Sömestr tatilinde gidilecek en güzel yerler! Hepsi Türkiye'de...

Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle turistlerden ilgi gören Sapanca, yarıyıl tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sapanca'nın nüfusu, tatil günlerinde üç katına çıkıyor. İlçedeki otel ve pansiyonların yarıyıl tatilinde yüzde yüz doluluk oranına ulaşması bekleniyor.

Sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Sakarya'nın Taraklı ilçesinde de modern tesislerde verilen kaplıca hizmeti, büyükşehirlere yakınlığı sebebiyle termal turizminde önemli yere sahip. Osmanlı ve Selçuklu mimarilerinin harmanlanmasıyla oluşturulan tesisler, yarıyıl tatilinde de yüzde 100 doluluk oranıyla misafirlerini ağırlayacak. Halk arasında ‘orman denizi’ olarak nitelendirilen ilçede misafirler ayrıca doğa yürüyüşü yapabiliyor.





Taraklı

Sapanca ve Körfez'in kesişim adresi: Kartepe

Doğal güzelliği, ormanları, göl manzarası, acemi ve profesyonel kayakçıların faydalanabildiği 17 kilometre uzunluğundaki 21 pistiyle dikkati çeken bin 640 rakımlı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, yerli ve yabancı tatilcileri bekliyor. Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'nin aynı anda görülebildiği pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkaran kayakseverler, hem spor yapıp hem de bu doğal güzelliği görme şansı buluyor. Kocaeli merkeze 40, İstanbul'a da 100 kilometre uzaklıktaki Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında ziyaret edilen tesisler arasında yer alıyor.





Kartepe



Uzunluğu 450 metre ile 3 bin 200 metre arasında değişen, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği 17 kilometre uzunluğunda toplam 21 pist bulunan merkezde, 3 telesiyej ve 2 teleski hizmette bulunuyor. Kartepe'de bin 360 yatak kapasiteli, 3 bin kişilik kayakevi olan bir otel yer alırken ziyaretçiler, şehir merkezindeki otellerde de kalabiliyor.







Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200'den fazla göl ile gölete sahip Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya ile doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük, Abant ve Yedigöller tabiat parkları yerli ve yabancı tatilcilere birçok aktiviteyi bir arada sunuyor.





Kartepe



Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan, doğal güzelliği ve temiz havası ile tatilcilerin tercih ettiği dinlenme mekanlarının başında gelen Abant Tabiat Parkı'nı tercih eden turistler, göl çevresinde ata ve faytona binmenin yanı sıra, piknik alanlarında dilediğince eğlenme imkanı bulurken, bir yandan bölge halkının açtığı küçük dükkanlarda yöresel ürünlerin tadına bakabiliyor.





Abant Tabiat Parkı

Merkeze yakın olması dolayısıyla ulaşımın kolay sağlandığı ve özellikle bahar aylarındaki renk cümbüşüyle doğaseverlere kartpostallık görüntüler sunan Gölcük Tabiat Parkı ise yaz ve bahar mevsimlerinde ormanın göknar ve kayın ağaçlarıyla bezeli bitki örtüsünü suyun üzerine yansıtarak tatilcilere eşsiz manzaralar sunuyor.





Yedigöller



Virajlı yolları ve merkeze uzaklığına rağmen bünyesinde barındırdığı birbiriyle bağlantılı 7 doğal gölüyle turistlerin yanı sıra, bahar mevsimlerinde oluşan renk cümbüşünü ölümsüzleştirmek isteyen fotoğrafçıları da cezbeden Yedi Göller Milli Parkı da sporseverler ile kampçıların sıklıkla tercih ettiği sakin mekanlardan biri olarak biliniyor.





Yedigöller



Etrafını saran bitki örtüsünün ve içerisinde bulunduğu mevsimin renklerine bürünebilen Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl göletlerinin bulunduğu "Saklı Cennet" olarak da tabir edilen Yedigöller'e gelen tatilciler, dinginliğin zirveye ulaştığı patika yollarda, rüzgarların uğultusuyla dans eden yaprak seslerinin verdiği huzurda, metropol kentlerin zihinlerinde oluşturduğu gürültü kirliliğinden arınma fırsatını yakalıyor.







Ayrıca Bolu doğa turizminin yanı sıra kent merkezinde, Mudurnu, Göynük ve Seben ilçelerinde yer alan termal kaplıcalar ile yerli ve yabancı tatilcilere kışın soğuğunda sıcak bir hizmet veriyor. Yarıyıl tatilinde kent merkezinde bulunan oteller de yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor.





Yedigöller



Geçen yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Bolu, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezine de ev sahipliği yapıyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve 10 Aralık'ta, kar kalınlığının 50 santimetreyi geçmesiyle 2017-2018 kayak sezonunu açan Kartalkaya, 2 bin yatak kapasiteli 5 oteliyle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Sezonun açıldığı geçen aralık ayının sadece üçte birlik diliminde günü birlik ve konaklamak için gelen yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist, toplam uzunluğu 70 kilometre 25 pistte kayak ve snowboard yaparak beyaz örtünün keyfini çıkardı.





Balık ve salata kültürünün başkenti: Amasra

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, tatilcileri bekliyor.





Amasra / Fotoğraf: Ferhat Güngör

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi. Yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçeye gelen turist sayısının sürekli arttığını, özellikle resmi ve dini bayram tatillerinde Ankara ile çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını anlatan Timur, şu değerlendirmede bulundu:





Amasra

"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, özellikle yaz tatili ve dini bayramlarda yoğunluk yaşıyor. İlçemiz, kış mevsiminde de günü birlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, kış mevsiminde de balık lokantalarında taze balık çeşitlerini tatmanın yanında kale duvarlarının sardığı tarihi sokaklarında gezme imkanı bulup, nostaljik bir zaman geçirebiliyor." diye konuştu. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını, bunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğuna dikkati çekti. Yarıyıl tatilinin, balık ziyafeti için de bulunmaz bir fırsat olacağını kaydeden Boran, “Balıkçı lokantalarında misafirlerimiz taze çeşitlerle balık ziyafetini yapma imkanı bulacak. Yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan salatayı bu ziyafete eklediğimizde, Amasra, göz ve gönüllerin yanında damak tadına da hitap edecektir." ifadesini kullandı.





Batı Karadeniz'in İncisi: Akçakoca

Yaklaşık 35 kilometrelik sahil şeridi bulunan ve İstanbul ile Ankara gibi metropol kentlere yakınlığıyla bilinen "Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sömestir öncesi hafta sonu tatillerinde otel ve pansiyonlarda yüzde 90 oranında doluluk yaşanıyor. Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, Akçakoca'nın son yıllarda yaptığı atak ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu söyledi. Akçakoca'da otel, pansiyon ve restoranların turistlere en iyi şekilde hizmet verdiğini aktaran Yemenici, "İlçemizde tüm turizm işletmeleri hem kaliteli hem turizm işletmeciliği bakımından Türkiye'nin en önemli işletmelerine sahiptir. Bu zenginlik nedeniyle ilçeye gelen turistlerin gözdesi oluyor. Kumu, güneşi, doğası ve tarihi bir arada, hepsi bizim ilçemizde mevcuttur." diye konuştu.





Akçakoca



Sömestir sezonunda da turizm hareketliliğinin devam etmesini beklediklerini vurgulayan Yemenici, "Sömestr tatilinde ilçemizde oteller yüzde 90 oranında dolacaktır. Yaz sezonunda yaşanan yoğunluk sömestre tatilinde de yaşayacaktır. Bu tatilde de turistlere kaliteli hizmet vermek için tüm kurumlarımızla ortaklaşa hareket ediyoruz. Tüm turistleri Akçakoca'ya bekliyoruz." sözlerine yer verdi.





Akçakoca

Safranbolu'da tarih koridorundan geçmek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla da "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yarıyıl tatilinde tarih ve nostalji tutkunu misafirlerini bekliyor.





Osmanlı'dan kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, yerli ve yabancı turistlere adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası, kanyonlarıyla ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden olan tarihi ilçe, tatili süresince günübirlik ve konaklamalı binlerce turisti ağırlamayı hedefliyor.







Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu'nun kültür turizminin yanında doğa turizmiyle de önemli bir yer olduğunu söyledi.







Belediye ve kaymakamlık olarak Safranbolu'daki konaklama sayısını artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını aktaran Ürkmezer, "Biz Safranbolu'ya gelen misafirlerimizin sadece günü birlik değil, burada en az 2-3 gün konaklamalarını istiyoruz. Bununla ilgili olarak da bir proje üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız çok yakında turist rehberlerine ve tekil anlamında turistlere bu tanıtımlarımız başlayacak." diye konuştu.









Yarı yıl tatili dolayısıyla ilçede bir yoğunluk olacağını umduklarını ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Safranbolu, yaz ayında binlerce turisti ağırlıyor. İlçemizde özellikle, bayram tatillerinin yanı sıra diğer tatil günlerinde de bir yoğunluk söz konusu. Yarıyıl tatiline girilmesinin ardından da ilçemizde bir yoğunluk olmasını bekliyoruz. Belediye ve kaymakamlık olarak da ilçemize gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve buradan mutlu şekilde uğurlamak."







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