Sosyalleşmek için en iyi şehirler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sosyalleşmek için en iyi şehirler
Seyahat
Hürriyet Haber
16.04.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Sosyalleşmek için en iyi şehirler

Farklı yerleri görüp keşfederken bir taraftan yeni arkadaşlar kazanmak isterseniz, rotanızı hiç düşünmeden bu şehirlerden birine çevirebilirsiniz. İşte size Sosyalleşmek için en uygun şehirler…

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Avrupa'nın parti başkenti Berlin

Almanya’nın kalbi Berin Avrupa'da eğlence ve parti denince özellikle son yıllarda akla gelen ilk şehirlerden. Yeni arkadaşlar kazanmak ve sosyalleşmek için de en ideal yerlerden.

Sosyalleşmek için en iyi şehirler

Şehirde yer alan dünyaca ünlü gece kulüplerinde eğlenirken veya her biri küçük bir ormanı andıran parklarda spor yaparken Berlin halkı ile tanışabilirsiniz.

Eğlencenin diğer adı Amsterdam

Dünyada eğlence söz konusu olunca adı mutlaka geçen şehirlerden biri de Amsterdam. Hal böyle olunca sosyalleşmek ve yeni arkadaş çevreleri edinebilmek için Amsterdam iyi bir seçenek olabilir.

Sosyalleşmek için en iyi şehirler

Kültür merkezi olması da arkadaş bulup sosyalleşebileceğiniz bir şehir olmasını sağlıyor. Sosyalleşebilecek en güzel fırsatlardan biride burada her yıl birçok konser ve parti düzenleniyor olması. 

Soğuk havası ve sıcak insanlarıyla Stockholm

İsveç’i renkli evleri ve nefes kesen manzaralarıyla biliyoruz. Sosyalleşmek için en uygun yerlerden biride kuşkusuz Stocholm.

Sosyalleşmek için en iyi şehirler

Karanlığın şehre çökmesiyle başlayan eğlence birçok insanı bir araya getiriyor. Dünyanın farklı yerinden gelen ve farklı kültürden olan birçok insanla tanışıp eğlencenin dibine vurabilirsiniz. 

Romantik ve bir o kadar sosyal Paris

Fransa’nın başkenti olan Paris dünyanın en romantik yerlerinden biri. Fakat bilinenin dışında Paris sadece aşıklar şehri değil aynı zamanda bir dostluk şehri.

Sosyalleşmek için en iyi şehirler

Paris'te yaşayanlar Fransa’nın diğer şehirlerine kıyasla karşılıklı iletişime çok önem veriyor ve sık sık bir araya geliyorlar. Üstelik bu arkadaş buluşmaları Avrupa’nın birçok şehrinden daha fazla. Bu nedenle yeni arkadaşlık bulup, sosyalleşmek için Paris ideal bir şehir.

Teraslarda kurulan dostlukların şehri Madrid

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz Madrid sosyalleşmenin tam yeri. Teras barlarıyla ve nefes kesen manzaralarıyla ünlü şehir bu anlamda gitgide popüler hale geliyor. İspanya'nın neredeyse her şehri gibi futbolla yatıp futbolla kalkan Madrid'de şehrin efsanevi spor kulübü Real Madrid'in maçlarını yerinde izleyebilirsiniz.

Adım adım Madrid gezi rehberi
Adım adım Madrid gezi rehberi

Daha önce sadece televizyonda gördüğünüz ünlü futbolcuları burada canlı izlerken fanatik taraftarlar arasından yeni arkadaşlar kazanabilir veya teras barlarda bir şeyler içip manzarayı seyrederken şehirde yaşayan gençlerle tanışabilirsiniz.

Ülkemizin öğrenci başkenti Eskişehir

Bu listeye Türkiyeden birçok şehir eklenebilir. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve daha birçok şehir. Ancak bu şehirlerin dışında en çok arkadaşlık kurabileceğiniz bir şehir olan Eskişehir var.

Sosyalleşmek için en iyi şehirler

Öğrenciler şehri olarak bilinen şehirde Sazova Parkı ve Porsuk Çayı kıyıları gibi gözde yerlerini gezip dolaşabilirsiniz ve geceleri şehrin barlarından birinde müzik dinleyerek sosyalleşebilirsiniz.

 

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