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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sümela Manastırı'nda hedef 500 bin ziyaretçi
Seyahat
Anadolu Ajansı
02.08.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Sümela Manastırı'nda hedef 500 bin ziyaretçi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açılan Sümela Manastırı, ilk ayda 50 bin yerli ve yabancı turist ağırladı.

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Trabzon'un Maçka ilçesinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla bilinen Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da çalışma başlatıldı. Manastırın restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı, mayısta sona erdi.

Sümela Manastırında hedef 500 bin ziyaretçi


Restorasyon çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 yıldır ziyarete kapalı bulunan manastırın birinci avluya kadar olan bölümü, 25 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Görkemli yapı, ziyarete açılmasının ardından yoğun ilgi görüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'nda ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Sümela Manastırı'nın tamamını 2020'de açmayı planladıklarını söyleyen  Ayvazoğlu, "Etraftaki taşlarla 4 bin ton taş temizlendi. Şu an büyük kayanın üzerine çekilen çelik tel ağlar vasıtasıyla taş temizleme çalışması sürüyor. Dağcılarımızın müdahalesiyle düşürülen ve ağların tuttuğu taşlar bulundukları yerden alınacak" dedi.

Sümela Manastırı’nın büyüsü
Sümela Manastırı’nın büyüsü

"EN AZ 500 BİN TURİST BEKLİYORUZ"

Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'nı ziyarete açılmasından 1 Temmuz'a kadar olan yaklaşık bir aylık dönemde 50 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Yerli ve yabancı turistlerin Sümela'ya yoğun ilgisi devam ediyor. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre, bir ayda yaklaşık 56 bin aracın, manastırın da bulunduğu Altındere Vadisi, Aya Varvara bölgesine gittiğini biliyoruz. Sümela Manastırı'nı bu yıl en az 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini hedefliyoruz. Geçen sene manastır kapalı olduğu halde yaklaşık 290 bin kişiyi ağırlamıştık. İnşallah bu sene o hedeflerimizin üzerine koymuş olacağız"

Sümela Manastırında hedef 500 bin ziyaretçi


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