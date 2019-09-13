Sonbahara özel en güzel 10 tatil rotası

Kapadokya, Nevşehir

60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bu muhteşem doğa harikası, taş mimarisi ile gelenleri büyülüyor. Sonbaharda Kapadokya’da muhteşem bir gündoğumu izleyebilir, balonla gökyüzünden tüm şehri görebilirsiniz.









Safranbolu, Karabük

Özgün mimarisi, yürürken kendinizi başka bir zamanda hissedeceğiniz sokakları, karakteristik özelliklere sahip tarihi ile Safranbolu ilçesi… Günübirlik ziyaretinizin yanı sıra hafta sonunuzu da keyifle geçirebileceğiniz yerler arasında yer alan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu’da, tarihi evlerin arasında gezerken kendinizi zamanda yolculuk yapıyor gibi hissedeceksiniz.









Ağva, Şile, İstanbul

Göksu ve Yeşilçay dereleri arasında yer alan İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Ağva kasabası, doğal plajı, ormanlarla çevrili atmosferi ile hafta sonu tatiliniz için huzur veren yerler arasında yer alıyor. Kasabanın içinden geçen dereyi kano ile gezebilir ya da manzaraya karşı oturup keyifle çay ve kahvenizi içebilirsiniz.









Uzungöl, Trabzon

Sık ve yalçın kayalıkları örten muhteşem ladin ormanları, bitki örtüsü ve doğal güzelliği ile yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çeken Uzungöl, adını kıyısında bulunduğu gölden almıştır. Çevresindeki yamaçlardan düşen kayaların, taş ve toprakların Haldizen Deresi’nin önünü kapamasıyla oluşan Uzungöl’de yeşil ve mavinin birbirini tamamladığı atmosfere bayılacaksınız.









Maşukiye, Sakarya

İstanbul’a çok yakın ama şehrin gürültüsünden de bir o kadar uzak Maşukiye, son yılların popüler tatil rotaları arasında yer alıyor. Yoğun bir okul dönemi ve iş hayatına başlamadan önce yenilenmenizi sağlayacak bir tatil için tertermiz orman havasına sahip Maşukiye en ideal yerlerden biri. Adını aşık anlamına gelen maşuktan alan Maşukiye, tam da bu yüzden halk tarafından “Maşukiye’ye gelen aşık olur” söylemiyle anılmaktadır. Akan şelaleri, organik serpme kahvaltıları, alabalık tesisleri ile bu köye özellikle sonbaharda bayılacaksınız.









Nemrut Dağı, Adıyaman

Heybetli heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabelerin yükseldiği, dünyanın en muhteşem gün doğumuna şahit olabileceğiniz Nemrut Dağı, sonbaharda keyifle gezebileceğiniz lokasyonlar arasında yer alıyor. 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren bu büyülü yerin geçmişi çok eski çağlara dayanıyor. Nemrut Dağı üzerinde bulunan antik kalıntıları keşfetmek için sonbahar gezi planlarınız arasına mutlaka Adıyaman’ı dahil etmeyi unutmayın.









Mardin

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en çok merak edilen şehirlerinden biri olan Mardin, kendine özgü mimarisiyle sizi zaman yolculuğuna çıkarıyor. Camileri, medreseleri, türbeleri, kervansarayları, kiliseleri ile eşsiz Mezopotamya manzarasına hayran kalacağınız hoşgörü ve medeniyetler şehri Mardin, tarih ve kültür yolculuğunuz için sizi bekliyor.









İznik, Bursa

Yeşil dokusu, zeytinlikleri, tarihi, gölü ve dünyaca ünlü çinileriyle birçok uygarlığın kalıntılarını günümüze taşıyan İznik, kendine özgü iklimiyle seyahat edenleri büyülüyor. Sonbaharda fotoğraf tutkunlarını ağırlayan İznik, tarih meraklılarının da yeni rotalarından biri…









Şanlıurfa

Cilalı Taş Devri’nden bu yana yerleşim yeri olduğuna inanılan Şanlıurfa, dünyanın en eski mabedinin bulunduğu şehirdir. UNESCO tarafından insanlığın en eski yerleşim yeri kabul edilen Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin uğrak rotalarından biri haline gelmiştir. Ama Şanlıurfa seyahatseverlere bundan çok daha fazlasını sunuyor… Mistik hikayeleri, Balıklı Göl’ü, Konin Harran Evleri ve tarihi çarşıları şehri adeta açık hava müzesi haline getirmiştir.









Gaziantep

Lezzet durağı Gaziantep! Antep fıstığı, lahmacun, yuvalama, çiğ köfte, baklava ve birçok bol baharatlı nefis yemekleri ve fıstıklı tatlılarıyla seyahatlerinde yemek keyfi yapmak isteyenleri gastronominin başkenti Gaziantep ağırlıyor. Tarihi mekanları, muazzam yemek kültürü ve çarşı pazarı ile sonbahar ayında keyifle şehrin altını üstüne getirebilirsiniz.



Kaynak: obilet.com