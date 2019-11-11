Sonbaharda da rüya gibi bir tatil için istikamet Çeşme!
İzmir’in en gözde ilçelerinden biri olan Çeşme, yazın en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri. Peki sonbaharda Çeşme’ye gitmek kulağa nasıl geliyor?
Bu bir ilandır.
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Sınırsız ve her keyfe uygun eğlence dünyası, muhteşem denizi ve mavi bayraklı plajları, ılıyan havasıyla, sonbaharda istikamet yine Çeşme. Adını, vakti zamanında buz gibi akan çeşmelerinden alan, yıllanmış sakız ağaçlarıyla ve rüzgarıyla ünlü Çeşme’de havalar henüz tam soğumadan, yılın son tatilini yapmanın tam sırası.
Yerli ve yabancı turistler tarafından çok tercih edilen bölgede, özellikle Alaçatı’nın birbirinden güzel taş evleri ve mavili, beyazlı sokakları kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden. Alaçatı’yı keşfetmek; en güzel konaklama noktalarından birinde, lüks ve konforlu bir tatil yapmak için buraya göz atabilirsiniz.
Birçok şehre yakınlığıyla tatil için en uygun yerlerden biri olan Çeşme’ye gidip; Ege’nin nefis ve hafif yemekleriyle günlerinizi şenlendirmek, sahillerinde muhteşem manzaraya karşı gezinmek, tarihi yapılarını gezerek keşif dolu günler geçirmek, su sporlarıyla doyasıya eğlenmek, sonbaharın o muhteşem, sıcak renklerini Alaçatı’nın turkuaz tonlarıyla buluşturmak için daha fazla beklemeyin. İhtiyacınız olan Çeşme tatili ayağınıza geldi. Üstelik bütçenize dost fiyatlarla.
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.
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