Singapur'un en renkli mahalleleri

Çin Mahallesi (Chinatown)

Daha önce gitti iseniz New York, Londra, Bangkok gibi büyük şehirlerde Çin mahallelerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Gittiğim şehirlerde Çin mahallesi varsa, mutlaka uğrar, bir iki tur atar ve o karmaşasını yaşarım. Singapur’daki Çin mahallesine de benzer beklentiler ile gittim ancak buradaki Çin mahallesi daha önce gördüklerimden oldukça farklıydı. Her şeyden önce beklentimin çok üzerinde bir düzen ve temizlik ile karşılaştım. Sağa sola koşuşturan, yüksek sesle konuşan, bağıran insanlar yoktu. Her yer rengarenk ve süslemelerle doluydu. O an, dünyanın en güzel Çin mahallesi kesinlikle Singapur’da olmalı diye düşündüm.

Şehrin geri kalan yerlerindeki gökdelenlerle kıyaslandığında buradaki binalar oldukça tezatlık oluşturuyor. Sokaklar genellikle 2-3 katlı, rengârenk binalarla dolu. Gittiğim dönem Çin yeni yılına denk geldiği için sokaklar ve caddeler her zamankinden daha renkliydi ve süslemelerle donatılmıştı.

Çin mahallesinde gezmeniz gereken iki tapınak var. Bunlardan biri Buddha Tooth Relic ismindeki Budist Tapınağı. 2007 yılında halka açılan tapınağı 09.00- 18.30 arasında gezebiliyorsunuz. Diğeri ise Sri Mariamman ismindeki Hindu Tapınağı. Açıkçası Çin mahallesinde bu güzel Hindu Tapınağı’na denk gelince oldukça şaşırdım. Bu tapınak Singapur’un en eski tapınağı. Tapınağın süslemeleri ve mimarisi göz kamaştırıcı güzellikte.

Çin mahallesi; hediyelik eşya satan dükkanlar, sokaklara kurulan tezgahlar ile tam bir alışveriş cenneti. Bazı dükkanlarda o kadar güzel el yapımı objeler, yelpazeler vardı ki gözlerimi alamadım. Çin Mahallesi’nin kalbi ise Kreta Ayer bölgesinde atıyor. Buraya uğramadan Çin Mahallesi’nden sakın ayrılmayın. Kreta Ayer yemek molası vermek için oldukça ideal ve keyifli bir yer.

Küçük Hindistan (Little India)

1800’lerde Hindistan’dan gelen işçilerin yerleştiği bölge zamanla Hint halkının yaşadığı mahalle haline gelmiş. Uzun zamandır hayalini kurduğum Hindistan seyahati aşkı, burayı görmem ile adeta alevlendi. Gerçekten ismi gibi küçük bir Hindistan bu mahalle.

Burada da sokaklar 2-3 katlı renkli binalarla dolu. Sokakları dolaşırken dükkanlardan, marketlerden yükselen Hint şarkıları, rengarenk Saree’leri (Geleneksel Hint Kıyafeti) ile dolaşan Hintli kadınlar, hediyelik eşya satan dükkanlardaki rengarenk Hint kıyafetleri, gösterişli Hint takıları ile başımı döndüren bir yer oldu Küçük Hindistan. Burada ayaklarım yerden kesildi ise Hindistan’da ne yaparım bilmiyorum ama Singapur’da dolaşırken en çok keyif aldığım yer oldu.

Arap Mahallesi (Kampong Glam)

Kampong Glam, Küçük Hindistan ile iç içe geçmiş bir mahalle. Buradaki en önemli yapı Sultan Camii, 1824 yılında Singapur’un ilk sultanı Hüseyin Şah için yaptırılmış. Bugün ise Singapur’un en önemli camisi kabul ediliyor. İçini gezemedik ancak dışarıdan görünümü oldukça etkileyiciydi.

Caminin tam karşısında yer alan yolda dikkatinizi birçok kebapçı ve Türk restoranı çekecektir. Özellikle 'Mevlana Turkish' ismindeki restoran çok güzel görünüyordu. Tabi Singapur oldukça pahalı bir ülke. Kendi ülkemizde çok daha ucuza yiyebileceğimiz bir yemeği burada daha pahalıya yiyeceğinizi unutmayın. Kampong Glam’deki ünlü bir diğer cadde de Arap caddesi. Buradaki hediyelik eşya satan dükkanlar, dükkanların önünde kurulan tezgahlar size çok tanıdık gelecek ve kendinizi İstanbul’da geziyormuş gibi hissedeceksiniz.

Arap mahallesinin en güzel sokağı hiç kuşkusuz Haji Lane. Burada o kadar güzel kafeler, öyle şirin butik dükkanlar yer alıyor ki neredeyse hepsine girip dolaştık. Hatta bir ara her birinin önünde fotoğraf çekerken buldum kendimi J Haji Lane’deki birçok binada renkli graffitiler görmeniz de mümkün. Bu mahalleyi dolaşırken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Rahat rahat dolaşmak, kafelerinde keyifli vakit geçirmek için en az 2-3 saat ayırmanızı öneririm.

Fotoğraflar: Banu GÜNDOĞDU