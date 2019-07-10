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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sürprizlerle dolu Wimbledon
Seyahat
Aynur Tattersall / atattersall@dha.com.tr
10.07.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Sürprizlerle dolu Wimbledon

Wimbledon Tenis turnuvası için Londra’ya yüzbinlerce turist geldi. İki hafta sürecek olan turnuvanın en heyecanlı günleri yaşanıyor. Londra’yı ziyarete gelen yerli yabancı turistler sadece tenis değil unutulmaz eşi benzeri olmayan bir organizasyonun parçası olmak için Wimbledon’a uğramadan dönmüyor. Wimbledon coşkusunu yaşamanız ve ünlü yıldız sporcularla tanışmanız için maçlara biletiniz olmak zorunda değil. Coşkuya katılmak ve unutulmaz anlar yaşamak için geç kalmadınız...

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Dünyanın en prestijli turnuvası Wimbledon Tenis Şampiyonası için yüzbinlerce kişi Wimbledon’a akın etti. 14 Temmuz’a kadar devam edecek turnuva boyunca Wimbledon binlerce yerli yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak. Dünyanın en zor alınan biletli olarak bilinen Wimbledon Turnuvası’na biletiniz olmayabilir ama karşılaşmaları izlemek ve Wimbledon kortlarında yerinizi almak için geç kalmış sayılmazsınız… Turnuvanın başladığı ilk hafta içinde 300 binden fazla kişi Wimbledon’ı ziyaret etti.  Havanın da güneşli olmasıyla ziyaretçiler hem Londra’nın hem de Wimbledon’ın tadını çıkarıyor.

Sürprizlerle dolu Wimbledon


GURMELER WİMBLEDON’I TERCİH EDİYOR

Wimbledon, tenis meraklılarını olduğu kadar eşsiz lezzetler sunan mutfaklarıyla gurmeleri de Wimbledon’a çekti. Uluslararası mutfağın zenginliği, restorantların kalitesi Wimbledon’ı gurmelerin lezzet durağı yaptı. Her yıl açılan yeni mekanlar ve mutfağı yenilenen dünya restorantları ziyaretçilerin büyük ilgi odağı oldu.

Ünlü şeflerin hazırladığı lezzetleri tatmak için günler önceden restoranlarda rezervasyonlar doldu. Özellikle Fransız ve İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma şansı bulan konuklar uzak doğu yemeklerinde de Wimbledon’daki restorantlara uğramadan dönmüyor.

Sürprizlerle dolu Wimbledon


WİMBLEDON LEZZETLERİ

Bölgenin en lezzetli bifteğini hazırlayan Roxie ve bira çeşitleriyle ünlü The hand & Racquet en çok tercih edilenlerden. All Bar One,  The loftve The Alexandra daha çok bira ile tüketilecek lezzetli burgerler ve klasik İngiliz mutfağından fish and chips gibi lezzetler sunuyor. Balık seçeneklerinde zengin İtalyan restorantı San Lorenzo,  geleneksel Vietnam yemekleri yapan Pho Vietnamese Street Food, Sticks Sushi ve Arjantin mutfağının dayanılmaz bifteklerini sunan Buenos Aries de en çok tercih edilenler arasında.

ORGANİK KAHVALTIYI KAÇIRMAYIN

Eğer Wimbledon’a kahvaltı yapmadan geldiyseniz  size harika organik kahvaltı seçeneği sunan Le Pain Quotidien’i öneriyorum. Tam bir Wimbledon klasiği olan Le Pain Quotidien’de koçlar, hakemler hatta sporcularla karşılaşmanız mümkün.  Fransız mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan Cote Bistro Cote Bistro, set menü ile hem hesaplı hem lezzetli sloganıyla favori restorantlardan. Eğer hafif birşeyler yemek istiyorsanız lezzetli salataları ve sandaviçleri ile Paul, taze istidye ve şampanyası ile ünlü Fire Stable’a uğramanızı tavsiye ederim.

Sürprizlerle dolu Wimbledon


ANDY MURRAY KLASİĞİ  TAYLAND RESTORANTI

Wimbledon’daki restoranların hemen hemen hepsinde yemekler harika ve lezzetli. Servis hızlı ve hesaplı. Benim favorim  Britanyalı sporcu Andy Murray ve diğer birçok sporcunun uğrak yeri olan Tayland restorantı  Thai Tho. Yıllar önce Tayland’tan Wimbledon’a gelerek burada pazar yerlerinde Tayland yemeği satarak ünlenen ve sonra 25 yıldır burada sporcular, hakemler, koçlar başta olmak üzere ziyaretçilerin en çok tercih ettiği Thai Tho’yu açan Nicky Santichatsak Millls adeta bir Wimbledon klasiği olmuş.

Thai Tho’ya uğradığınızda mutlaka ünlü bir tenisçiyle karşılaşmanız kaçınılmaz. Menünün tamamı güzel ben özellikle acı soslu karides ve  basmati pilavı ile servis yapılan yemeği çok seviyorum. Size de mutlaka tatmanızı tavsiye ederim. Restoranın sahibi Nicky, dünyanın neresinde olursa olsun Wimbledon turnuvası başladığında restorantına gelip mutlaka mutfağa kendi geçiyor. Turnuva zamanında sporcular ve ziyaretçilerle Wimbledon’ın  harika bir atmosfere büründüğünü ve bunu kaçırmak  istemediğini söyleyen Nicky, ayrıca büyük bir Türkiye hayranı. Nicky Tayland ve Tayland yemeklerinden sonra favorisinin Türkiye ve Türk yemekleri olduğunu söylüyor. Ancak hangi restorantı tercih ederseniz edin mutlaka birkaç gün önceden rezervasyon yapmanızı  öneririm.   Turnuva dolayısıyla yer
bulmak oldukça güç oluyor.

Sürprizlerle dolu Wimbledon


İŞLETMELER EN İYİ VİTRİN ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞIYOR

Wimbledon Londra merkezden trenle sadece 25 dakika uzaklıkta. Londra’dan trene bindiğinizde Southfield veya Wimbledon istasyonunda inebilirsiniz. Tren istasyonu ile kortların arası sadece 15 dakika yürüme mesafesinde.  Her iki istasyon çıkışında da cadde boyunca restorantlar sizi karşılıyor.  Turnuvanın oynandığı kortlara giden Wimbledon Hill Road üzerindeki restoranlar muhteşem dış dekorlarıyla hemen dikkat çekiyor. Wimbledon semt komitesi her yıl en iyi vitrin süsleyen mekâna ödül veriyor. Bunun için yarışan restaurant ve diğer işletmeler her yıl yaratıcılıklarını kullanarak en iyi vitrini hazırlamak için binlerce sterlin harcıyorlar. Tabii ki teması tenis olan yarışmanın kazanı hem para ödülü hem de karşılaşmalara giriş hakkı kazanıyor.

WİMBLEDON’DA ATLA SAFARİ TURLARI

Turnuvaya gelenlerin çoğu tenis tutkunu olmasına rağmen Wimbledon’da ziyaretçilerin iyi vakit geçirmesi için değişik organizasyonlar düzenleniyor. Maçlardan sonra hemen hemen birçok barda canlı muzik yapılıyor. Ayrıca İngiltere’nin en eski binicilik okulu Wimbledon Village Stables burada  bulunuyor. Ziyaretçiler kısa süreli dersler alabiliyor ya da safari turlarına çıkarak Wimbledon’ı at üzerinde gezebiliyor. Bu yıl en popüler aktivitelerden biri olan safari turların saati 90 sterlin.

Sürprizlerle dolu Wimbledon


DÜNYANIN EN ESKİ TENİS TURNUVASI

Wimbledon dünyanın en eski tenis turnuvası. Şampiyona, ilk defa 9 Temmuz 1877 tarihinde yalnızca erkeklerden oluşan Britanyalı 22 tenisçinin katılımıyla oynandı. 23 Temmuz 1868'de kroket oynanması için kurulan kulüp, 1877'de ise ‘All England Lawn Tenis ve Kroket Kulübü’ adını aldı. Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası, kendine özgü kurallara sahip. 1909'dan beri koyu yeşil ve mor renklerin resmi renkler kabul edildiği turnuvada tenisçilerin "beyaz giyinme zorunluluğu", korta giriş ve çıkış protokolü gibi birtakım kurallar da bulunuyor.

Sürprizlerle dolu Wimbledon


Wimbledon merkez kortta Kraliyet ailesinin de bir locası bulunuyor. Burada bir karşılaşma izlemek Şampiyonayla gurur duyan İngilizler için de büyük bir spor olayı.  İki hafta boyunca Şampiyona’daki gelişmelere ve karşılama sonuçlarına kitlenen İngilizler için Wimbledon Turnuvası yılın en önemli spor olayı. Bu yıl turnuvada 34 milyon sterlin ödül dağıtılacak. 14 bin 979 seyirci kapasiteli merkez kortta 13 Temmuz'da yapılacak tek kadınlar ve 14 Temmuz'da oynanacak tek erkekler finalini kazananlar 2 milyon 350 bin sterlin para ödülü kazanacak.

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