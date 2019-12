Sınır ötesindeki en güzel 10 kayak merkezi

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

15 kilometre pist Mavrovo, Makedonya



Pistlerinin uzunluğu 15 kilometreyi bulan bölge, Makedonya’nın başkenti Üsküp’e 1.5 saatlik bir uzaklıkta. Pistlere çok yakın olan oteller hem dağ hem de Mavrovo Gölü manzaralı. Kayak sporuna gönül verenler 5700 metreyi bulan 11 ski lift ve 3 telesiyeji kullanabiliyor. Sezon boyunca Türkçe bilen asistanlar var, otellerde ve pistlerde lisan sorunu yaşanmıyor.









Evrim Sümer / Gazeteci

Kayaktan kaplıcaya Zell Am See, Avusturya



Dağların arasındaki göle bakarak kayak yapmak hayatta sürekli bulunabilir bir fırsat değil. Avusturya Alpleri’nde, göller arasında konumlanmış bir kayak köyü burası. Yeni başlayanlar, amatörler ve profesyoneller için çok çeşitli pistler mevcut. Hareketli sosyal hayatı cabası. Kayaktan kaplıcaya diyerek komşu kasabadaki termal havuzlarda kayak yorgunluğunuzu atabilirsiniz.









Füsun Hattat / Hürriyet Seyahat yazarı

Pembe günbatımı ünlü Cortina d’Ampezzo, İtalya

Güney Alpler’de Dolomiti Dağları’nın en gözde, İtalya’nın en büyük ve jet sosyetenin uğrak yeri Cortina d’Ampezzo kasabası pembe günbatımıyla ünlü. Dolomiti ‘super ski pass card’ ile toplam 115 km’yi bulan pistlerde kesintisiz kayabilirsiniz. Her kayak ve board seviyesi için uygun pist var. Kasabanın merkezi Piazza Venezia’nın etrafı şık kafe, restoran ve dükkânlarla çevrili.









Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Partileri meşhur St. Anton, Avusturya



2001 yılında Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Sezon boyunca aldığı kar yağışı oranıyla mükemmel kar kalitesine sahip. Ulaşımının kolay olması, pistlerinin 350 km uzunluğu ve 100’e yakın telesiyej imkânı gibi avantajlara sahip. St. Anton, pist dışına çıkıp bol karda kaymayı sevenler için de bir cennet. Burası kayak sonrası partileriyle de meşhur bir kasaba.









Mert Alpkoçak / Kayak sporcusu

Vize derdi yok Gudauri, Gürcistan



Kayak ve snowboard için tam bir cennet. Ağırlıklı orta seviye pistlerden oluşuyor. Zirvedeki manzarayı görünce, kayak/snowboard yapmak yerine tüm günü zirvede geçirip manzarayı seyretmeyi tercih edebilirsiniz. Gudauri’nin Türkiye’ye yakınlığı ve vizesiz seyahat imkânı, bu merkezi daha da cazip kılıyor. Fiyatları da Avrupa kayak merkezleri ortalamasına göre daha uygun.









Koray Durkal / Hürriyet gazetesi spor yazarı

Gündüz spor, gece eğlence Kitzbühel, Avusturya



Dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında gösterilen bölge, yüzyıllardır koruduğu ortaçağ kasabası görünümü ve tesisleriyle dikkat çekiyor. Avusturya Tirol Alpleri’nde yer alan Kitzbühel hem Avrupa’nın hem de dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında ve İsviçre Alpleri’ne göre daha ekonomik. Her seviyeye uygun pist mevcut. Kasabanın gece hayatı da oldukça hareketli…









Mert Turak / Oyuncu

İstanbul’a çok yakın Bansko, Bulgaristan



Pirin Dağları’nın eteklerinde kurulu küçük bir kasaba Bansko. İstanbul’dan sadece 600 kilometre uzakta ve Avrupa’nın en iyileri arasında. Tesislerinin kalitesi ve uygun fiyatlar cazibesini artıran unsurlar. Pistler hem acemilere hem de profesyonellere uygun. Bölge sadece kayak için değil, gölleri, ormanları, kısacası doğası ile de birçok gezgini kendine çekiyor.









Canan Demiray / Seyahat yazarı

Çocuklu aileler için ideal Kranjska Gora, Slovenya



Ljubljana’ya iki saatlik uçuştan sonra kayak merkezine bir saatte varılabiliyor. 1500 metredeki Kranjska Gora’da farklı zorluklarda 18 pist bulunuyor. Skipass, gece gündüz ve farklı saat alternatifleriyle ihtiyaca yönelik tasarlanmış. Kayak okullarının fiyatları makul. Aile dostu otellerde konaklayıp kartpostallardan tanıdığınız Bled Gölü etrafında yürüyüş yapabilirsiniz.









Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

Adrenalin sevenlere Whistler Blackcomb, Kanada



Dünyanın en dik yamaçlarına sahip ve en ünlü kayak pistlerine ev sahipliği yapıyor. Kanada’nın Britanya Kolombiyası Bölgesi’ndeki kayak merkezi, aynı zamanda dünyanın en yüksek teleferik hattına sahip. 2010 Kış Olimpiyat Oyunları’na da ev sahipliği yapan merkez, alışveriş ve yeme-içme konusunda da dünyanın en iyilerinden. Bölgede her seviyeye uygun pistler var.









Nalan Miri Sözer / Seyahat yazarı

200 teleferik var Courchevel, Fransa



Kusursuzca akan kilometrelerce pisti nedeniyle dünyanın en iyilerinden biri kabul ediliyor. 200 teleferiğe ve toplamda 600 kilometre uzunluğunda piste sahip. 39 yeşil, 121 mavi, 114 kırmızı ve 33 siyah pist olmak üzere sadece Courchevel’de 63 kayak lifti ve 117 pist yer alıyor. Bir off-pist rehber tutarak, vadiler arasında pist dışı maceralar yaşayabiliyorsunuz.