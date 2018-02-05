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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat HaberleriŞubat ayının en güzel festivalleri! Listede Türkiye'den de bir festival var...
Seyahat Şubat ayının en güzel festivalleri! Listede Türkiye'den de bir festival var...
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Sıradaki Haber: Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

Seyahat
Hürriyet Haber
05.02.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Şubat ayının en güzel festivalleri! Listede Türkiye'den de bir festival var...

Festivaller senenin hangi zamanında yapılırsa yapılsın, insanları bir araya getirir, eğlendirir ve renkli görüntülere sahne olur. Yazın yapılan festivallerin coşkusunun yanı sıra kış festivallerinin büyüsü ayrı bir tat verir. Şubat ayında ziyaret edebileceğiniz festivalleri sizler için sıraladık. İşte detaylar…

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Mardi Gras – ABD

Mardi Gras, Tövbe Salısı olarak dilimize çevrilen festival,  ilk Fransızların kutlamaya başladığı ve zamanla da Avrupa’ya yayılan bir festivaldir. Avrupalı göçmenlerin Amerika kıtasına taşıyıp devam ettirmesi ile hala günümüzde kutlanmaya devam ediliyor.

Şubat ayının en güzel festivalleri Listede Türkiyeden de bir festival var...

Amerika’da bu festivalin en büyüğü  New Orleans şehrinde olduğu halde, birçok şehirde farklı şekillerde kutlanıyor. Bu yıl ki 13 Şubat Salı günü başlayacak olan festivalde dans, müzik, tiyatro ve spor gösterileri de yer alacak.  

Rio Karnavalı – Brezilya

Bolivya, Kolombiya, Paraguay, Uruguay ve Venezüella benzer biçimde ülkelere komşuluk eden Brezilya, dünyada Rio Karnavalı ile meşhur. Şubat ayı içinde meydana gelen Rio Karnavalı dünyanın en büyük ve en çok katılımcıya sahip olan festivalleri arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca insan karnavala katılmak için Rio’ya geliyor.

Brezilya semalarında Türk Bayrağı açan çılgın Türk
Brezilya semalarında Türk Bayrağı açan çılgın Türk!

Rio Karnavalı Paskalya öncesi perhiz kutlamalarının anası olarak adlandırılıyor. Festivalde samba şovları, blocolar, sokak cümbüşleri ve karşı konulmaz carionalar yer alıyor. Karnaval başlamadan ortalama yedi gün önce kutlamalara adım atılır ve bu kutlamalar haftalarca süre gelir.

Harbin Kar ve Buz Festivali – Çin

Ortalama olarak 1.380.000.000 ile dünyanın en çok nüfusuna haiz olan Çin, 9.780.000 kilometre karelik yüzölçümüne haizdir. Güney Kore, Hindistan, Pakistan ve Kırgızistan benzer biçimde ülkelere komşuluk eden ülkede her Şubat ayında Harbin Kar ve Buz Festivali gerçekleştirilir.

Şubat ayının en güzel festivalleri Listede Türkiyeden de bir festival var...

Heilongjiang eyaletinin Harbin şehrinde meydana gelen festivale başta Çin olmak suretiyle birçok etraf ülkeden katılım sağlanıyor. Festivalde buz kalıplarının içerisine özenle yerleştirilen renkli fer sistemleri vasıtasıyla olağanüstü sahneler elde ediliyor.

Quebec Kış Karnavalı – Kanada

1894 yılından bugüne kadar kutlanan Quebec Kış Karnavalı, dünyanın en büyük kış karnavallarından bir tanesi. Quebec City’de meydana gelen karnavalın simgesi Bonhomme olarak biliniyor.

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Kolay vatandaşlık veren ülkeler
Kolay vatandaşlık veren ülkeler

Bu kelime ‘iyi adam’ anlamına gelmektedir. Bonhomme simgesi kırmızı şapkaya ve renkli kemere bir giysi ile meydana getirilen kardan adam.

Winterfest – Türkiye

Ülkemizde kış aylarında Winterfest ismi altında kış festivalleri düzenleniyor. 1996 yılından beri tertipli olarak meydana gelen festival, son 4 yıldır Türkiye’nin en iyi gençlik festivali ödülüne layık olarak yayınlandı.

Şubat ayının en güzel festivalleri Listede Türkiyeden de bir festival var...

Festival beşer günlük periyotlar halinde 3 yahut 4 sefer gerçekleştiriliyor. Süresiz eğlence ve kayak keyfinin yaşandığı festival, Bursa Uludağ’da gerçekleştiriliyor. Festivalde ülkenin biri olan sanatçıları ve grupları canlı müzik ile birlikte rol alıyor.

Fotoğraflar: Coastalliving, worldtravelguide, timedotcom.files.wordpress, yoldasin, uludagfestivali

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