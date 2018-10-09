Sonbaharın kaçırılmaması gereken festivalleri

Türkiye’nin en büyüğü: COFFEE FESTİVAL



Türkiye’nin en büyük kahve festivali Coffee Festival, her yıl İzmir’de düzenleniyor. Festival 12 ve 14 Ekim tarihleri arasında ‘İzmir Arena’da düzenlenecek. Kahve adına merak ettiklerinizi öğrenecek, öğrenirken atölye ve seminerlerde eğleneceksiniz. Sahnesinde Gripin ve Pamela gibi önemli isimleri misafir eden Coffee Festival, her gün saat 24.00'a kadar katılımcılarına hizmet verecek. Festivalin gece etkinlikleri de bir hayli keyifli. Festival boyunca devam edecek canlı performansların yanında birbirinden önemli sanatçılar sahne alacak. Konser bitiminde katılımcılara sunulan bir başka hizmet ise açık hava sineması. Eğer bu festivalde dinlenmeyi tercih ediyorsanız kahvenizi elinize alarak denize karşı kurulan hamaklarda kafanızı dinleyebilirsiniz. Kombine fiyatı 110 TL. Ayrıca günlük olarak da 45 TL'ye giriş yapabilirsiniz. Biletler Biletix'te...







Meze hiç bu kadar özel olmamıştı: ULUSLARARASI MEZE FESTİVALİ



Dünyanın üç kıtasını bir araya getiren Uluslararası Meze Festivali Antalya'da gastronomi tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival 13 Ekim'de Akra Otel'e tüm katılımcılarını bekliyor. Dünyanın farklı ülkelerindeki 18 şefi bir araya getiren tek festival olma özelliğine sahip olan Uluslararası Meze Festivali, uzman şeflerin eşsiz sunumlarıyla sergilenecek. Festival dışında sonbahar mevsiminde yapacağınız Antalya turu tüm yorgunluğunuzu unutturacak. Festival ücreti: 160 TL. Biletler Biletix'te...













Müziğe doyacaksınız: UZUNYA FESTİVALİ



Bu yıl ikincisi düzenlen Uzunya Festivali 13-14 Ekim tarihlerinde İstanbul Demirciköy Uzunya'da gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek canlı müzik performanslarda Sattas, Dalgana Bak, Kolektif İstanbul, Harun Tekin ve Koray Candemir gibi isimler sahne alacak. Konser ve diğer aktivitelerin yanı sıra sonbaharın en sevilen balıklarından palamut misafirlere ikram edilecek. Bununla da kalmayıp Balıkçı Kahraman, balık kokorecini ve midyelerini katılımcılar için hazırlayacak. Sonbaharın serin havalarında hem balığın tadına doymak hem de eğlencenin ve müziğin zirvesini yaşamak istiyorsanız çok geçmeden yerlerinizi ayırtın…









90’lar yeniden hayat buluyor: ANTALYA RETRO FEST



Antalya bu yıl çok iyi festivallere ev sahipliği yapıyor. Meze Festivali’nin dışında bir güzel festival de Retro Fest… 90'ların çocuklarına, o yıllara özlem duyanlara, geçmişi yeniden yaşamalarını sağlayacak harika bir festival olacak. Geçmişe dair tüm özleminizin giderileceği festivalde çeşitli yarışmalar, döneme ait şarkı ve sokak oyunları, mahalle bakkalı gibi farklı etkinlikler herkese hitap ediyor. Sahnesinde 90'ların unutulmaz isimlerinden Grup Vitamin ve Mansur Ark'ın bulunacağı Retro Fest 20 Ekim'de Red & White Beach’de gerçekleşecek. Festival ücreti tam 50, öğrenci 40 TL. Biletler Biletix'te...









21’inci yılını kutluyor: ROCK STATİON FESTİVALİ



1997 yılından bu yana aralıksız devam eden Rock Station Festival'i bu sene 21. yılını kutluyor. Yıllardır yüzlerce grubun sahne aldığın Rock Station Festivali'nde bu yıl sekiz grup sahne alacak. 20-21 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen festival tüm müzik severleri etkinliğe bekliyor. Festivalin kombine 34, günlük giriş fiyatı ise 23 TL. Biletler Biletix'te...











Kültür ve sanat dolu: SİNOPALE FİLM FESTİVALİ



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sinopale Film Festivali 25-29 Ekim tarihleri arasında üç farklı mekânda kuruluyor. Festival, Sinop Buluşma Merkezi, Sinop Kültür Merkezi ve Sinop Tarihi Paşa Tabyaları’nda gerçekleştirilecek. Festivalde film gösterimleri, konser etkinlikleri, film atölyesi ve yönetmen söyleşileri gibi birçok aktivite katılımcılara sunuluyor. Gençleri kültür ve sanata yöneltmeyi amaçlayan festivale, üç uzun film ve 40'a yakın kısa film katılıyor.









Rüya gibi bir düğün isteyenlere: FLORALFEST WEDDİNG

Coffee Festival dışında İzmir’de bir güzel festival daha var: Floralfest Wedding… Türkiye’de çiçekçiler ve butik tasarımcıları bir araya getiren festival, rüya gibi bir düğün isteyenlere rengârenk seçenekler sunuyor. ‘İzmir Arena'da ilk özel konsept olan Floralfest Wedding, 9 ve 11 Kasım tarihlerinde katılımcılarını bekliyor.





Hayalini kurduğunuz düğününüzün büyüleyici renge sahip çiçeklerle donatılmasını veya özel gününüzün kır bahçelerindeki atmosferi aratmayacak tarzda olmasını istiyorsanız bu festivalde sizler için düzenlenmiş bir birinden farklı özel tasarım ürünler bulunuyor.







Dünya evine girecek gelin ve damat adaylarına ilham vermeyi amaçlayan Florafest Wedding, tasarım sanatları, özel atölyeler, tadım etkinlikleri, gün boyu müzik ve çiçek performanslarıyla keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. Festivalin kombine bilet fiyatı 62 TL. Günlük giriş fiyatı ise 23 TL. Biletler Biletix'te...







Tiyatro tutkunlarına: 22. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ



İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22'ncisi düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 18 gün sürecek. 17 Kasım ve 4 Aralık tarihleri arasında sürecek olan festivalde 12 uluslararası ve 12 yerli yapım 18 farklı mekânda izleyici karşısına çıkacak. Dünya tiyatrosuna yön veren uluslararası topluluklarının performanslarından yerli yapımların merakla beklenen performanslarına kadar geniş bir yelpazeye sahip olan İstanbul Tiyatro Festivali, heyecan verici bir programı sizlere sunuyor. Bilet fiyatları oyundan oyuna farklılık gösteriyor. Fiyatlar 50-200 TL arası değişiyor. Biletler Biletix'te...







