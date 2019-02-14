Sırt çantalı turistler daha fazla harcama yapıyor
Araştırmaya göre, Türkiye'ye gelen sırt çantalı turistler, diğer turistlere göre daha fazla harcama yapıyor.
Turizm, ülkemizin cari açığının yüzde 60'ını kapatmanın yanı sıra, ihracata ve dış siyasete de olumlu yansıyor. Avrupa'da yapılan bir istatistiğe göre, Türkiye'ye turist olarak gelenlerin yüzde 80 i Türkiye'yi Avrupa Birliğinde görmek istiyor. Türkiye'ye gelmeyenlerin, Türkleri tanımayanların yüzde 80'i Türkleri Avrupa'da istemiyor.
İstanbul'a gelen sırt çantalı turistler, ağırlıklı olarak Almanya, Avustralya, Fransa, Amerika ve Yeni Zelanda'dan. Yüzde 56'sı kadın, yüzde 44'ü erkek, dörtte üçe yakını 30 yaş altında, yüzde 80'ni bekar, dörtte üçünden fazlası üniversite eğitimi almışlar. Sırt çantalı turistler genel olarak genç, düşük bütçeyle uzun süreli seyahatlere çıkan bazen de seyahatleri esnasında çalışan kişiler.
Sırt çantalılar, Türkiye'de ortalama 11.5 gün, İstanbul'da ise 6 gün konaklıyor. Tüm yabancı turistlerin Türkiye'deki ortalama kalış süresi ise 4.30 gece. Türkiye'de geçiren turistlere göre, sırt çantalılar, Türkiye'de 2.6 kat daha fazla kalıyor ve kişi başına turist harcaması 972 dolar ile 680 dolar olan ortalamanın üzerinde kalıyorlar. Sırt çantalı turistler, İstanbul'dan sonra, Kapadokya, Gelibolu, Efes, Pamukkale, Antalya'yı ziyaret ediyor.
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