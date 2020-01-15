Sömestrda şehirde kalacaklar için en iyi 10 aktivite! Hepsini çok seveceksiniz, üstelik çok ucuz…

İstanbul'da kar ve kızak keyfi: Snowpark

Dört mevsim kesintisiz kış sporları ve karın keyfini yaşayacağınız Esenyurt’taki Torium AVM’de yer alan Türkiye’nin ilk kapalı kar eğlence merkezi sömestr tatilinde çocuğunuzu ve kendinizi ödüllendirmek için iyi bir seçenek. Snowpark’ta snowboard, kayak gibi kış sporları; snowtubing ve snowrafting gibi eğlenceli aktivitelere katılabilirsiniz. Her ayrıntısı özenle düzenlenmiş Snowpark’taki en düşük kar kalınlığı 50 cm ve yüzde 100 gerçek kar kullanılıyor. Giriş ücretine dâhil olarak herkese bot, mont ve eldiven veriliyor. Kişi başı giriş ücreti 75 TL.









Hem öğrenecekler hem de eğlenecekler: İstanbul Akvaryum

1500 farklı türden 15 bin canlının bulunduğu akvaryum, ailenizle veya arkadaşlarınızla yeni yerler keşfetmek için en uygun mekanlar arasında. Yıllık 2,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği akvaryum 1.2 kilometrelik gezi rotasına sahip. Tüm bunların yanı sıra akvaryum alanı içinde yapay yağmur ormanı da var. Burada deniz canlılarının dışında tropik bölgelere özgü sürüngen ve kemirgenler de yer alıyor. Çocuğunuzu deniz canlıları ile tanıştırmak ve hayvanlara bakış açılarını geliştirmek için bu gezi iyi bir fırsat olacak. Üç kişilik aile giriş ücreti 240 TL. Biletleri istanbulakvaryum.com/tr adresinden alabilirsiniz.









Ne AVM var, ne de market! Huzur bahçesi: Kuzguncuk

Güzelliği ve huzuruyla çoğu diziye ve filme konu olan Kuzguncuk yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Eski zamanlardan beri üç büyük dinin bir arada kardeşçe yaşadığı Kuzguncuk bu tavrını hiçbir zaman bozmamış. Burada yaşayan insanlar da Kuzguncuk gibi huzurlu ve sakin… Öyle ki Kuzguncuk’ta ne bir AVM ne de market var. Her şey nostaljik… Buraya geldiğinizde belediye tarafından yapılmış olan Kuzguncuk Bostan’ı gezebilir ve çocuğunuz oyun parkında oynarken sizde oturma alanlarında biraz kafa dinleyebilirsiniz. Bir de mutlaka Nail Kitapevi ve Kafe’ye uğramalısınız. İçerisi bir kütüphane kadar sessiz. Buraya kadar gelmişken bir kahve ve kitap okumadan sakın dönmeyin.









Yeşilçam’a yolculuk: TÜRVAK Türker İnanoğlu Vakfı Sinema ve Tiyatro Müzesi

‘Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesi’ olarak 2001 yılında Kavacık’ta kurulan müze şimdilerde ise Beyoğlu’nda hizmet veriyor. Müzede arşivi 1000’nin üzerinde cihaz, 6 binin üzerinde yerli film afişi, 10 binin üzerinde sinema-tiyatro fotoğrafları bulunuyor. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 ve 18.00 saatleri arasında açık olan müzede Sohban Koloğlu Balmumu Heykeller Salonu’nda Kemal Sunal, Sadri Alışık ve Adile Naşit olmak üzere birçok Yeşilcam yıldızının balmumumdan yapılmış heykelleri de göreceksiniz. Giriş ücretleri; tam 10 TL, indirimli 5 TL.



Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr



İstanbul ayaklarınızın altında: Pierre Loti Tepesi

Haliç'e Eyüp sırtlarında tepeden bakan Piyer Loti, İstanbul'un modern turizm çağındaki en eski turistik noktalarından biri. Adını aldığı eksantrik Fransız yazarın meşhur ettiği Piyer Loti, yıllarca eski tarz bir kahveyle turistleri çekti. Ama uzun yıllardır artık o kahveden daha fazla görülecek şeyler var. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgisi son yıllarda bir hayli fazla. Hazır böyle bir boşluk yakalamışken çocuğunuzla birlikte İstanbul’un eşsiz manzarasının tadına doymak iyi bir seçenek. Manzaraya karşı kahvaltı yapabilecek ve Haliç'in o ünlü panaromasının en iyi şekilde seyredebileceksiniz. Tepeye ulaşım Eyüp-Piyerloti teleferiği üzerinden de yapılıyor.









Moda’nın simgesi: Barış Manço Evi

Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesinin katkılarıyla Kadıköy Moda’da 2010 yılında müzeye dönüştürülen evde, Barış Manço’nun sanatçı kimliğinin yanı sıra farklı özelliklerini de keşfetmek mümkün. Barış Manço Evi’nde Barış Manço ile ilgili tüm eşyalar, kostümler, fotoğraflar ve daha pek çok detay sergileniyor. Pazartesi günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatleri arasında açık. Giriş ücreti tam 10 TL, indirimli 5 TL.





Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr

Mini Türkiye turu: Miniatürk

‘Büyük Ülkenin Küçük Bir Modeli’ sloganıyla yola çıkan Miniatürk size ve çocuklarınıza İstanbul’un içinde muhteşem bir Türkiye turu attıracak. Miniatürk’te, binlerce tarihi eserden Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen 62 eser İstanbul’dan, 60 eser Anadolu’dan ve 13 eser bugün Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından olmak üzere 135 mimari eserin küçültülmüş minyatür modellerine ev sahipliği yapıyor. Miniatürk her gün 09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyarete açık.. Giriş ücretleri tam 7,5 TL, öğrenci 3 TL.

Çocuğunuz buradan hiç ayrılmak istemeyecek: İstanbul Oyuncak Müzesi

Müze, 23 Nisan 2005’te Göztepe’de yazar Sunay Akın tarafından kuruldu. 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en güzel örneklerinin sergilendiği koleksiyon Sunay Akın’ın 20 yılda, 40’ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla oluşturuldu. Müzeyi asıl özel kılansa üç kuşağın bir arada iyi vakit geçirebilmesini sağlıyor olması…

Pazartesileri hariç her gün 9.30-18.00 arası açık. Giriş ücreti 15 lira, öğrenci 12 lira.





Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr

Hayvanlara sevginizden bir parça aşılayın: Yedikule Hayvan Barınağı

Çocuğunuza hayvan sevgisini aşılamanın en güzel yollarından birisi onları hayvan barınaklara götürmek olacaktır. 3 bine yakın köpek barındıran Yedikule hayvan barınağı 2001 yılında kuruldu. Toplam alanı 8 bin metrekare olan merkezin içinde 500 metrekare peyzaj ve gezinti alanı bulunuyor. Genel anlamda hayvan barınakları sadece hayvan sahiplenmek için kullanıldığı düşünülse, sahiplenmenin dışında barınakları gezebilir orada ki hayvanlara sevginizden bir parça aşılayabilirsiniz.









Uçurtmanın tarihine yolculuk: Uçurtma Müzesi

Çocuğunuzla birlikte uçurtmanın tarihini öğrenmek ister misiniz? Üsküdar’daki Uçurtma Müzesi’nde toplam 26 ülkeye özgü 1000’den fazla uçurtma var. İki katlı müzenin ilk salonunda Asya ve Avrupa, ikinci salonunda ise Uzakdoğu ülkelerine ait uçurtmalar sergileniyor. Yaş aralığına göre hikâyelerle uçurtmalar, müze çalışanları tarafından sizlere anlatılacak. 12 metre uzunluğundaki kertenkele ve 9 metre uzunluğundaki ahtapot figürlü Amerikan kültürüne ait uçurtmaları görmeden geri dönmeyin.





Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr