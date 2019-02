Sporseverin seyahat takvimi

17 Şubat (NBA All Star / Charlotte / ABD)

Amerikan Rüyası’nın başladığı yer



Bu yıl 68’ncisi gerçekleştirilecek olan NBA All Star’da LeBron James’ten Kevin Durant’a, Stephen Curry’den James Harden’a kadar pek çok basketbol yıldızını Doğu-Batı karması maçıyla karşı karşıya getirecek. Bu büyük basketbol şölenini izlemek isteyenler için rota bu yıl Charlotte’taki Spectrum Center olacak. Amerikan rüyasının başladığı nokta olarak da bilinen Charlotte eğlence hayatını uç noktalarda yaşayan bir şehir. Büyük eğlence parkı Carowinds, geçmişten bugüne yarış arabası sürücülerine adanmış bir salon ile etkileşimli sergiye ve tiyatroya sahip olan. NASCAR Hall of Fame ve havacılığa ilgi duyanlar için Carolina Havacılık Müzesi de şehrin önemli yerleri arasında.

2 Mart (Real Madrid-Barcelona maçı /Madrid / İSPANYA)

İki festival bir arada



Madrid’in en önemli karnavallarından birine katılıp ardından dünyanın en büyük futbol şölenini yerinde izlemeye ne dersiniz. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Madrid Festivali bu sene 1 Mart’ta başlıyor. Hemen ertesi günü ise Bernabeu Stadı’nda Real Madrid ve ezeli rakibi Barcelona arasında El Clasico maçı oynanacak. Konserler, farklı mekânlardaki temalı partiler ve rengârenk kostümlerle festival coşkusunun yaşanacağı bir dönem. Madrid’in meşhur Sol Meydanı’nda güne başlayıp şehrin kalbi Gran Via Caddesi’nde yapacağınız gezinin ardından bu kadar eğlencenin yanına biraz da sanat eklemek lazım düşüncesindeyseniz Reina Sofia, Prado ve Thyseen-Bornemisza müzelerinden birine de mutlaka uğrayın.









17 Mart (Formula 1 / Melbourne / AVUSTRALYA)

Şenlik 15 gün sürecek



En hızlı pilotları ve araçları bir araya getiren Formula 1’de sezonun ilk yarışı Melbourne’deki Albert Park Grand Prix Circuit’te yapılacak. Bu muhteşem organizasyonu yerinde izlemeye gidecekler oldukça şanslılar çünkü tam 15 gün sürecek olan Melbourne Yemek ve Şarap Festivali yine bu tarihler arasında gerçekleşecek. Her yıl binlerce yemek ve şarap tutkununu bir araya getiren bu baş döndürücü ve göz alıcı festivalin yanı sıra bir gastronomi cenneti olan ve dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden biri olarak kabul edilen Melbourne’de Albert Park Gölü, Yarra Nehri ve Kraliyet Botanik Bahçesi’ni gezebilir, Puffing Billy tarihi treniyle tam 8 saat boyunca Melbourne’ün muhteşem doğasını keşfedebilirsiniz.







19 Mayıs (Euroleague Final Four / Vitoria-Gasteiz / İSPANYA)

Basketbolun en iyisi



Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu Euroleague’de Final Four heyecanı bu yıl İspanya’nın Bask bölgesinde yer alan Vitoria-Gasteiz’de yaşanacak. Tarihi oldukça eskilere dayanan bu şehirde La Bretxa Market ve Fermin Calbeton halkla bir araya gelip sosyalleşebileceğiniz alanların başında geliyor. Oldukça tepelik bir bölgeye kurulmuş olan şehirde gotik mimarinin en ilginç örneklerinden sayılan San Vicente Kilisesi ve Barok tarzında inşa edilmiş Santa Maria Bazilikası da mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

29 Mayıs (UEFA Avrupa Ligi Finali / Bakü / AZERBAYCAN)

Futbol ile alışveriş bir arada

Bu yıl Avrupa’nın en büyük ikinci kupasını kazanacak takım Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de belli olacak. Kafkasların en büyük kültür ve ticaret merkezi olan Bakü’deki finali izlemeye gelenler bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Alışveriş Festivali’ne de yetişmiş olacak. Eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in doğum günü anısına 150 farklı ülkeden getirtilerek milyonlarca gülle yapılan Gül Bahçesi şöleni de yine Bakü sokaklarını rengârenk bir cennete dönüştürecek. Azeri yemeklerini yerinde tatmak isteyenler için de Buta Palace, Sheki ve Kaspia gibi restoranlar doğru bir tercih olacaktır.









1 Haziran (Şampiyonlar Ligi Finali / Madrid / İSPANYA)

Kusursuz ay, kusursuz maç



Madrid’i ziyaret etmek için en kusursuz ay. Günler uzun, hava sıcak, turist yoğunluğunun nispeten az olduğu dönem. Atletico Madrid’in yeni stadı Wanda Metropolitano’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Madrid’in yolunu tutacak olanlar bu dönemde elit boğa güreşinin zirvesi sayılan Feria de San Isidro’yu da izleyebilirler. Uluslararası Freestyle Motocross’un manevi evi sayılan Madrid bu tarihlerde Red Bull X-Fighters’a ev sahipliği yapacak. Tüm bu spor şölenlerini iç içe yaşadıktan sonra rahatlayıp eğlenmek istiyorsanız Flamenko tutkunlarını bir araya getiren Suma Flamenca festivaliyle eğlencenin zirvesini yaşayabilirsiniz.









7 Haziran-7 Temmuz (Kadınlar Dünya Kupası / Paris / FRANSA)

Paris’te bir yaz rüyası



FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanını bir ay boyunca Paris’te yaşayacak olanlar dünyanın en güzel şehrinde birbirinden farklı etkinliklerle her gününüzü dolu dolu geçirme şansına sahip olacak. Bastille Günü sebebiyle şehir gün boyu etkinliklere sahne olacak. Carnaval Tropical de Paris Festivali’yle sokaklar yazı kutlamaya hazırlanan renkli kostümlü binlerle geçit törenine dönüşürken, elektronik müziğin en iyilerinin sahne alacağı The Peacock Society Festivali de bu ay gerçekleşecek.









14 Haziran-7 Temmuz (Copa America / BREZİLYA)

Latin Amerika’nın en iyileri



Brezilya bu büyük futbol şölenine ev sahipliği yapmanın yanı sıra Big Festival’le 50 binden fazla oyun tutkununu bir araya getirecek. Maçlar beş şehire yayılmış, altı stadyumda oynanacak. Uluslararası sanatçıların açık hava sahnelerini dolduracağı Caz ve Blues Festivali ve farklı azizler için folklorik festivallerle süslü Festas Juninas festivaliyle de ülke genelinde sokaklar yemek stantları, müzik, havai fişek gösterileriyle renklenecek.

27 Haziran-7 Temmuz (Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası / SIRBİSTAN-LETONYA)

Balkanlar’da 10 gün



Avrupa medeniyetlerinin kesişim noktalarından biri olan Sırbistan, Roma, Bizans, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan izlerini taşıyor. Katedraller, saraylar ve önemli caddeleriyle baştanbaşa tarihi bir dokuya sahip olan ülkede “Eğer nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünya aydınlanırdı” sözünün sahibi Sırp asıllı biliminsanı Nikola Tesla’nın hayatına dair her şeyi öğrenebileceğiniz Belgrad’taki müzeyi de gezme şansını bulabilirsiniz. Turnuvaya ev sahipliği yapan Letonya’ya gitmişken ilginç mimarisi ve birbirinden şirin evleriyle ‘rüzgarın doğduğu şehir’ olarak anılan Liepaja’yı görmemek olmaz. Başkent Riga’nın yanı sıra Arnavut kaldırımlı yolları, kaleleri ve tarihi binalarıyla Cesis de gidilmesi gereken şehirlerin başında geliyor.





1-14 Temmuz (Wimbledon Tenis Turnuvası / Londra / BÜYÜK BRİTANYA)

Tenis ve sanat cenneti



Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon’ı izlemek başlıbaşına bir macera. Bilet bulmak da içeriye girmek de hayli zor. Tenis şampiyonası ile nüfusu iki kat artan Wimbledon, İngiliz gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı bir tenis cenneti haline geliyor. Kortlara kadar tüm yolların süsleniyor. Şampiyona boyunca Londra’nın tadını Victoria ve Albert, Bilim, Ulusal Tarih gibi önemli müzeleri gezerek çıkarabilirsiniz. Hyde Park’ta düzenlenecek ve 10 gün sürecek konserleri ücretsiz izleyeblirsiniz. Buckhingam Sarayı-St James’s Park, Trafalgar Meydanı, Soho, Big Ben ve London Eye da gezip görebileceğiniz yerler arasında.

6-28 Temmuz (Fransa Bisiklet Turu / FRANSA)

Gizli cenneti keşfedin



Brüksel’den başlayıp Paris’te son bulacak bu üç haftalık yolculuğu yerinde takip etmek isteyenler için 5. etabın geçileceği Colmar kasabası Fransa’nın ‘gizli cenneti’ olarak da biliniyor. Masallardan fırlamış rengârenk evlerin arasında yaşayacağınız bu eşsiz deneyimin ardından Saint-Etienne ve Toulouse bölgelerini de mutlaka görmelisiniz. Yarışın final etabı ise Paris’te son bulacak. Hazır Paris’e kadar gelmişken Montmartre Tepesi’ne çıkıp eşsiz manzaranın tadını çıkarabilir, Lüksemburg Sarayı’nda piknik yapabilir ya da Disneyland’a giderek dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz.

20 Eylül-2 Kasım (Rugby Dünya Kupası / Tokyo / JAPONYA)

Yeni bir kültürle tanışın



İlk kez Asya Kıtası’nda düzenlenecek olan Rugby Dünya Kupası, bu coğrafyayı keşfetmek isteyenler için büyük şans. Tokyo’da yapılacak turnuva boyunca bu kültürü yakından görme fırsatı bulabilirsiniz. Ülkenin en eski havai fişek gösterilerinden biri olan Sumida River Fireworks Festivali’ni de izleyebilirsiniz. Fütüristik Tokyo Skytree, gençlik kültürü için yeni trendler belirleyen Harajuku, ünlü yaya geçit yeri Shibuya, popüler sahil bölgesi Odaiba ve bir dünya mirası olan Ogasawara Adaları da Tokyo’ya gidenlerin listesine alması gereken yerlerin başında geliyor.









3 Kasım 2019 (New York Maratonu / New York / ABD)

Bisikletle New York



Yarış güzergâhı milyonlarca kişi tarafından doldurulan parkur, Staten Adası’ndan başlayıp Brooklyn, Queens, Manhattan ve Bronx’tan geçerek yaklaşık 40 kilometrelik bir rotayı kapsıyor. Hazır New York’a kadar gitmişken ve aylardan kasımken bir bisiklet kiralayıp Central Park’ın tadını çıkarmamak olmaz. Brooklyn ve Manhattan köprülerinin yanı sıra Bryant Park, Rockefeller Center, Özgürlük Anıtı, Empire State Binası ve Times Meydanı da New York’un görülmesi gereken sembolleri.