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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şuhut Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri turizme açılıyor
Seyahat
İHA
02.12.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Şuhut Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri turizme açılıyor

Kumalar Dağı’nın altı muazzam bir yer altı şehri... Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 800'lü yıllarda yerleşim yeri olarak kullanılan Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri turizme açılıyor.

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Afyonkarahisarlı gazeteciler ve vatandaşların gözdesi haline gelen Şuhut'a bağlı Senir köyüne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün projesi kapsamında turizme açılıyor.

Afyonkarahisarlı gazeteciler Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehrini ziyaret ederek buradaki Bizans'sın son dönemlerinde yaşamış olduğu tarihi Kaya Evlerini ve Yer Altı Şehrini Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar İl Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ve Araştırmacı Gazeteci Arif Yağcı mihmandarlığında ziyaret etti. Tarihi Kaya Evleri ile ilgili bilgiler edinen gazeteciler, tarihi kaya evlerine ve Yer Altı Şehri tarihini adeta ilgiyle dinledi.

Şuhut Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri turizme açılıyor

Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri, düzlük ören yerlerinden oluşuyor. Belirgin sokakları ve yapılaşma temellerinin bulunduğu alanlarda sığınaklar, ibadethaneler ve tüneller bulunuyor. İki veya 3 katlı evlerin bulunduğu tarihi yerleşim yerlerinde alt katlar hayvanlara, üst bölümler ise insanlara ayrılmış olduğu görüldü. Kral tahtlarının bulunduğu tarihi kaya evleri gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Yer Altı Şehrinin yüksek kesimlerinde kaya mezarları dikkat çekerken bu kültür hazinesi şimdilerde çobanların hayvanları ile birlikte konakladığı bir alan olarak kullanıldığı, turizme açılması için birçok eksiğinin giderilmesi gerektiği belirtildi.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, konu ile ilgili açıklamalarında, ''Afyonkarahisar'ın zengin bir tarihi olduğu yapılan yüzey araştırmalarında ortaya çıktı. Daha önce 5 bin yıllık olarak bilinen tarihi 8 bin yıllık döneme uzadı. Bu da insanlık tarihinin burada oldukça geçmiş bir seyrinin olduğunu gösteriyor. Şuhut ilçemiz aynı zamanda Milli Mücadelenin yapıldığı ve Büyük Taarruzun yapıldığı, Kocatepe'nin olduğu bir yer.

Bininler, halk arasında biraz inlerin, yani insanların konaklamak için kayaları oyarak yapmış olduğu yerlerin sayısının çokluğunu atfen bu ismi almıştır. Burası erken Hristiyanlık dönemi yani milattan sonra 800'lü yıllara rastlıyor. Burada dikkat ederseniz hem bir yerleşme görüyorsunuz ve bu bölgede daha çok hayvancılıkla geçim sağlandığı için binaların kayaları oyularak kayaların üst kısmını insanlar konaklamak için kullanmışlar. Alt kısmını ise hayvanlarını barındırmak için kullanmışlardır.

Şuhut Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri turizme açılıyor

Dolayısıyla burada otlayan hayvanları burada da hayvancılıkla geçinerek hayatlarını idame ettirmişlerdir. Burada kutsal alanların yani bir yaşam alanı olarak düşündüğümüzde dini inançların karşılandığı kiliseden tutunda küçük şapellere varıncaya kadar yine mezarlıkların olduğu ve barınakların olduğu insanların ortak yaşam alanı olarak kullandığı bir yer olarak görüyoruz. Anadolu'da kaya yerleşmelerine yapılmış olan nadir derli toplu yerleşim alanı olarak Bininler'i söyleyebiliriz. Biz bakanlığımız uhdesinde ve valiliğimizin himayesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla burasının turizme kazandırılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Önümüzdeki zaman diliminde burada bizim adım atabilmemiz için koruma amaçlı imar planının yapılmış olması gerekir. Onunla ilgili alt yapı çalışmalarını yürütüyoruz. Daha sonra burada mesire alanları, kullanım alanları ve turizme açmak için adım atma fırsatı doğacaktır. Buranın en çarpıcı özelliği şudur, Anadolu'daki kaya yerleşmeleri içerisinde binaların hem konaklama amacıyla hem de hayvanları barınma amacıyla kullanılmıştır. Yani onları muhafaza etmek için kullanıldığını söyleyebiliriz. Derli toplu bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir yaşam alanı olarak bir kilisesiyle, normal pazarıyla, çarşısıyla, mezarlarıyla, konaklarıyla beraber yani kaya yerleşkeleriyle beraber bir bütün olarak derli toplu bir şehir olarak söyleyebiliriz'' dedi.

Eskişehir ve Kütahya'ya da uzanan Frigya

Araştırmacı Gazeteci Arif Yağcı ise konu ile ilgili açıklamalarında, ''Gördüğünüz bu manzara Bininler'in sadece görüntüsü. Buradan Kumalar- Sandıklı yani Şuhut-Sandıklı arasındaki Kumalar Dağı'nın altı aslında muazzam bir yer altı şehridir. Frigya'nın ve Lidya'nın erken Roma'nın yerleşim alanlarıdır burası. Yani Bininler'in altında aslında muazzam bir Lidya, Frigya'nın şehri yatıyor. Keşfedilmeyi bekliyor'' ifadelerine yer verdi.

 

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