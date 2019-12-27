Spor turizminin de gözde kentleri: Antalya ve Muğla

Türkiye'deki önemli turizm destinasyonlarından Antalya ve Muğla, bünyesinde bulunan tarihi, kültürel güzelliklerin yanı sıra elverişli iklimi, uygun tesisleriyle yılın 12 ayı çok sayıda spor etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Antalya, iklimi, doğal güzellikleriyle bu yıl turistler kadar sporcuların da tercih ettiği kentler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Sene boyunca kente gelen turist sayısıyla rekorlar kıran Antalya, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra spor turizmiyle de adından söz ettiriyor. Antalya, sahilleri, doğası, tarihi, kültürel değerleri, sağlık merkezleri, kongre alanlarının yanı sıra spor tesisleriyle de dikkat çekiyor.









Golf turizminin merkezi

Kent, yıl içerisinde birçok spor branşında Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yaptı. Binlerce sporcu, antrenör, sporsever, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Antalya'da bir araya geldi. Golfte önemli organizasyonlardan biri kabul edilen "Turkish Airlines Open 2019", bir kez daha dünyanın en iyi golfçülerini ve bu sporun tutkunlarını Antalya'da buluşturdu. Futbol liglerine verilecek devre arasında yerli ve yabancı kulüpleri ağırlamaya hazırlanan Antalya'da, diğer spor dallarıyla yapılacak kamp sayısının 3 bine ulaşması bekleniyor.











Muğla'nın spor turizmi potansiyeli

Muğla'da da yılın tamamında çeşitli spor organizasyonları gerçekleştiriliyor. Türkiye Kiteboard Şampiyonası, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı, yelken yarışları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Muğla'da sportif faaliyetlerin artırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, özellikle kış aylarında kano ile kürek takımlarının kamp merkezi olurken, Bodrum, Marmaris, Fethiye ilçeleri de çok sayıda yelken, yat yarışına ev sahipliği yapıyor. Kano ile kürek takımları, bölgedeki elverişli iklim, uygun tesisler dolayısıyla son yıllarda Köyceğiz Gölü'nü tercih ediyor. Bodrum'da son yıllarda düzenli olarak gerçekleştirilen, her yıl 500'e yakın sporcunun yer aldığı Uluslararası Optimist Yarışı, katılımcılarına büyük keyif veriyor. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden katılan sporcular, hem denizde mücadele veriyor hem de bölgenin tanıtımını yapıp, ekonomisine katkı sağlıyor.









Festivallerin adresi

The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları da ilgi çeken organizasyonlardan birisi. Bölgede 30 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen etkinlikte yarışmacılar, eşsiz koylarda Bodrum guletlerinin çoğunlukta olduğu teknelerle mücadele etme heyecanını doyasıya yaşıyor. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, farklı hava koşullarında uçuşa imkan veren dört pistiyle yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapıyor. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar geçiriyor. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katılıyor. Pistlerden 2019 yılında 160 bin uçuş gerçekleştirildi.









Türkiye Rallisi

Kış ve bahar aylarında Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları da bölgeye yoğun şekilde ziyaretçi çekiyor. Milyon dolarlık yatların katıldığı yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi'ne iki yıldır ev sahipliği yaparak dünyaca ünlü pilotları ağırlayan Marmaris'te, organizasyonun ekonomiye, turizme, ilçenin tanıtımına katkısı yüz güldürdü. Ralli tutkunları, Marmaris merkezli olarak Muğla çevresinde gerçekleştirilen şampiyonada, 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ile mavinin buluştuğu bölgede heyecanlı anlar yaşadı. Organizasyon, üçüncü kez 2020 yılında yine Marmaris'te gerçekleştirilecek.