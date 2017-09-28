Sürekli renk değiştiren ilginç mağara!

Gürcistan’ın en büyük mağarası olan Promethues, çok da uzak olmayan bir tarihte, 1984 yılında keşfedildi. İçinde çok büyük göllerin ve nehirlerin yer aldığı mağarada sürekli renk değiştiren bir ışıklandırma yapılmış, mağara içinde de klasik müzik çalıyor.







Mağaranın efsanesi ise, Gürcülerin Amirani dedikleri ateş yakan Yunan tanrısı Prometheus, Khvamli Dağı'na zincirlendiğinde Prometheus Mağarası'ndan görülebiliyordu.







Mağarada paleantelojik döneme ait buluntular, tarih öncesi yaşam izleri de yer alıyor. İlginç ve etkileyici yapısıyla gezginlerin odak noktası halinede gelmiş durumda.



