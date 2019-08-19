Sosyal medyada fotoğraflarını gören oraya koşuyor!
Türkiye'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'na yaz aylarında turistler yoğun ilgi gösteriyor.
Özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sayesinde, bu yıl gelen turist sayısında artış yaşanıyor.
Heybetiyle kendisine hayran bırakan, Türkiye’nin 2'inci büyük su kanyonunu görmeye gelen turistler, turkuaz rengi sularda tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor.
Kızılırmak Nehri üzerinde, 1,5 kilometre uzunluğa sahip kanyon, 2012 yılında Ulusal Turizm Bölgesi ilan edildi. Altınkaya Bara Göleti'nin bulunduğu alandaki kanyon, barajın en derin yeri olma özelliği taşıyor.
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