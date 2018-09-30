Sonbaharlık öneriler
Bugünlerde alacağınız bazı önlemlerle önümüzdeki kış aylarına hazırlanarak hastalık riskini düşürmek mümkün.
Bağışıklık sistemini her koşulda güçlü tutmak için doğru, dengeli beslenmek ve düzenli uyku şart. Uzmanların mevsim geçişlerini hastalanmadan atlatmak için önerileri şöyle:
-Gün içi hava sıcaklığı çok değişiyor. Dolayısıyla sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını dengede tutabilecek kalın giysiler tercih edilmeli. Giysiler gün içerisindeki hava sıcaklığına bağlı olarak değiştirilebilmeli.
-Dengeli beslenmenin bağışıklık sistemine olumlu etkisi net. Vitamin ve mineralden zengin meyve ve sebzeler tüketilmeli. Yine bağışıklık sistemini güçlendirmek için zencefil, zerdeçal ve ıhlamur, kuşburnu, adaçayı ve bol limonlu yeşil çaydan destek alın.
-Grip sezonu başlamadan aşınızı yaptırın. Çok seyahat edenlerin hastalık etkeni virüsle karşılaşma riski de daha fazla. Her yıl sık enfeksiyon yapan grip virüsleri değiştiği için aşının sezon başında yenilenmesi gerekiyor. Bilhassa kronik hastalıklarınız varsa zatürree aşısını da ihmal etmeyin.
-Korunmanın en etkili yollarından biri elleri sık ve iyi sabunlamak.
-Düzenli ve yeterli uyku sadece mevsim geçişleri değil her zaman önemli. Uyku saatlerinizden çalmayın.
-Ev, işyerinizi sık sık havalandırın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle