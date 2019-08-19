Sultan Sazlığı'na doğasever akını

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSultan Sazlığı'na doğasever akını
GeriSeyahat Sultan Sazlığı'na doğasever akını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sultan Sazlığı'na doğasever akını
Seyahat
DHA
19.08.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Sultan Sazlığı'na doğasever akını

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda doğaseverlerin akınına uğradı. Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin kesiştiği üçgende bulunan Sultan Sazlığı'nda sala binen doğaseverler, parkurları gezip kuş türlerini gözlemledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2006 yılında Milli Park ilan edilen, 24 bin 357 hektarlık alanı kapsayan, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden olan Sultan Sazlığı, Kurban Bayramı'nda doğasever turistleri ağırladı. 301 farklı kuş türünü barındıran Sultan Sazlığı'na bayram tatilini fırsat bilip gelenler, sandalla tur atıp, parkurlarda yürüyüş yaparak bol bol kuş gözlemledi. Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Bölümü araştırma görevlisi Burak Atasoy (25), bölgenin, Manyas Kuş Cenneti'nden sonra Türkiye'deki en büyük sulak alanı ve kuş cenneti olduğunu söyledi. 

Sultan Sazlığına doğasever akını

Sultan Sazlığı'nın ramsar alanı olmasının yanı sıra tatlı ve tuzlu suyun bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Atasoy, şunları söyledi: "Sultan Sazlığı, Kayseri ilinin Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen bir havza içerisinde yer almaktadır. Sultan Sazlığı ismini tarihin önceki dönemlerinde özellikle Osmanlı dönemlerindeki sultanların askerlerine ve kendilerine alan olarak kullanmaları, askerlerin ve ordunun burada konaklama ihtiyaçlarının gidermesi sebebiyle ismini Osmanlı imparatorlarının padişahlarından, sultanlardan almıştır.

Sultan Sazlığına doğasever akını

Özellikle Sultan 4'üncü Murat'ın Revan Seferi sırasında askerleriyle birlikte ordusunu burada 3 ay konaklatması sebebiyle Sultan Sazlığı ismini almıştır. Sultan Sazlığı Manyas Kuş Cennetinden sonra Türkiye'nin önemli 2'inci kuş cennetidir. Sultan Sazlığı’nın sulak alanlar içerisinde önemli bir yere sahip olmasının sebebi, Afrika ile Avrupa arası göç yolu üstünde bulunmasıdır.

Sultan Sazlığına doğasever akını

Özellikle Avrupa içerisinde flamingo, turna, balıkçıl gibi endemik kuşların bir arada kuluçkaya yattığı tek saha olması sebebiyle kuş cennetleri içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Sultan Sazlığı içerisinde ziyaretçilerin gölde yürüyüş yapabilecekleri yürüyüş platformları, kuş müzesi kamu binaları olup, aynı şekilde özel turizm işletmeleri, butik oteller, pansiyonlar ve bunun yanı sıra fayton gezisi ve at biniciliği gibi sporları gerçekleştirebilen imkânlar mevcuttur."

Sultan Sazlığına doğasever akını

Sultan Sazlığı Milli Parkı'na ilk kez geldiğini belirten Ayşe Gizem Ayan (29) ise "Valla Yahyalı'ya sürekli gidip geliyoruz. İlk defa bu sefer nasip oldu. Çok güzel, muhteşem bir yer. Yahyalı'da böyle güzel bir yer olduğunu bilmek bile insana gurur veriyor. Bence herkes ilk fırsatta burayı gelip görmeli" dedi.

Sultan Sazlığına doğasever akını

'Çok bakımsız olduğunu gördüm'

Ömer Çınar (25) ise çevreye atılan çöplerin doğaya zarar verdiğine dikkat çekerek, "Buraya gelmeden önce internetten yazılanları okumuştum. Orada biraz daha güzel görseller vardı. Başka şeyler bekliyorduk. Buraya gelince biraz değişti. Çok bakımsız olduğunu gördüm. Biraz daha bakım yapılabilir, biraz daha ilgi olabilir. İlerde bir sorun yaşadığımızda bir görevliye falan rastlayamadık. Ama genel olarak doğa güzel" diye konuştu.

Sultan Sazlığına doğasever akını

Almanya'dan Kapadokya gezisi için gelen Uwe Schneider (57) de "Biz doğu Almanya'dan geliyoruz. Burası çok güzel bir yer benim için. Ben fotoğrafçı değilim. Biz Kayseri'ye Kapadokya gezisi için geldik. Bir gün de kısa bir süre için buraya geldik" diye konuştu.

Sultan Sazlığına doğasever akını

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Sultan Sazlığı'na doğasever akını
Cengiz Han'ın doğduğu kent: Khenthei
800 dilin konuşulduğu dünyanın en ilginç ülkesi
Alman bisikletçilerin dünya turu Türkiye'de devam ediyor