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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sivas'ta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme! Çoban tarafından bulundu, şimdi ise...
Seyahat
İHA
26.08.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Sivas'ta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme! Çoban tarafından bulundu, şimdi ise...

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bir çoban tarafından bulunan buğday fosilinin milyonlarca yıllık olduğu tahmin ediliyor. Doğanşar ilçesi kırsalında hayvanlarını otlatan İbrahim Coşar, üzerinde buğday tanelerine benzer şekillerin olduğu bir kaya buldu.

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Coşar bulduğu kayayı yanına alıp, uzun yıllar Doğanşar’da fosiller üzerine araştırma yapan Tarih öğretmeni, araştırmacı yazar Fikri Karaman’a ulaştırdı. Karaman, ilginç kayanın buğday fosili olduğunu tespit etti. 

Sivasta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme Çoban tarafından bulundu, şimdi ise...



Milyonlarca yıllık olabilir 

Karaman, fosilin milyonlarca yıllık olabileceğini belirterek, “Doğanşar’da zaman zaman bu ilginç durumlarla da karşılaşıyoruz. Arkadaşlar buldukları fosilleri veya belgeleri bize getiriyor. İlk kez böyle bir fosille karşılaşıyorum. Elimde on binlerce buğday, mercimek ve benzeri tohumun fosili bulunmakta. Artık yüz bin yıllık mı, milyon yıllık mı bilemiyorum. Ona bilim adamları karar versin. Bu taşı çoban arkadaş İbrahim Coşar Bey bulmuş. Sonra Osman Yürük ve öğrencim Ali Kıncır vasıtası ile teslim ettiler. Bende kamuoyuyla paylaşıyorum. Böyle bir fosili gördüğüm için son derece mutluyum” dedi. 

Sivasta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme Çoban tarafından bulundu, şimdi ise...



Anadolu’nun bilinen tarihini değiştirebilir 

Bulunan fosil üzerinde yapılacak bilimsel çalışmalar sonrasında Anadolu’nun bilinen tarihinin değişebileceğini kaydeden Karaman, “Bu fosilin tarihi anlaşıldığı zaman Anadolu coğrafyasının tarihi anlaşılacak. Ne kadar yıl önce bunun burada ziraatı yapıldığı ve yabani olarak yetişeceği anlaşılacaktır. Bu da hem Türkiye tarihi açısından hem de dünya tarihi açısından önemli bir bilgi olacaktır” şeklinde konuştu. 

Sivasta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme Çoban tarafından bulundu, şimdi ise...


Denizden 400 kilometre içeride ve yaklaşık bin 300 rakımda olan Doğanşar ilçesinde geçtiğimiz dönemlerde deniz canlılarına ait fosillere de rastlanmıştı. 

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