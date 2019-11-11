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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sonbaharda da rüya gibi bir tatil için istikamet Çeşme!
Seyahat
11.11.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Sonbaharda da rüya gibi bir tatil için istikamet Çeşme!

İzmir’in en gözde ilçelerinden biri olan Çeşme, yazın en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri. Peki sonbaharda Çeşme’ye gitmek kulağa nasıl geliyor?

Bu bir ilandır.

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Sonbaharda da rüya gibi bir tatil için istikamet Çeşme

Sınırsız ve her keyfe uygun eğlence dünyası, muhteşem denizi ve mavi bayraklı plajları, ılıyan havasıyla, sonbaharda istikamet yine Çeşme. Adını, vakti zamanında buz gibi akan çeşmelerinden alan, yıllanmış sakız ağaçlarıyla ve rüzgarıyla ünlü Çeşme’de havalar henüz tam soğumadan, yılın son tatilini yapmanın tam sırası.

Sonbaharda da rüya gibi bir tatil için istikamet Çeşme

Yerli ve yabancı turistler tarafından çok tercih edilen bölgede, özellikle Alaçatı’nın birbirinden güzel taş evleri ve mavili, beyazlı sokakları kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden. Alaçatı’yı keşfetmek; en güzel konaklama noktalarından birinde, lüks ve konforlu bir tatil yapmak için buraya göz atabilirsiniz.

Sonbaharda da rüya gibi bir tatil için istikamet Çeşme

Birçok şehre yakınlığıyla tatil için en uygun yerlerden biri olan Çeşme’ye gidip; Ege’nin nefis ve hafif yemekleriyle günlerinizi şenlendirmek, sahillerinde muhteşem manzaraya karşı gezinmek, tarihi yapılarını gezerek keşif dolu günler geçirmek, su sporlarıyla doyasıya eğlenmek, sonbaharın o muhteşem, sıcak renklerini Alaçatı’nın turkuaz tonlarıyla buluşturmak için daha fazla beklemeyin. İhtiyacınız olan Çeşme tatili ayağınıza geldi. Üstelik bütçenize dost fiyatlarla.

Sonbaharda da rüya gibi bir tatil için istikamet Çeşme

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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