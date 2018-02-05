Şubat ayının en güzel festivalleri! Listede Türkiye'den de bir festival var...

Mardi Gras – ABD

Mardi Gras, Tövbe Salısı olarak dilimize çevrilen festival, ilk Fransızların kutlamaya başladığı ve zamanla da Avrupa’ya yayılan bir festivaldir. Avrupalı göçmenlerin Amerika kıtasına taşıyıp devam ettirmesi ile hala günümüzde kutlanmaya devam ediliyor.

Amerika’da bu festivalin en büyüğü New Orleans şehrinde olduğu halde, birçok şehirde farklı şekillerde kutlanıyor. Bu yıl ki 13 Şubat Salı günü başlayacak olan festivalde dans, müzik, tiyatro ve spor gösterileri de yer alacak.

Rio Karnavalı – Brezilya

Bolivya, Kolombiya, Paraguay, Uruguay ve Venezüella benzer biçimde ülkelere komşuluk eden Brezilya, dünyada Rio Karnavalı ile meşhur. Şubat ayı içinde meydana gelen Rio Karnavalı dünyanın en büyük ve en çok katılımcıya sahip olan festivalleri arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca insan karnavala katılmak için Rio’ya geliyor.

Rio Karnavalı Paskalya öncesi perhiz kutlamalarının anası olarak adlandırılıyor. Festivalde samba şovları, blocolar, sokak cümbüşleri ve karşı konulmaz carionalar yer alıyor. Karnaval başlamadan ortalama yedi gün önce kutlamalara adım atılır ve bu kutlamalar haftalarca süre gelir.

Harbin Kar ve Buz Festivali – Çin

Ortalama olarak 1.380.000.000 ile dünyanın en çok nüfusuna haiz olan Çin, 9.780.000 kilometre karelik yüzölçümüne haizdir. Güney Kore, Hindistan, Pakistan ve Kırgızistan benzer biçimde ülkelere komşuluk eden ülkede her Şubat ayında Harbin Kar ve Buz Festivali gerçekleştirilir.

Heilongjiang eyaletinin Harbin şehrinde meydana gelen festivale başta Çin olmak suretiyle birçok etraf ülkeden katılım sağlanıyor. Festivalde buz kalıplarının içerisine özenle yerleştirilen renkli fer sistemleri vasıtasıyla olağanüstü sahneler elde ediliyor.

Quebec Kış Karnavalı – Kanada

1894 yılından bugüne kadar kutlanan Quebec Kış Karnavalı, dünyanın en büyük kış karnavallarından bir tanesi. Quebec City’de meydana gelen karnavalın simgesi Bonhomme olarak biliniyor.

Bu kelime ‘iyi adam’ anlamına gelmektedir. Bonhomme simgesi kırmızı şapkaya ve renkli kemere bir giysi ile meydana getirilen kardan adam.

Winterfest – Türkiye

Ülkemizde kış aylarında Winterfest ismi altında kış festivalleri düzenleniyor. 1996 yılından beri tertipli olarak meydana gelen festival, son 4 yıldır Türkiye’nin en iyi gençlik festivali ödülüne layık olarak yayınlandı.

Festival beşer günlük periyotlar halinde 3 yahut 4 sefer gerçekleştiriliyor. Süresiz eğlence ve kayak keyfinin yaşandığı festival, Bursa Uludağ’da gerçekleştiriliyor. Festivalde ülkenin biri olan sanatçıları ve grupları canlı müzik ile birlikte rol alıyor.

Fotoğraflar: Coastalliving, worldtravelguide, timedotcom.files.wordpress, yoldasin, uludagfestivali