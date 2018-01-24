Sömestir tatili Uludağ’a yaradı
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da, sömestir tatili nedeniyle yoğunluk görüldü. 2 gün önce yağan karın yüksekliği 1.5 metreye ulaştı. Sömestir tatilinin başlaması ile otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e yükseldi. Birçok otelde boş oda kalmazken, sömestir tatilinin sonuna kadar yoğunluk devam edecek.
Haftalardan bu yana kar yağmayan Uludağ’da 2 gün önce kar yağması ile hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzü güldü.
Uludağ’da pazartesi ve salı günü de kar yağışı bekleniyor.