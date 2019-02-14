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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sırt çantalı turistler daha fazla harcama yapıyor
Seyahat
DHA
14.02.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Sırt çantalı turistler daha fazla harcama yapıyor

Araştırmaya göre, Türkiye'ye gelen sırt çantalı turistler, diğer turistlere göre daha fazla harcama yapıyor.

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Turizm, ülkemizin cari açığının yüzde 60'ını kapatmanın yanı sıra, ihracata ve dış siyasete de olumlu yansıyor. Avrupa'da yapılan bir istatistiğe göre, Türkiye'ye turist olarak gelenlerin yüzde 80 i Türkiye'yi Avrupa Birliğinde görmek istiyor. Türkiye'ye gelmeyenlerin, Türkleri tanımayanların yüzde 80'i Türkleri Avrupa'da istemiyor.

İstanbul'a gelen sırt çantalı turistler, ağırlıklı olarak Almanya, Avustralya, Fransa, Amerika ve Yeni Zelanda'dan. Yüzde 56'sı kadın, yüzde 44'ü erkek, dörtte üçe yakını 30 yaş altında, yüzde 80'ni bekar, dörtte üçünden fazlası üniversite eğitimi almışlar. Sırt çantalı turistler genel olarak genç, düşük bütçeyle uzun süreli seyahatlere çıkan bazen de seyahatleri esnasında çalışan kişiler.

Sırt çantalı turistler daha fazla harcama yapıyor



Sırt çantalılar, Türkiye'de ortalama 11.5 gün, İstanbul'da ise 6 gün konaklıyor. Tüm yabancı turistlerin Türkiye'deki ortalama kalış süresi ise 4.30 gece. Türkiye'de geçiren turistlere göre, sırt çantalılar, Türkiye'de 2.6 kat daha fazla kalıyor ve kişi başına turist harcaması 972 dolar ile 680 dolar olan ortalamanın üzerinde kalıyorlar. Sırt çantalı turistler, İstanbul'dan sonra, Kapadokya, Gelibolu, Efes, Pamukkale, Antalya'yı ziyaret ediyor.

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