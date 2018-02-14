Slovakya'da bulunan 'Aşk Bankasına' ziyaretçiler akın ediyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat HaberleriSlovakya'da bulunan 'Aşk Bankasına' ziyaretçiler akın ediyor
Seyahat Slovakya'da bulunan 'Aşk Bankasına' ziyaretçiler akın ediyor
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Seyahat
Hürriyet Haber
14.02.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Slovakya'da bulunan 'Aşk Bankasına' ziyaretçiler akın ediyor

Slovakya'nın Banska Stiavnica kentinde "aşk bankası" adında bir müze bulunuyor. Sevgililer Günü'nde ziyaretçi akınına uğrayan müzeye gelen çiftler en değerli eşyalarını bir kasanın içine koyarak burada saklıyor. Bu ilginç bankada şuan için 100 bin kasa bulunuyor...

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Bankada 100 bin kasa bulunuyor

100 bin küçük kasadan oluşan aşk bankası, Banska Stiavnica kentinde dünyanın en uzun aşk şiiri onuruna kurulan Marina'nın Evi adlı bir müzede bulunuyor.Bu şiir, Andrej Sladkovic'in 1846'da yayınladığı ve 2910 dizeden oluşan Marina şiiri. Andrej, Maria Pischlova'ya aşıktı ama ailesi Maria'yı bir zencefilli çörek üreticisiyle evlendirdi.Marina, tüm Slovak okullarında okutulan bir şiir.

Slovakyada bulunan Aşk Bankasına ziyaretçiler akın ediyor

Dokunaklı Bir Aşk Şiirine İthafen Açıldı

Banska Stiavnica'da yaşayan Andrej ve Maria 14 yaşında birbirlerine aşık olmuştu. O zamanlar yoksul bir öğrenci olan Andrej, Maria'nın ailesinin gönençli evinde Maria'ya ders veriyordu. Maria Andrej'in ilham perisi haline gelse de Maria'nın ailesi zengin zencefilli çörek üreticisini tercih etti. Sonrasında Andrej bir rahip oldu ve Maria'nın düğününden iki yıl sonra bir kilise memurunun kızıyla evlendi.

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler
Sevgililer Günü'nü İstanbul'da geçireceklere özel adresler


Şiir, Kültür Mirası Oldu

Bu orta çağ kenti UNESCO Dünya Mirası ilan edildi ve korumaya alındı. Marina şiiri ise Slovakya'nın ulusal hazinesi olarak görülüyor.Müzenin sözcüsü Katarina Javorska, "Aşk bankasında aşıklar aşklarını sonsuza kadar koruyabilir, fotoğraflar, yüzükler, ilk buluşmalarının sinema bileti gibi eşyalarını saklayabilir" diyor ve ekliyor: "Buradaki eşyalarda gerçekten güvende, hepsi özel bir mühürle korunuyor. İçindekileri yalnızca sahipleri görebilir."

Slovakyada bulunan Aşk Bankasına ziyaretçiler akın ediyor

Aşkı Ölçen Aşkmetre

Müzedeki sergilenen bir diğer şey de sevgililerin aşkını ölçtüğü söylenen "aşkmetre". Javorska bu cihazın arkasındaki teknolojinin "büyük bir sır" olduğunu söylüyor:"El ele tutuşurken veya öpüşürken özel bir tutamacı tutuyorlar, o da bedenlerindeki elektriği ölçüyor."Slovakya'da çocuklar Andrej Sladkovic'in Marina şiirinden dizeleri ezberliyor. Şair Slovaklar için o kadar önemli ki sokaklarına, hatta bir kente de onun ismini vermişler.

Slovakyada bulunan Aşk Bankasına ziyaretçiler akın ediyor

Fotoğraflar: BBC


Buraları görmeden "Türkiye'de yaşıyorum" demeyin!



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