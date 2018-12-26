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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Soğuğu sevdirecek kar ve buz festivalleri
Seyahat
Hürriyet Seyahat
26.12.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Soğuğu sevdirecek kar ve buz festivalleri

Yaz mevsimi genellikle açık havada düzenlenen festival ve konserlerin sezonu. Kış ise kapalı alanlarda düzenlenen sinema ve tiyatro festivallerinin mevsimi. Ancak dünya çapında birçok ülkede kış mevsiminin en güzel hediyesi kar ve buzun festivalleri düzenleniyor. İşte farklı atmosferlerde, muhteşem görüntülerin yer aldığı festivaller...

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Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali

Her yıl 5 Ocak’ta başlayan Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali dünyadaki en büyük kış festivalleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Dünyanın farklı yerlerinden birçok insan bu festivali deneyimlemek için Çin’e akın ediyorlar. Festival, dünya çapında bilinen kar ve buz heykeltıraşlarının hünerli ellerinden çıkan eserlere ev sahipliği yapıyor. Devasa büyüklükteki bu eserler her yıl daha da büyüyüp daha da güzelleşiyor. Hatta 2007 yılında düzenlenen festival için yapılan 'Romantic Feelings' adlı heykel Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en büyük kar heykeli olarak girdi.

Soğuğu sevdirecek kar ve buz festivalleri


Sapporo Kar Festivali

Japonya genelde kiraz çiçeklerinin romantik görüntüleriyle bilinse de Sapporo Kar Festivali’nde ortaya çıkan kardan heykeller de çok popüler görüntüler ortaya koyuyor. İlk olarak öğrencilerin yaptığı heykellerle başlayan Sapporo Kar Festivali şu an dünyanın en büyük ve en ünlü kar ve buz festivalleri arasında. Harbin’de olduğu gibi, Sapporo’ya da dünyaca ünlü heykeltıraşlar katılıyor ve popüler çizgi film karakterlerinden ilginç hayvanlara kadar, birçok figürün heykelini yapıyorlar. Sapporo’da bir de Uluslararası Kar Heykeli Yarışması düzenleniyor. Yarışmacılar festivalin başladığı gün heykellerine başlıyor ve son gün kazanan heykel seçiliyor.

Soğuğu sevdirecek kar ve buz festivalleri

Soğuğu sevdirecek kar ve buz festivalleri


Ice Music Festivali

Müzik festivalleri sadece yazın olur diye düşünüyorsanız, Ice Music Festivali’ni duyunca çok şaşıracaksınız. Norveç’te düzenlenen festival, bu konuda dünyada ilk ve tek. Bu festivalde gitardan arpa, bateriden saksafona kadar bütün müzik aletleri buzdan. Enstrümanlar konserden sadece birkaç saat önce yapılıyor ve buzun kalitesi her yıl değiştiği için müzik aletlerinin sesleri önceki yıllardan farklı oluyor. Konser özel olarak tasarlanan buz ev igloda düzenleniyor. Dünyanın birçok yerinden müzisyenler bu özel festivalin bir parçası olabilmek için Norveç’e akın ediyorlar. 

Soğuğu sevdirecek kar ve buz festivalleri


Quebec Kış Karnavalı

Dünyanın en büyük kış festivali olan Quebec Kış Karnavalı’nın simgesi, adı iyi adam anlamına gelen “Bonhomme” kardan adamı. Kırmızı şapkası ve renkli kemeriyle karnaval ziyaretçilerini etkinliklere bu maskot yönlendiriyor. Bonhomme ve devasa buz heykeller bir araya gelince de unutulmayacak görüntüler ortaya çıkıyor. Quebec Kış Karnavalı’nda sadece dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların buz heykellerini yapışını izlemekle kalmayıp çok çeşitli eğlencelere katılabilirsiniz. Kış sporları, köpek kızağı yarışmaları, hokey karşılaşmaları, kar banyosu ve kano yarışları Quebec Kış Karnavalı’nın keyfini çıkarabileceğiniz diğer etkinliklerden sadece bazıları.

Soğuğu sevdirecek kar ve buz festivalleri


Budweiser Uluslararası Kar Heykel Festivali

Kar heykeltıraşlarının her birinin hayali, Colorado’da düzenlenen Budweiser Uluslararası Kar Heykel Festivali’ne katılmak çünkü bu festival tam bir heykel şampiyonası aslında. Bu heykel yarışmasının en önemli özelliği ise, yarışmacıların heykellerini oluştururken hiçbir elektrikli alet kullanamaması. Yaratıcılıkları, ilhamları ve elektriksiz alet edevatlarıyla baş başa kalan heykeltıraşların, eserlerini oluşturmak için 5 günleri oluyor. 5 gün içerisinde tüm yarışmacılar eserlerini tamamlayıp jürinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuyorlar. Ziyaretçiler de beğendikleri heykelleri oylama imkanına sahip. Onların oylarıyla belirlenen heykellere de “People’s Choice” ödülü veriliyor.

Soğuğu sevdirecek kar ve buz festivalleri


Kiruna Kar Festivali

Kiruna Kar Festivali’ni diğerlerinden ayıran bir özellik var ve sırf bu özellik için bu festivale gitmek isteyeceksiniz. Bu festivalde kar heykellerinin görüntüleriyle mest olurken Kuzey Işıklarını da görebilirsiniz. İsveç’in kuzeyindeki Kiruna şehrinde gerçekleşen bu etkinlikte eğer hava durumu uygunsa kardan heykellere Kuzey Işıklarının büyüleyici görüntüsü de eşlik ediyor. Festivalin bir diğer özelliği de her yaştan ziyaretçiye hitap etmesi. Çocuklar için kardan oyularak yapılmış oyun alanlarının yanında yetişkinler için düzenlenen kar partileri de oluyor.

Soğuğu sevdirecek kar ve buz festivalleri


Valloire Uluslararası Kar ve Buz Heykelleri Festivali

Valloire, Fransa’nın en popüler kayak destinasyonlarından biri olarak, yıllardır Uluslararası Kar ve Buz Heykelleri Festivali’ni düzenliyor. Bu festivali ziyaret edenler hem kayak yapıyor hem de dünyada tanınan kar ve buz heykeltıraşlarının eserlerini görme şansı yakalıyor.

Soğuğu sevdirecek kar ve buz festivalleri


Yani bu festival, kışın tadını ikiye katlamak için birebir bir etkinlik. Kar ve buz heykelleri yarışması da düzenlenen etkinlikte yarışmacıların eserlerini tamamlamak için sadece 72 saatleri oluyor ve onlara tahsis edilen tüm karı ya da buzu kullanmak zorundalar.

Yazı ve fotoğraflar: Enuygun.com

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