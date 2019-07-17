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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sörf tutkunlarının yeni adresi Gökçeada
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
17.07.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Sörf tutkunlarının yeni adresi Gökçeada

Doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra son yıllarda adını "windsurf" ve "kiteboard" gibi rüzgar sporlarında duyuran Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, yaz aylarında yerli ve yabancı sörf tutkunlarından ilgi görüyor.

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Türkiye'nin 297 kilometrekarelik yüz ölçümüyle en büyük adası konumundaki "sakin şehir (cittaslow)" unvanına sahip Gökçeada, sörf tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turistten ilgi görüyor. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra son yıllarda adını "windsurf" ve "kiteboard" gibi rüzgar sporlarında duyuruyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok kentten yerli turistin ziyaret ettiği Gökçeada'yı, Bulgaristan ve Romanya gibi Balkan ülkeleri ve Avrupa'dan sörf tutkunu yabancılar da tercih ediyor.

Sörf tutkunlarının yeni adresi Gökçeada



Aydıncık bölgesine kamp kuran sörfçüler, erken saatlerden itibaren rüzgarın da etkisiyle sahil bölgesinde adeta yer çekimine meydan okuyor.Aydıncık'ta sörf okulu bulunan eğitmen Volkan Günel, yaptığı açıklamada, Gökçeada'ya 30 yaşında geldiğini anlattı. Günel, "İstanbul'da Kilyos sahilinde sörf okulum vardı. Burayı, rüzgarını, arazi şartlarını merak ediyordum. Görünce aşık oldum. Gökçeada'nın rüzgarı ve doğası çok iyi. İstanbul'dan buraya gelince sörf okulu açmaya karar verdim" dedi.

Sörf tutkunlarının yeni adresi Gökçeada


Okulu açtıktan sonra sörfe her geçen yıl artan ilgiyi gördüklerini dile getiren Günel, "Kiteboard çok güzel bir spor. Havada bir uçurtma var, siz denizin üstünde onu kontrol ederek, zıplayıp uçuyorsunuz. Dalga sörfü, bungee jumping, snowboard gibi birçok sporu barındıran bir spor olduğu için bunlarla beraber kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Aynı zamanda çok renkli, görür görmez istediğiniz bir spor" diye konuştu.

Sörf tutkunlarının yeni adresi Gökçeada



"CENNET GİBİ"

İstanbul'dan Gökçeada'ya gelen 13 yaşındaki Ozan Timur da yeni başladığı sörfün çok eğlenceli ve aksiyonu bol bir spor olduğunu dile getirdi. Beden eğitimi öğretmeni Cengiz Akaçık ise Gökçeada'yı 2011'de keşfettiklerini anlatarak, "O günden beri bütün tatillerimizi buraya göre organize ediyoruz. Bütün bir yıl, buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Kitesurf için buradayız. Çok güzel bir ada. İnanılmaz, cennet gibi bir mekan. Burada daha çok yabancı turist görüyoruz" dedi. İngilizce öğretmeni Tuğba Armağan, 3 yıldır kitesurf yaptığını ve bu spora kolay alıştığını söyledi.

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Egenin başladığı yer Şehirden uzaklaşmak isteyenler burası tam size göre...
Ege'nin başladığı yer! Şehirden uzaklaşmak isteyenler burası tam size göre...



"GÖKÇEADA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Bulgaristan'dan gelen Zlatina Goranova, "Kiteboard yapmayı bana eşim öğretti ve çok seviyorum. Gökçeada bizim için önemli bir alan. Adayı ve Türkiye'yi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Bulgar sörfçü Vladimir Goranov ise Gökçeada'nın denizinin sıcak ve güzel olduğuna işaret ederek, "Her yıl buraya gelerek iki ay kalıyoruz. Gökçeada çok güzel. Sörf için aradığımız bir adres. Dünyanın en güzel rüzgarı burada" diye konuştu.

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