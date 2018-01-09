Sudan’ın ‘saklı hazinesi’ piramitler
Kuzey Sudan’da, çöl kumları üzerinde yükselen küçük ve dik yapılı piramitlerin etkileyici görüntüsü, tıpkı komşusu Mısır’ın piramitlerine benziyor. Fakat ünlü Giza Piramitleri’nin aksine, Sudan Piramitleri ıssız çölün ortasında neredeyse terk edilmiş bir halde.
Aynı zamanda Nubiya piramitleri olarak adlandırılan Sudan Piramitleri, Meroe bölgesinde, Sudan’ın başkenti Hartum’dan 200 km kuzeyde, Bagrawiyah’ta yer alıyor. Bölgede 255 piramit bulunuyor. Mısır Piramitleri’nin aksine, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunmasına rağmen, çölün ortasında adeta unutulmuş halde. Sudan’ın uzun soluklu Devlet Başkanı Ömer El-Beşir hükümetine karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkede devam eden iç çatışmalar, piramitler için sağlanacak dış yardımların ve yatırımların engellenmesine neden oluyor ve bölgedeki turizmin de gelişmesini engelliyor.
Neredeyse Mısır Piramitleri büyüklüğündeki Sudan Piramitleri pek ziyaretçi almıyor. Sudan askerleri tarafından korunan, al-Bagrawiya’daki bu antik Meroe Piramitleri, Sudan’ın 200 kilometre kuzeyinde yer alıyor.
Uzun zaman önce kurumuş bir nehrin etrafını çevrelemesi nedeniyle Meroe Adası olarak nitelendirilen bölge, bir zamanlar Siyahi Firavunlar olarak bilinen Kuş Krallığı hükümdarlarının yaşadığı bir başkentti. M.Ö. 720-300 yılları arasında inşa edilen piramitlerin uzunluğu, 6 ile 30 metre arasında değişirken, giriş kısımları genelde güneşin doğuşunu karşılamaları için doğuya bakacak şekilde inşa edilmiş. Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran bu piramitlerin, Mısır'dakilerden sonra tamamlandığı biliniyor.
UNESCO’ya göre, piramitlerin dekorasyonunda kullanılan Mısır, Yunan ve Roma kültürüne ait ögeler, piramitleri paha biçilemez eserlere dönüştürüyor. Ancak, Hartum Ulusal Müzesi Başkanı Abdel-Rahman Omar’ın ifadesine göre, 19. yüzyılda, bazı arkeologlar piramitlerin altın uçlarını sökmüş ve bazı taş bloklarının da sayısını azaltmışlar.
Ülkedeki iç savaş ve Darfur’daki çatışmaların sebep olduğu ekonomik yaptırımlar nedeniyle, Sudan turizmi büyük bir çöküşte. 1989’da, kanlı bir İslamcı hareket sonrası yönetimi devralan Al-Bashir hükümeti de maalesef bu paha biçilemez tarihi eserlere yeterli ilgiyi göstermekte büyük zorluklar yaşamış.
Katar, Sudan’ın bu tarihi eserlerinin yenilenmesi için 135 milyon dolar para desteği sağlamış olsa da, Ulusal Müze Başkanı Omar, Sudan’ın yılda ancak 15.000 turist tarafından ziyaret edildiğini belirtiyor. Sudan Piramitleri, çölün ortasında adeta kayıp bir şehir gibi kendisini keşfedecek ziyaretçilerini bekliyor.
Fotoğraflar: Alamy, arkeofili
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