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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası
Seyahat
Hürriyet Seyahat
13.09.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası

En sevdiğiniz kitabı, en sevdiğiniz şarkıları yanınızda götürüp kafa dinleyeceğiniz, gittiğiniz şehri ılık bir havada sonbahar renkleriyle göreceğiniz, aileniz ya da arkadaşlarınızla keyifli zaman geçireceğiniz sonbahar seyahatleriniz için şimdi plan yapmanın tam zamanı. İşte en güzel 10 adres…

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Kapadokya, Nevşehir

60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bu muhteşem doğa harikası, taş mimarisi ile  gelenleri büyülüyor. Sonbaharda Kapadokya’da muhteşem bir gündoğumu izleyebilir, balonla gökyüzünden tüm şehri görebilirsiniz.

Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası


Safranbolu, Karabük

Özgün mimarisi, yürürken kendinizi başka bir zamanda hissedeceğiniz sokakları, karakteristik özelliklere sahip tarihi ile Safranbolu ilçesi… Günübirlik ziyaretinizin yanı sıra hafta sonunuzu da keyifle geçirebileceğiniz yerler arasında yer alan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu’da, tarihi evlerin arasında gezerken kendinizi zamanda yolculuk yapıyor gibi hissedeceksiniz.

Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası


Ağva, Şile, İstanbul

Göksu ve Yeşilçay dereleri arasında yer alan İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Ağva kasabası, doğal plajı, ormanlarla çevrili atmosferi ile hafta sonu tatiliniz için huzur veren yerler arasında yer alıyor. Kasabanın içinden geçen dereyi kano ile gezebilir ya da manzaraya karşı oturup keyifle çay ve kahvenizi içebilirsiniz.

Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası


Uzungöl, Trabzon

Sık ve yalçın kayalıkları örten muhteşem ladin ormanları, bitki örtüsü ve doğal güzelliği ile yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çeken Uzungöl, adını kıyısında bulunduğu gölden almıştır. Çevresindeki yamaçlardan düşen kayaların, taş ve toprakların Haldizen Deresi’nin önünü kapamasıyla oluşan Uzungöl’de yeşil ve mavinin birbirini tamamladığı atmosfere bayılacaksınız.

Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası


Maşukiye, Sakarya

İstanbul’a çok yakın ama şehrin gürültüsünden de bir o kadar uzak Maşukiye, son yılların popüler tatil rotaları arasında yer alıyor. Yoğun bir okul dönemi ve iş hayatına başlamadan önce yenilenmenizi sağlayacak bir tatil için tertermiz orman havasına sahip Maşukiye en ideal yerlerden biri. Adını aşık anlamına gelen maşuktan alan Maşukiye, tam da bu yüzden halk tarafından “Maşukiye’ye gelen aşık olur” söylemiyle anılmaktadır. Akan şelaleri, organik serpme kahvaltıları, alabalık tesisleri ile bu köye özellikle sonbaharda bayılacaksınız.

Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası


Nemrut Dağı, Adıyaman

Heybetli heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabelerin yükseldiği, dünyanın en muhteşem gün doğumuna şahit olabileceğiniz Nemrut Dağı, sonbaharda keyifle gezebileceğiniz lokasyonlar arasında yer alıyor. 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren bu büyülü yerin geçmişi çok eski çağlara dayanıyor. Nemrut Dağı üzerinde bulunan antik kalıntıları keşfetmek için sonbahar gezi planlarınız arasına mutlaka Adıyaman’ı dahil etmeyi unutmayın.

Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası


Mardin

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en çok merak edilen şehirlerinden biri olan Mardin, kendine özgü mimarisiyle sizi zaman yolculuğuna çıkarıyor. Camileri, medreseleri, türbeleri, kervansarayları, kiliseleri ile eşsiz Mezopotamya manzarasına hayran kalacağınız hoşgörü ve medeniyetler şehri Mardin, tarih ve kültür yolculuğunuz için sizi bekliyor.

Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası


İznik, Bursa

Yeşil dokusu, zeytinlikleri, tarihi, gölü ve dünyaca ünlü çinileriyle birçok uygarlığın kalıntılarını günümüze taşıyan İznik, kendine özgü iklimiyle seyahat edenleri büyülüyor. Sonbaharda fotoğraf tutkunlarını ağırlayan İznik, tarih meraklılarının da yeni rotalarından biri…

Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası


Şanlıurfa

Cilalı Taş Devri’nden bu yana yerleşim yeri olduğuna inanılan Şanlıurfa, dünyanın en eski mabedinin bulunduğu şehirdir. UNESCO tarafından insanlığın en eski yerleşim yeri kabul edilen Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin uğrak rotalarından biri haline gelmiştir. Ama Şanlıurfa seyahatseverlere bundan çok daha fazlasını sunuyor…  Mistik hikayeleri, Balıklı Göl’ü, Konin Harran Evleri ve tarihi çarşıları şehri adeta açık hava müzesi haline getirmiştir.

Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası


Gaziantep

Lezzet durağı Gaziantep! Antep fıstığı, lahmacun, yuvalama, çiğ köfte, baklava ve birçok bol baharatlı nefis yemekleri ve fıstıklı tatlılarıyla seyahatlerinde yemek keyfi yapmak isteyenleri gastronominin başkenti Gaziantep ağırlıyor. Tarihi mekanları, muazzam yemek kültürü ve çarşı pazarı ile sonbahar ayında keyifle şehrin altını üstüne getirebilirsiniz.

Kaynak: obilet.com

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