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Sivas'ta drone ile görüntülendi! Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle oluştu...
Seyahat
DHA
11.12.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Sivas'ta drone ile görüntülendi! Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle oluştu...

Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan Hafik Gölü, soğuk hava nedeni ile donan yüzeyi ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle kısmen buzla kaplandı. Piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan göl havaların soğumasıyla kış sessizliğine büründü. Her yıl Aralık ayında donan göl, Nisan ayına kadar bu özelliğini koruyor.

Sivasta drone ile görüntülendi Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle oluştu...



Drone ile havadan görüntülenen göl, buz tutan yüzeyi ile seyirlik görüntüler oluşturuyor. Göl kenarındaki sosyal tesisin işletmecisi Hasan Hüsnü Öztürk, "Göl buz tutmaya başladı. Ama kar yağışı bu sene biraz az.

Sivasta drone ile görüntülendi Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle oluştu...



Geçmiş döneme göre buz olursa yine balık ölümleri gerçekleşebilir. Suyun debisi önceki yıllara göre düşük. İnşallah kar yağışı çok olur ve gölümüzün suyu yeniden çoğalır. Yaz sezonunda burası çok kalabalık oluyor. Kış sezonunda ise göl tamamen buz tuttuğunda vatandaşlar üzerine çıkıp gezebiliyor. Kışın burası ayrı bir güzel oluyor" dedi.

Sivasta drone ile görüntülendi Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle oluştu...


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