milli Park içerisinde yer alan Beşkonak, Gaziler, Çaltepe ve Karabük Köyleri/Mahalleleri yöresel mimariye sahip evleriyle geçmişe yolculuk yapabileceğiniz alternatif konaklama mekânlarından. Fakat yatak sayısı yetersizliğinden Manavgat, Side ve Belek gibi çevredeki turizm merkezlerinde otel, motel, pansiyon, vb. gibi seçeneklerden biriyle konaklama yapmak mümkün.

Ulaşım

Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl’dan geçerek Beşkonak ve Karabük Mahallelerine ulaşarak Milli Parka giriş yapılabiliyor. Milli Parka, Antalya – Manavgat karayolunun 49. kilometresinden ayrılan asfalt bir yol ile gidiliyor. Bu yol ile Akdeniz sahillerinden ayrılıp Taşağıl’dan geçerek Beşkonak’a ulaşıyor. Antalya – Manavgat karayolunun 49. kilometresindeki Taşağıl Mahallesinden itibaren düzenli toplu ulaşım vasıtası bulunmuyor ama özel araç ve tur vasıtaları ile asfalt yoldan ulaşım sağlanabiliyor.

Türkiye’nin en büyük yer altı gölü mağarası: Altınbeşik Mağarası Milli Parkı

Kısmen aktif bir mağara sistemi olan Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi’nden almakta. Türkiye’nin en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, Büyük Düden, Oruç ve Feyzullah Düdeni’nden gelen suları Manavgat Çayı’na boşaltıyor. Mağaranın toplam uzunluğu 2050 metre. Girişe göre en yüksek noktası 123 metredir.

Mağaranın alt seviye tabanının tamamı sularla kaplı, son kısım duvarları mağaranın damlataş oluşumları bakımından en zengin ve güzel yerini oluşturuyor. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’nın temel peyzaj öğeleri mağara, mağaradan çıkan suyun döküldüğü Manavgat Çayı, zengin bitki örtüsü ve sarp coğrafyası...

Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’na klasik, Akdeniz maki bitki örtüsü hâkim. Milli Park alanı ve çevresinde ağaç türlerinden sedir, incir, ardıç ve kızılçam yayılış gösteriyor ve alanda birçok bitki türü de mevcut. Milli Park alanında dikkat çekici hayvan türü bulunmamakta… Ancak Torosların doğal türü olan yaban keçisi ile birlikte yaban hayvanlarından yaban domuzu, tilki, kurt vb. yırtıcılar ile kınalı keklik, üveyik gibi kuş türleri bulunuyor.

Milli Park sahası içerisinde giriş kontrol kulübesi, yöresel mimari içerikli yürüyüş yolu ve ziyaretçi dinlenme platformu var. Altınbeşik Mağarası Mili Parkı, ziyaretçilerin botla mağara gezileri, botanik gezileri, dağ yürüyüşü, dağ tırmanışı, fotoğraf çekimi, böcek ve hayvanları inceleme ve piknik gibi rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap verebilecek potansiyele sahip. Alan ayrıca, doğal kaynak değerleri ile doğa/ekoloji gruplarının tercih edeceği bir alan.

Milli Parkta ekoturizme yönelik olarak eski patika yolları canlandırılarak bitki tanıtım gezileri ile doğa yürüyüşleri yapılıyor. Ürünlü Köyü ile mağara arasında yer alan 4,5 kilometrelik yol, yükseklik korkusu olanlar için çok heyecanlı bir yolculuk yaratmakta. Yol sonunda karşılaşılan manzara ve doğal güzellikler insanı büyülüyor.

Bu gezi sırasında İbradı İlçesi, Ormana Beldesi ve Ürünlü Köyü’nde yer alan geleneksel Osmanlı Mimarisi ve yöreye has bir teknik ve yapı malzemesi kullanılarak inşa edilen "Düğmeli Evleri"ni muhakkak görün. Genelde iki katlı olan bu asırlık evler, çoğunlukla sedir ve andız ağacından ahşap iskeletli taş duvarlardan oluşuyor. Bazı evlerin tarihi 300 yıla kadar uzanmakta. Evlerde taş duvarlarda belli aralıklarla atılan hatıllar yüklerin yatay dağılımını sağlıyor. Onların üzerine dikine konan pişduvanlar duvarda oluşabilecek yarılmayı engelleyebilecek şekilde bir örgü oluşturuyor. Bu iskeleti oluşturan ağaçların yüzeyde kalan uçlarına halk “düğme” derken Ormana yerlisi “pişduvan” der. Taşın ve ahşabın birlikteliği güzel bahçelerin eşlik ettiği cumbalı evleri daha da güzel kılar.

Ne Yenir?

Milli park sahası içerisinde yeme-içme ihtiyacını karşılayacak tesis bulunmuyor. Buna karşılık İbradı’da yemek kültürü oldukça gelişmiş. İbradı’da sıcak iklim sebebiyle sebze ağırlıklı bir mutfak göze çarpmakta. Reçel, yöresel lezzetler arasında ilk sırada yer alıyor. Greyfurt, limon, portakal, bergamot, turunç ve benzeri narenciye ürünlerinin yanında, patlıcan, karpuz ve incirden yapılan reçel çeşitleri bulunuyor.

Konaklama

Milli Park içerisinde konaklama yapma imkânı bulunmuyor. İbradı ilçe merkezi ile Ürünlü Köyü’nde konaklama sağlanabilir.

Ulaşım

Milli Park Antalya ili, İbradı ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Ürünlü Köyü’nün yaklaşık 5 kilometre güneydoğusunda, derin ve sarp Manavgat Vadisi’nin batı yamacında yer almakta. Ürünlü Köyü’nden Altınbeşik Mağarası’na 4 kilometrelik asfalt yol ile ulaşılabilmekte ve tek noktadan giriş yapılıyor.

Altınbeşik Mağarası Milli Parkına ulaşım 2 güzergâhtan yapılabilir:

1- D 695 Konya-Manavgat Karayolu ile (Akseki Yolu) İbradı ilçesinden Ürünlü Köyü’ne vararak. Antalya-Alanya Karayolu Konya Kavşağından Ürünlü Köyü’ne uzaklık yaklaşık 90 kilometre.



2- Manavgat Büyük Şelale yolundan Dikmen, Yaylaalan üzerinden Ürünlü Köyü’ne ulaşılabiliyor. Manavgat ilçesi ile Ürünlü Köyü arası 54 kilometredir.

Fotoğraflar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı