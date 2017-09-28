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HürriyetSeyahatSürekli renk değiştiren ilginç mağara!
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Seyahat

Sürekli renk değiştiren ilginç mağara!

Gürcistan'daki Prometheus Mağarası, ilginç yapısı ve etkileyici dokusuyla, ülkenin en ilginç turistik noktaları arasında yer alıyor. Mağaranın içi turistleri adeta büyülüyor. İşte Prometheus Mağarası'dan fotoğraflar...

Hürriyet Haber
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Gürcistan’ın en büyük mağarası olan Promethues, çok da uzak olmayan bir tarihte, 1984 yılında keşfedildi. İçinde çok büyük göllerin ve nehirlerin yer aldığı mağarada sürekli renk değiştiren bir ışıklandırma yapılmış, mağara içinde de klasik müzik çalıyor.

Sürekli renk değiştiren ilginç mağara

Mağaranın efsanesi ise, Gürcülerin Amirani dedikleri ateş yakan Yunan tanrısı Prometheus, Khvamli Dağı'na zincirlendiğinde Prometheus Mağarası'ndan görülebiliyordu.

Sürekli renk değiştiren ilginç mağara

Mağarada paleantelojik döneme ait buluntular, tarih öncesi yaşam izleri de yer alıyor. İlginç ve etkileyici yapısıyla gezginlerin odak noktası halinede gelmiş durumda.

Sürekli renk değiştiren ilginç mağara
Sürekli renk değiştiren ilginç mağara

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Kaynak: Hürriyet Haber

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