Sosyal medyada en popüler 7 yurt dışı tatil noktası

1- Yunan adaları, Sakız Adası

Yunan adaları yakınlığı ve vizesiz seyahat ayrıcalığıyla Türk kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarında önemli yer tutuyor. Çeşme'den kolaylıkla feribot kullanarak adaya ulaşılabiliyor. Özellikle Sakız Adası geometrik desenli köyleri, yel değirmenleri, Orta Çağı andıran dar ve gizemli sokakları, Lithi Plajı gibi pırıl pırıl denizi ile ziyaretçileri çekiyor.





2- Balkanlar, Karadağ, Petrovaç

Balkanlar tarihi ve kültürel yakınlıkla birlikte gelişen turizm potansiyeliyle Türkleri çekmeye devam ediyor. Özellikle dağların bol olduğu bir ülke Karadağ. Aynı zamanda Akdeniz'de dolaşan büyük yolcu gemileri, lüks yatlar ve teknelerin de uğrak yeri. Buranın en ünlü sahil kasabası olan Petrovaç zümrüt yeşili ormanları, turkuaz renkli denizi ve tarihi zenginlikleriyle kendine hayran bırakıyor.







3- İtalya, Pasitano, Amalfi Kumsalı

Akdeniz'in hatta dünyanın en önemli üç turizm merkezi varsa, biri de şüphesiz İtalya'dır. Roma İmparatorluğu temelli kültürel mirası, günlük hayata ilham veren tekstil sektörüyle öne çıkan ülkede son dönemde turistler arasında popüler olan yer ise Positano, Amalfi kumsalı. Üstelik Instagram paylaşımlarından görüldüğü kadarıyla pek çok Hollywood ünlüsü de tatil için burayı tercih ediyor.









4- İspanya, İbiza Adası



İtalya ile birlikte Akdeniz'deki diğer bir önemli turizm merkezi de İspanya. Endülüs bölgesi önemli bir turizm merkezi olmayı sürdürürken İbiza adası da uzun plajı ve temiz denizi ile beyaz mimarinin ön plana çıktığı ve yine ünlülerin tercih ettiği bir yer. Bu özelliklerin yanı sıra gece hayatı da oldukça popüler. Hatta burası için derler ki “İbiza'da yaşanan İbiza'da kalır!”









5- Fransa, Cannes

Fransa'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında en dikkat çeken bölgesi film festivaliyle de popüler olan Cannes şehri. Sosyal platformlardaki paylaşımlardan şehrin deniz mahsullerine dayanan yemek kültürü dikkat çekiyor. Restoran ve cafeleri dolaşmadan Cannes seyahati tamamlanmış sayılmıyor. Bunun yanı sıra dünyanın iyi 10 gece kulüplerinden biri olarak nitelendirilen Gotha da burada bulunuyor.







6- Maldivler

Hint Okyanusu'nun ortasındaki bu adalar topluluğu deniz, kum ve güneşin yanı sıra dalış turları ile Facebook paylaşımlarında öne çıkıyor. Adalarda deniz uçağına binmek oldukça popüler. Avrupa'daki benzerlerini aratmayan otellerde harika bir manzarada tatil deneyimi de bulunuyor. Ayrıca burası Türk turistlerin balayı tercihleri arasında da ön sırada yer alıyor.







7- Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai

Son dönemde çölün ortasında bir şehir olan Dubai, hem bölgesinin hem de dünyanın ticaret ve turizm merkezlerinden biri olarak öne çıktı. Şehrin belki de en önemli özelliği ulaşım sistemi; böylece uzun yolculuklar yapmadan kumsalların keyfini çıkarıyorsunuz. Son derece lüks otellerde, dünyanın çeşitli mutfakları tadılabilirken, tatilin her noktasında oryantal hava da rahatlıkla hissediliyor. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Instagram ve Facebook paylaşımlarının gözdeleri arasında bulunuyor.

Kaynak: Tatil Sepeti





