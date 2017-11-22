Sokak Yemekleri Cenneti

Tay mutfağının en büyük zenginliği sokak yemekleri kültürü. Tayland insanların en çok dışarıda yemek yediği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hijyen standartları düşük olsa da evde yemek yapmaktan daha ucuza geldiği için sokak yemekleri tercih ediliyor.
Son beş yıldır Tay mutfağının büyük bir değişim içinde olduğu söyleniyor. Her geçen yıl Michelin Rehberi ve Dünyanın En İyi 100 Restaurant’ı listesine giren restoranların sayısı artıyor. Yeni nesil şefler ya sokak yemekleri konseptini geliştiriyor ya da geleneksel mutfaklarına dönüş yapıyor.
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