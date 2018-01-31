Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatTrabzonSümela Manastırı yeniden ziyarete açılacak
Seyahat Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılacak
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Tayland’a gitmek için 10 neden

Seyahat
Hürriyet Haber
31.01.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılacak

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekânlarından biri olan ve restorasyonu nedeniyle 2.5 yıldır kapalı tutulan Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı'nın ziyarete açılacağı tarih belli oldu. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, manastırın haziran ayında ziyarete açılmasının planlandığını açıkladı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Maçka Belediye Başkanı Koray Koray Koçhan, Sümela Manastırı’nda tarihinin en büyük restorasyon çalışmasının yapıldığını ve taş düşmesinin engellenmesi için proje yürütüldüğünü belirtti. Tarihinden bu yana ilk kez böylesi bir drenaj çalışması yapılan Sümela’nın çok iyi ve güvenli hale geleceğini ifade eden Başkan Koçhan, “Sümela’da yoğun kar ve kış şartları ile beraber büyük kaya düşmeleri oldu. Allah’a şükür bir şey olmadı. Sümela Manastırı restorasyon nedeniyle kapatılmadan bir hafta önce manastırın içine yoğun şekilde kayalar düştü. Şu anda taş düşürme çalışmasının ikinci etabı tamamlandı, üçüncü etap kaya düşürme çalışması sürüyor. Manastır girişinde 160 tonluk büyük bir kaya var. Orada yapılacak çalışma ile o bölge kaya düşme tehlikesinden kurtarıldığı an Sümela Manastırı’nın içine gidecek alanları ziyarete açmayı planlıyoruz. Bu yıl haziran ayında Sümela Manastırı ziyarete açılacak” dedi.

Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılacak

‘En nitelikli restorasyon yapılıyor’

Ana kaya kilisesinin çalışma sırasında zarar görmemesi için tamamen çelik kafes içine alındığını hatırlatan Koçhan, şöyle dedi: “Üstteki taş düşmelerinden dolayı zarar oluşmaması için ana kaya kilisesi kafese alındı. İnsanların yürüdüğü merdivenlerin de üstünde çalışan işçilere zarar gelmesin diye çelik kafesler kuruldu. Sümela’da tarihin en nitelikli restorasyonu yapılıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında güvenli hale gelecek Sümela, ziyarete açılacak.”

 ‘Bir kez daha Osmanlı ile gurur duydum’

Sümela Manastırı’ndaki yapıların birçoğunun Trabzon’un fethinden sonra Yavuz Sultan Selim döneminde yapıldığını belirten Koçhan, “Bir kez daha Osmanlı ile gurur duydum. Çok büyük bir medeniyet olduğumuz görülüyor. Hoşgörünün merkezi olduğumuzu Sümela’da bir kez daha bize gösterdiler” ifadelerini kullandı.

30
İstanbul’un en yakın arka bahçesi
İstanbul’un en yakın arka bahçesi!

Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılacak

‘Keşfedilen şapel ziyarete açılacak’

Sümela Manastırı’nda süren restorasyon çalışması sırasında kuzey çatının üst sağ yamacında tespit edilen ve bugüne kadar girilmemiş gizli bir geçitle ulaşılan şapel alanının da ziyarete açılacağını ifade eden Maçka Belediye Başkanı Koray Koray Koçhan, şunları kaydetti: “Restorasyon sırasında kayaların üstünde yeni bir şapel bulunmuştu. Manastırın içinden çatılara küçük bir geçitle ulaşılan bir yol olduğu görüldü. Bu şapel, kaya kilisesinden daha eski bir yapı. Bu restorasyonla ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı oradaki şapelin yolunu yaparak ziyarete açmak istiyor. Türkiye’nin gündemine oturan şapel turizme kazandırılmış olacak.”

Sümela Manastırı restorasyonu

Türkiye’nin önemli tarihi ve turistik mekânlarından biri olan ve yılda 600 bin kişinin ziyaret ettiği Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı’nda, 2.5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Ziyarete kapatılan manastırda, ‘Yamaç ıslah çalışması’ adı altında, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekip çalışma başlattı. 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği planlandı.

Sömestre tatilinin gözdesi: Bansko
Sömestre tatilinin gözdesi: Bansko

Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılacak

Sümela Manastırı

Maçka’da Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ‘Meryem Ana’ adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13’üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda, 88 yıl aranın ardından 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Fotoğraflar: DHA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
Kamboçya'nın Türk adası: Koh Rong
Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılacak
Masal gibi bir rota: Hallstatt
İstanbul’un en yakın arka bahçesi!