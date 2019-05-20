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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Seyahat
İHA
20.05.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor

Sivas’ın Kangal ilçesi Sarıpınar köyünde bulunan ilginç kaya oluşumlarıyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, kayaların aşınma sonucu oluşmuş olabileceğini söyledi.

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Sivas’ın Kangal ilçesi Sarıpınar Köyü kırsalında bulunan mantar şeklindeki ilginç kayalar ilk kez görenleri şaşkına çeviriyor. Tamamen doğal olarak farklı kayalardan destek alarak ayakta duran dev kayalar, elle yerleştirilmiş gibi bir görüntü veriyor. Kayalar köy sakinleri tarafından ziyaret yeri olarak kullanılırken kayaların yanına giderek dua edenler ve kurbanını kayalıklarda kesenlerde oluyor.

Sivastaki gizemli kayaların sırrı çözülüyor

İlginç kayalarla ilgili açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, kayaların özellikleri itibariyle Şahit Kaya olarak tanımlandığını belirtip, “Kangal ilçesinin Sarıpınar Köyü sınırlarında görülen yer şekilleri jeomorfolojide şahit kaya olarak tanımlanır. Bu şekillerin yatay tabakalaşmış yapılarda ortaya çıkar. Dirençli ve daha az dirençli kayaçların şiddetli erozyon ve sel gibi farklı aşındırma süreçleri sonrasında oluşurlar. Aşınmadan arta kalan sap olarak adlandırabileceğimiz bu kısımlar daha önceki yer şekillerine tanıklık etmeleri sebebiyle şahit kaya olarak isimlendirilir." dedi.

Sivastaki gizemli kayaların sırrı çözülüyor

Net ifadeler için yerinde inceleme şart

Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, kayaların oluşumuyla ilgili net ifadeler kullanabilmek için yerinde bilimsel inceleme yapılması gerektiğini vurguladı. Özpay, “İlk izlenimlerden elde edilen çıkarımlara göre şahit kayayı meydana getiren kayaçların iki farklı kayaç bölümünden oluştuğunu, üstte şapka olarak nitelendirilebilecek olan kısımlar içinde farklı boyutlarda yuvarlak çakıllar içeren, yer yer değişik sedimanter birimlerin nöbetleştiği kum taşı ve çamur taşı, silttaşı egemen bloklardan meydana geldiğini, bloklarının olasılıkla sığ denizel veya geniş az derin gölsel bir sedimantasyon havzasına katastrofik yöntemlerle gelerek durakladığı ya da ikinci ve daha yüksek ihtimal üstteki birime özgü tabakalı kayaçlarının tümüyle aşındıktan sonra geriye sadece burada rastlanan kayaçların kaldığını söyleyebiliriz” dedi.

Sivastaki gizemli kayaların sırrı çözülüyor

Sivastaki gizemli kayaların sırrı çözülüyor

Turizme kazandırılabilir

Özpay, kayaların turizme kazandırılabileceğini belirtip, “Sarıpınar Şahitkaya veya Mantar Kayaları turizm açısından bir değer oluşturuyor. Gerçekte şahit kayaları, hemen tamamının belli bir yöne eğimli tabakaların kalıntısı izlenimi veren duruş şekilleriyle insanların dikkatini çekiyor. Yöre halkı tarafından bu şekillerin oluşumuyla ilgili de hikâyeler oluşturulmuş. Kangal Balıklı Kaplıcası, Kangal köpekleri ile tanınan Kangal ilçesi, Sarıpınar Şahitkayaları’yla turizm açısından yeni bir uğrak yeri kazanmış olabilir.” dedi.

Sivastaki gizemli kayaların sırrı çözülüyor

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