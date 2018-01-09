Sudan’ın ‘saklı hazinesi’ piramitler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatSudan’ın ‘saklı hazinesi’ piramitler
Seyahat Sudan’ın ‘saklı hazinesi’ piramitler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
Seyahat
Hürriyet Haber
09.01.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Sudan’ın ‘saklı hazinesi’ piramitler

Kuzey Sudan’ın saklı hazinesi Sudan Piramitleri, diğer adıyla Nubiya piramitleri, Mısır’daki Giza Piramitleri’nin aksine ıssız çölün ortasında kaderine terk edilmiş. Çoğu kişinin varlığından bile haberi olmadığı Sudan Piramitleri ülkedeki iç savaş sebebiyle unutulmaya yüz tutmuş. Sudan Piramitleri ıssız çölün ortasında ziyarete gelecek turistleri bekliyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0

Kuzey Sudan’da, çöl kumları üzerinde yükselen küçük ve dik yapılı piramitlerin etkileyici görüntüsü, tıpkı komşusu Mısır’ın piramitlerine benziyor. Fakat ünlü Giza Piramitleri’nin aksine, Sudan Piramitleri ıssız çölün ortasında neredeyse terk edilmiş bir halde.

Sudan’ın ‘saklı hazinesi’ piramitler

Aynı zamanda Nubiya piramitleri olarak adlandırılan Sudan Piramitleri, Meroe bölgesinde, Sudan’ın başkenti Hartum’dan 200 km kuzeyde, Bagrawiyah’ta yer alıyor. Bölgede 255 piramit bulunuyor. Mısır Piramitleri’nin aksine, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunmasına rağmen, çölün ortasında adeta unutulmuş halde. Sudan’ın uzun soluklu Devlet Başkanı Ömer El-Beşir hükümetine karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkede devam eden iç çatışmalar, piramitler için sağlanacak dış yardımların ve yatırımların engellenmesine neden oluyor ve bölgedeki turizmin de gelişmesini engelliyor.

Sudan’ın ‘saklı hazinesi’ piramitler

Neredeyse Mısır Piramitleri büyüklüğündeki Sudan Piramitleri pek ziyaretçi almıyor. Sudan askerleri tarafından korunan, al-Bagrawiya’daki bu antik Meroe Piramitleri, Sudan’ın 200 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Sudan’ın ‘saklı hazinesi’ piramitler

Uzun zaman önce kurumuş bir nehrin etrafını çevrelemesi nedeniyle Meroe Adası olarak nitelendirilen bölge, bir zamanlar Siyahi Firavunlar olarak bilinen Kuş Krallığı hükümdarlarının yaşadığı bir başkentti. M.Ö. 720-300 yılları arasında inşa edilen piramitlerin uzunluğu, 6 ile 30 metre arasında değişirken, giriş kısımları genelde güneşin doğuşunu karşılamaları için doğuya bakacak şekilde inşa edilmiş. Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran bu piramitlerin, Mısır'dakilerden sonra tamamlandığı biliniyor.

Sudan’ın ‘saklı hazinesi’ piramitler

UNESCO’ya göre, piramitlerin dekorasyonunda kullanılan Mısır, Yunan ve Roma kültürüne ait ögeler, piramitleri paha biçilemez eserlere dönüştürüyor. Ancak, Hartum Ulusal Müzesi Başkanı Abdel-Rahman Omar’ın ifadesine göre, 19. yüzyılda, bazı arkeologlar piramitlerin altın uçlarını sökmüş ve bazı taş bloklarının da sayısını azaltmışlar.

39
Türünün son örneği 5 ilkel kabile
Türünün son örneği 5 ilkel kabile

Ülkedeki iç savaş ve Darfur’daki çatışmaların sebep olduğu ekonomik yaptırımlar nedeniyle, Sudan turizmi büyük bir çöküşte. 1989’da, kanlı bir İslamcı hareket sonrası yönetimi devralan Al-Bashir hükümeti de maalesef bu paha biçilemez tarihi eserlere yeterli ilgiyi göstermekte büyük zorluklar yaşamış.

Sudan’ın ‘saklı hazinesi’ piramitler

Katar, Sudan’ın bu tarihi eserlerinin yenilenmesi için 135 milyon dolar para desteği sağlamış olsa da, Ulusal Müze Başkanı Omar, Sudan’ın yılda ancak 15.000 turist tarafından ziyaret edildiğini belirtiyor. Sudan Piramitleri, çölün ortasında adeta kayıp bir şehir gibi kendisini keşfedecek ziyaretçilerini bekliyor.

Fotoğraflar: Alamy, arkeofili


5 dakikada dünya turu

Skyscanner’ın aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz yere en ucuz uçak biletini bulabilirsiniz. Hemen uçak bileti arayın! 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
Bunları da Okuyabilirsiniz
﻿