Sular çekilince gün yüzüne çıkan saklı gemi: Monte Carlo

Bir yılbaşı gecesi fırtınada kaptanın dümen kontrolünü yitirmesi sonrası kıyıya sürüklenerek batan gemi, bir zamanlar dönemin en önemli kumarhanelerinden biriydi. İlk önce petrol tankeri olarak denize inen gemi, daha sonra kumarhane ve genel ev olarak hizmet vermeye başlamış. Daha sonra Coronado sahilinin 3 mil açığında uluslararası sularda demirli olan gemi, eyalette kumar yasak olmasına rağmen kanuni olarak Amerikan sınırları içinde olmadığı için herhangi bir yasal sorunla karşılaşmamış.

1936 yılbaşı gecesi oluşan şiddetli fırtına demirli olan gemiyi kıyıya sürüklenmiş ve gemi kıyıya gelince kimse sahiplenmemiş. Çünkü Amerikan sınırları içine girmişti ve yasalar gereği sahiplenilmesi durumunda yaptırımlar oluşabilirdi.

Son olarak ise gemi, 80 yıldır Coronado sahilinde bu halde duruyor ve çok nadir yaşanan deniz çekilmeleriyle gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.