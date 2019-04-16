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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.04.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor

Norveç'ten sörf tahtasını yanına alarak Mayıs 2017'de dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Dunnett, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştı.

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Norveç'ten sörf tahtasını yanına alarak Mayıs 2017'de yolculuğuna başlayan 45 yaşındaki Jono Dunnett, şimdiye kadar 15 ülkenin kıyı şeridini geçti. Dunnett, sörf tahtasının üzerindeki malzemelerle, uygun bulduğu yerlerde kamp kurarak konaklıyor.

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor

Abana'da mola veren Dunnett, rüzgâr sörfüne küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Günde yaklaşık 30 kilometre yol katediyor

Sınırlarını aşmak için sörf tahtasıyla dünya turuna çıktığını anlatan Dunnett, hava koşullarına göre günde yaklaşık 30 kilometre katettiğini belirtti. O günkü gücüne ve rüzgârın yönüne bağlı olarak bu mesafenin değiştiğini anlatan Dunnett, şöyle konuştu:

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor

"Şartlar oluştuğunda 30 kilometreyi iki katına çıkarabiliyorum. Genellikle günün sekiz saatinde yelken açıyorum, rüzgâr olmadığında kürek çekiyorum. Hava kararmadan uygun bir yerde durup kamp yapıyorum. Bir sonraki gün de yoluma devam ediyorum."

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor

"Türkiye muhteşem bir ülke"

Yolculuğunun Türkiye etabında farklı deneyimler kazandığını dile getiren Dunnett, "Türk halkı sıcak ve misafirperver. Yolculuğumdan her geçen gün daha çok keyif alıyorum. Yemekleri lezzetli ve denizde birçok yunus var. Türkiye muhteşem bir ülke." dedi.

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor

Dunnett, yolculuğu boyunca denizlerdeki kirliliğin dikkatini çektiğini, özellikle plastik atıkların çevresel açıdan risk oluşturduğunu ifade etti. Bu yıl Rusya ve Abhazya sınırına ulaşmayı hedeflediğini kaydeden Dunnett, yolculuğunu bisikletle Norveç'e dönerek tamamlayacağını

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor

sözlerine ekledi.

 

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