Su Festivali'yle günahlarından arındıklarına inanıyorlar
Myanmar'da her yıl Nisan ayı ortasında başlayan ve beş gün süren Thingyan Su Festivali bu yıl da halkın birbirine su atmasıyla başladı.
Budist geleneği olan ve 'yılın günahlarından arınmayı' sembolize eden festival süresince ülkede resmi tatil ediliyor. Müzik ve dans gösterileriyle şenlenen festivalde genç kızlar, yılın sadece bu döneminde açtığı için Thingyan çiçeği de denilen sarı renkli hoş kokulu 'padauk' çiçeklerini saçlarına takıyor.
Kent ve kasabalarda çok sayıda kişinin su tabancası, kova ve hortumlarla birbirlerini ıslattığı festivalde zaman zaman olaylar kontrolden çıkıyor. 2017 yılındaki kutlamalarda, alkolün de etkisiyle meydana gelen binin üzerindeki suç olayında yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
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