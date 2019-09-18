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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sinop'un sır gibi saklı kalan tarihi mekanı
Seyahat
İHA
18.09.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Sinop'un sır gibi saklı kalan tarihi mekanı

Sinop'un pek bilinmeyen tarihi mekanı Türkiye’nin en kuzeyinde bulunan Sinop, gerek Hamsilos Koyu'nun büyük katkı sağladığı doğasıyla hem de çeşitli medeniyetlerin bıraktığı izlerle gezginlerin en merak ettiği şehirler arasında geliyor. Fakat Sinop'ta yer alan ve Türkiye’nin sağlam kaya mezarlarından sadece biri olan koruma altındaki Boyabat Kaya Mezarları, çok fazla tanıtılmadığı için pek bilinmiyor.

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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Türkiye bir medeniyet müzesi. Sinop ve Boyabat’ta aslında bu medeniyet müzesinin bir parçası. Bugün kral mezarı dediğimiz yer hemen İstanbul yolu üzerinde 300 metre yolun kenarında bulunuyor. Paflagonyalılar döneminden bize miras kalan bir kralın mezarı. En önemli özelliği ise korunmuş olması. Çoğu kral mezarları korunmamış. Bu bize emanet. Paflagonyalılar medeniyetinin bize emaneti. Bu mezara biz sahip çıkıyoruz, çıkacağız da. Bu zamana kadar eğer korunarak geldiyse bundan sonra da biz sahip çıkarak gelecek nesillere, gelecek yüz yıllara koruyup bırakmamız gerekiyor. Kral mezarı, Bazalt kayası, Boyabat kalesi, mahallesi, çarşısı, türbelerimiz, tepelerimiz, çeşmelerimiz ve bununla beraber aslında güzel bir destinasyonla beraber zevkle gezebileceğimiz bir turizm destinasyonuyla beraber, gezi destinasyonuyla beraber aslında Boyabat bu medeniyet müzesinin bir parçası. O açıdan çok değerli. Bunları şuan koruyoruz. Korumaya da devam edeceğiz” dedi.

Sinopun sır gibi saklı kalan tarihi mekanı


'KAYA MEZARLIKLARI'

Kaya mezarları Boyabat-Kastamonu kara yolunun on beşinci kilometresinde Salar köyü sınırları içinde yer alıyor. Köyün doğusunda ve yüksekçe bir kalker kayanın üzerinde yer alan Mezar Gökırmak Ovası'na hakim bir tepede bulunuyor. Kaya mezarına ulaşmak için kara yolundan ayrılarak köy yoluna girilmesi gerekiyor. Mezar çevresinde bulunan kaya işlemeleri, çevre köylerce “Şeytan Basamakları” adı verilen insan yapımı bir basamaklı tünelin bulunması bu alanın sadece mezar için kullanılmadığını ve çok eski bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Kaya mezarının MÖ 7. yüzyılda Paflagonyalılar tarafından yapıldığı sanılıyor. Kaya mezarının dış kısmı dikdörtgen şeklinde ve yaklaşık olarak boyu 10 metre, yüksekliği 5 metre. Kaya mezarı ve çevresi hala tam olarak bilinmiyor.

Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün başvurusu üzerine toplanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Boyabat'ta yer alan kaya mezarı koruma altına alındı. Kurul, özel mülkiyette yer alan kaya mezarının tarihi değere sahip olduğuna karar verdi.

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