Singapur'un masal diyarı botanik bahçeleri
Singapur’da 101 hektarlık alana yayılan Gardens By The Bay, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bahçenin oluşturulması, Singapur hükümetinin yeşil ülke imajını uluslararası alanda oluşturmak için 2006 yılında bir proje yarışması düzenlemesiyle filizlendi.
2012 yılında tamamlanarak hizmete giren proje büyük ilgi çekti. 2019 yılında açıklanan rakamlara göre Gardens By The Bay'i açılışından bu yana 50 milyon kişi gezdi. Bahçe ve bahçecilik sanatının tüm görkemini barındıran alanda, sayısız bitki türü yer alıyor.
Marina Rezervuarı’nın hemen bitişiğinde yer alan Gardens By The Bay; Güney Körfezi, Güney Körfezi ve Orta Körfez adı verilen üç bölümden oluşuyor. Bu üç bahçe arasında en büyüğü, 54 hektarlık alanı kaplayan ve Bay South Garden adıyla bilinen Güney Körfezi. Bahçe, konseptini Singapur'un milli çiçeği olan orkideden ilham alınarak tasarlanmış. Bu bahçedeki soğutulmuş alanlar ‘Cloud Forest’ ve ‘Flower Dome’ tropik bitkilerden dağ bitkilerine kadar zengin bir çeşitlilik bulunmakta. Flower Dome'un bir diğer özelliği de, Guinness Dünya Rekorlar kitabında 'Dünyanın en büyük cam serası' olarak yer alması.
Bahçelerde yer alan ikonik 'Süper Ağaçlar' masal dünyasından fırlamış gibi. Bu ağaçlar aynı zamanda önemli işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış. 'Süper Ağaçlar', bahçe içindeki başta orkideler olmak üzere, bitkilere gerekli gölge alanı sağlıyor ve onların fotosentezi yapabilmeleri için güneş ışığını absorbe edebilmelerini ve yağmur suyunu toplayarak gerekli sulak alanı oluşturmalarına aracılık ediyor. Bu ağaçların arasında geçitler mevcut ve ziyaretçiler üzerine çıkabiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle