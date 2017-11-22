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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sokak Yemekleri Cenneti

Çin ve Hint mutfaklarından izler taşıyan Tay mutfağında yemeklerin lezzet çıtası çok yüksek. Deniz ürünleri, kişniş, zencefil, baharat, acı biber, mantar, noodle, tropik meyveler, yumurta ve kümes hayvanları mutfağın temel malzemeleri arasında. Acı ve zencefili yoğun kullanıyorlar ama zaten yabancıysanız hatırlatmalarını yapıyorlar.

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Tay mutfağının en büyük zenginliği sokak yemekleri kültürü. Tayland insanların en çok dışarıda yemek yediği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hijyen standartları düşük olsa da evde yemek yapmaktan daha ucuza geldiği için sokak yemekleri tercih ediliyor.

Sokak Yemekleri Cenneti

Son beş yıldır Tay mutfağının büyük bir değişim içinde olduğu söyleniyor. Her geçen yıl Michelin Rehberi ve Dünyanın En İyi 100 Restaurant’ı listesine giren restoranların sayısı artıyor. Yeni nesil şefler ya sokak yemekleri konseptini geliştiriyor ya da geleneksel mutfaklarına dönüş yapıyor.

Kaynak:

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