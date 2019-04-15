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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Singapur'un masal diyarı botanik bahçeleri
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
15.04.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Singapur'un masal diyarı botanik bahçeleri

Singapur’da 101 hektarlık alana yayılan Gardens By The Bay, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bahçenin oluşturulması, Singapur hükümetinin yeşil ülke imajını uluslararası alanda oluşturmak için 2006 yılında bir proje yarışması düzenlemesiyle filizlendi.

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2012 yılında tamamlanarak hizmete giren proje büyük ilgi çekti. 2019 yılında açıklanan rakamlara göre Gardens By The Bay'i açılışından bu yana 50 milyon kişi gezdi. Bahçe ve bahçecilik sanatının tüm görkemini barındıran alanda, sayısız bitki türü yer alıyor.

Singapurun masal diyarı botanik bahçeleri

Marina Rezervuarı’nın hemen bitişiğinde yer alan Gardens By The Bay; Güney Körfezi, Güney Körfezi ve Orta Körfez adı verilen üç bölümden oluşuyor. Bu üç bahçe arasında en büyüğü, 54 hektarlık alanı kaplayan ve Bay South Garden adıyla bilinen Güney Körfezi. Bahçe, konseptini Singapur'un milli çiçeği olan orkideden ilham alınarak tasarlanmış. Bu bahçedeki soğutulmuş alanlar ‘Cloud Forest’ ve ‘Flower Dome’ tropik bitkilerden dağ bitkilerine kadar zengin bir çeşitlilik bulunmakta. Flower Dome'un bir diğer özelliği de, Guinness Dünya Rekorlar kitabında 'Dünyanın en büyük cam serası' olarak yer alması.

Singapurun masal diyarı botanik bahçeleri

Bahçelerde yer alan ikonik 'Süper Ağaçlar' masal dünyasından fırlamış gibi. Bu ağaçlar aynı zamanda önemli işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış. 'Süper Ağaçlar', bahçe içindeki başta orkideler olmak üzere, bitkilere gerekli gölge alanı sağlıyor ve onların fotosentezi yapabilmeleri için güneş ışığını absorbe edebilmelerini ve yağmur suyunu toplayarak gerekli sulak alanı oluşturmalarına aracılık ediyor. Bu ağaçların arasında geçitler mevcut ve ziyaretçiler üzerine çıkabiliyor.

 

 

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