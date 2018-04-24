Singapur'un en renkli mahalleleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Singapur'un en renkli mahalleleri
Seyahat
Banu Gündoğdu / Instagram: @heryolculukbirmasal
24.04.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Singapur'un en renkli mahalleleri

Singapur Uzak Doğu ülkelerine gidenler için genellikle aktarma yapılan bir durak olarak tercih edilir. Biz bunun aksine yolumuzu bilerek Singapur’a düşürmeyi tercih ettik. Son derece temiz, düzenli bu Asya ülkesinde kendinizi sık sık Avrupa’da hissediyorsunuz. Bu küçük şehir devleti ilk etapta gökdelenlerle dolu yapay bir görünüm sunsa da burada çok eğlenceli ve keyif alabileceğiniz mahalleler de bulunuyor. Gökdelenlerin yoğun olduğu bölgeden sıyrılıp şehri biraz daha keşfetmeye başladığınızda renkleriyle, binalarıyla, restoranlarıyla farklılık gösteren üç kültür dikkatinizi çekiyor. Birbirinden farklı bu kültürlerin etkilerini görebileceğiniz, Singapur’un en renkli üç mahallesini keşfetmek isterseniz bu yazı tam size göre…

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Çin Mahallesi (Chinatown)

Daha önce gitti iseniz New York, Londra, Bangkok gibi büyük şehirlerde Çin mahallelerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Gittiğim şehirlerde Çin mahallesi varsa, mutlaka uğrar, bir iki tur atar ve o karmaşasını yaşarım. Singapur’daki Çin mahallesine de benzer beklentiler ile gittim ancak buradaki Çin mahallesi daha önce gördüklerimden oldukça farklıydı. Her şeyden önce beklentimin çok üzerinde bir düzen ve temizlik ile karşılaştım. Sağa sola koşuşturan, yüksek sesle konuşan, bağıran insanlar yoktu. Her yer rengarenk ve süslemelerle doluydu. O an, dünyanın en güzel Çin mahallesi kesinlikle Singapur’da olmalı diye düşündüm.

Singapurun en renkli mahalleleri

Şehrin geri kalan yerlerindeki gökdelenlerle kıyaslandığında buradaki binalar oldukça tezatlık oluşturuyor. Sokaklar genellikle 2-3 katlı, rengârenk binalarla dolu. Gittiğim dönem Çin yeni yılına denk geldiği için sokaklar ve caddeler her zamankinden daha renkliydi ve süslemelerle donatılmıştı.

Singapurun en renkli mahalleleri

Çin mahallesinde gezmeniz gereken iki tapınak var. Bunlardan biri Buddha Tooth Relic ismindeki Budist Tapınağı. 2007 yılında halka açılan tapınağı 09.00- 18.30 arasında gezebiliyorsunuz. Diğeri ise Sri Mariamman ismindeki Hindu Tapınağı. Açıkçası Çin mahallesinde bu güzel Hindu Tapınağı’na denk gelince oldukça şaşırdım. Bu tapınak Singapur’un en eski tapınağı. Tapınağın süslemeleri ve mimarisi göz kamaştırıcı güzellikte.

Singapurun en renkli mahalleleri

Çin mahallesi; hediyelik eşya satan dükkanlar, sokaklara kurulan tezgahlar ile tam bir alışveriş cenneti. Bazı dükkanlarda o kadar güzel el yapımı objeler, yelpazeler vardı ki gözlerimi alamadım. Çin Mahallesi’nin kalbi ise Kreta Ayer bölgesinde atıyor. Buraya uğramadan Çin Mahallesi’nden sakın ayrılmayın. Kreta Ayer yemek molası vermek için oldukça ideal ve keyifli bir yer.

Küçük Hindistan (Little India)

1800’lerde Hindistan’dan gelen işçilerin yerleştiği bölge zamanla Hint halkının yaşadığı mahalle haline gelmiş. Uzun zamandır hayalini kurduğum Hindistan seyahati aşkı, burayı görmem ile adeta alevlendi. Gerçekten ismi gibi küçük bir Hindistan bu mahalle.

Singapurun en renkli mahalleleri

Burada da sokaklar 2-3 katlı renkli binalarla dolu. Sokakları dolaşırken dükkanlardan, marketlerden yükselen Hint şarkıları, rengarenk Saree’leri (Geleneksel Hint Kıyafeti) ile dolaşan Hintli kadınlar, hediyelik eşya satan dükkanlardaki rengarenk Hint kıyafetleri, gösterişli Hint takıları ile başımı döndüren bir yer oldu Küçük Hindistan. Burada ayaklarım yerden kesildi ise Hindistan’da ne yaparım bilmiyorum ama Singapur’da dolaşırken en çok keyif aldığım yer oldu.

Balayı çiftlerinin hayallerini süsleyen oteller
Balayı çiftlerinin hayallerini süsleyen oteller

Singapurun en renkli mahalleleri

Arap Mahallesi (Kampong Glam)

Kampong Glam, Küçük Hindistan ile iç içe geçmiş bir mahalle. Buradaki en önemli yapı Sultan Camii, 1824 yılında Singapur’un ilk sultanı Hüseyin Şah için yaptırılmış. Bugün ise Singapur’un en önemli camisi kabul ediliyor. İçini gezemedik ancak dışarıdan görünümü oldukça etkileyiciydi.

Singapurun en renkli mahalleleri

Caminin tam karşısında yer alan yolda dikkatinizi birçok kebapçı ve Türk restoranı çekecektir. Özellikle 'Mevlana Turkish' ismindeki restoran çok güzel görünüyordu. Tabi Singapur oldukça pahalı bir ülke. Kendi ülkemizde çok daha ucuza yiyebileceğimiz bir yemeği burada daha pahalıya yiyeceğinizi unutmayın. Kampong Glam’deki ünlü bir diğer cadde de Arap caddesi. Buradaki hediyelik eşya satan dükkanlar, dükkanların önünde kurulan tezgahlar size çok tanıdık gelecek ve kendinizi İstanbul’da geziyormuş gibi hissedeceksiniz.

Singapurun en renkli mahalleleri

Arap mahallesinin en güzel sokağı hiç kuşkusuz Haji Lane. Burada o kadar güzel kafeler, öyle şirin butik dükkanlar yer alıyor ki neredeyse hepsine girip dolaştık. Hatta bir ara her birinin önünde fotoğraf çekerken buldum kendimi J Haji Lane’deki birçok binada renkli graffitiler görmeniz de mümkün. Bu mahalleyi dolaşırken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Rahat rahat dolaşmak, kafelerinde keyifli vakit geçirmek için en az 2-3 saat ayırmanızı öneririm.

Singapurun en renkli mahalleleri

Fotoğraflar: Banu GÜNDOĞDU 

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