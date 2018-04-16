Sosyalleşmek için en iyi şehirler
Farklı yerleri görüp keşfederken bir taraftan yeni arkadaşlar kazanmak isterseniz, rotanızı hiç düşünmeden bu şehirlerden birine çevirebilirsiniz. İşte size Sosyalleşmek için en uygun şehirler…
Avrupa'nın parti başkenti Berlin
Almanya’nın kalbi Berin Avrupa'da eğlence ve parti denince özellikle son yıllarda akla gelen ilk şehirlerden. Yeni arkadaşlar kazanmak ve sosyalleşmek için de en ideal yerlerden.
Şehirde yer alan dünyaca ünlü gece kulüplerinde eğlenirken veya her biri küçük bir ormanı andıran parklarda spor yaparken Berlin halkı ile tanışabilirsiniz.
Eğlencenin diğer adı Amsterdam
Dünyada eğlence söz konusu olunca adı mutlaka geçen şehirlerden biri de Amsterdam. Hal böyle olunca sosyalleşmek ve yeni arkadaş çevreleri edinebilmek için Amsterdam iyi bir seçenek olabilir.
Kültür merkezi olması da arkadaş bulup sosyalleşebileceğiniz bir şehir olmasını sağlıyor. Sosyalleşebilecek en güzel fırsatlardan biride burada her yıl birçok konser ve parti düzenleniyor olması.
Soğuk havası ve sıcak insanlarıyla Stockholm
İsveç’i renkli evleri ve nefes kesen manzaralarıyla biliyoruz. Sosyalleşmek için en uygun yerlerden biride kuşkusuz Stocholm.
Karanlığın şehre çökmesiyle başlayan eğlence birçok insanı bir araya getiriyor. Dünyanın farklı yerinden gelen ve farklı kültürden olan birçok insanla tanışıp eğlencenin dibine vurabilirsiniz.
Romantik ve bir o kadar sosyal Paris
Fransa’nın başkenti olan Paris dünyanın en romantik yerlerinden biri. Fakat bilinenin dışında Paris sadece aşıklar şehri değil aynı zamanda bir dostluk şehri.
Paris'te yaşayanlar Fransa’nın diğer şehirlerine kıyasla karşılıklı iletişime çok önem veriyor ve sık sık bir araya geliyorlar. Üstelik bu arkadaş buluşmaları Avrupa’nın birçok şehrinden daha fazla. Bu nedenle yeni arkadaşlık bulup, sosyalleşmek için Paris ideal bir şehir.
Teraslarda kurulan dostlukların şehri Madrid
Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz Madrid sosyalleşmenin tam yeri. Teras barlarıyla ve nefes kesen manzaralarıyla ünlü şehir bu anlamda gitgide popüler hale geliyor. İspanya'nın neredeyse her şehri gibi futbolla yatıp futbolla kalkan Madrid'de şehrin efsanevi spor kulübü Real Madrid'in maçlarını yerinde izleyebilirsiniz.
Daha önce sadece televizyonda gördüğünüz ünlü futbolcuları burada canlı izlerken fanatik taraftarlar arasından yeni arkadaşlar kazanabilir veya teras barlarda bir şeyler içip manzarayı seyrederken şehirde yaşayan gençlerle tanışabilirsiniz.
Ülkemizin öğrenci başkenti Eskişehir
Bu listeye Türkiyeden birçok şehir eklenebilir. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve daha birçok şehir. Ancak bu şehirlerin dışında en çok arkadaşlık kurabileceğiniz bir şehir olan Eskişehir var.
Öğrenciler şehri olarak bilinen şehirde Sazova Parkı ve Porsuk Çayı kıyıları gibi gözde yerlerini gezip dolaşabilirsiniz ve geceleri şehrin barlarından birinde müzik dinleyerek sosyalleşebilirsiniz.
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