Şimdi Oktoberfest zamanı…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriŞimdi Oktoberfest zamanı…
GeriSeyahat Şimdi Oktoberfest zamanı…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Şimdi Oktoberfest zamanı…
Seyahat
Görkem TEMELKAYA
25.09.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA

“Ekim Festivali” diye basit bir şekilde Türkçe ’ye çevrilebilir belki. Ama gerçek anlamı: Münih’te her yıl Eylül’ün son haftasıyla Ekim’in ilk haftası arasında düzenlenen dünyanın en büyük bira festivali, Oktoberfest.

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

OKTOBERFEST, senenin bu döneminde sadece Almanya'dan değil dünyanın dört bir yanından yaklaşık 6 milyon turist ağırlıyor.

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Oktoberfest zamanı Münih’e gelmek isteyenlere yazı daha yeni başlıyorken hemen bir öneri: konaklayacağınız oteli 3-4 ay önceden ayarlamanız tavsiye edilir. Özellikle bu dönemde yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ettiği için, otel fiyatları senenin bu döneminde en az 2 katına çıkıyor. Bir de yer bulma sıkıntısı var tabi, bu fiyatlara rağmen otellerde yer bulmanız zorlaşıyor.

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Festival dışında kalan dönemlerde de Münih çok keyifli bir şehir. Tarihi yapıları, parkları, konsept kafeleri, eğlenceli gece hayatı sizi cezp edebilir. Bu sebeple “Altstadt”(eski şehir merkezi)’ne yakın yerlerde konaklamanız, festivalin yanında şehri de keşfetmeniz açısından iyi olabilir.

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Şehri hızlıca gezmek isteyenlere minik bir tüyo: Birçok turistik noktadan geçen 19 Numaralı tramvayla kısa bir tur yapabilirsiniz. Tramvay, yağmurlu havalar için de kurtarıcı bir seçenek.

Münih’te Oktoberfest’in kurulduğu festival alanı Theresienwiese bölgesi olarak geçiyor. Şehrin tarihindeki bütün önemli kutlamalar, kraliyet düğünleri ve at yarışları bu alanda yapıldığından, bugün şehrin en büyük eğlencesinin de burada gerçekleşmesi çok normal sanırım.

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Her sene Münih belediye başkanı, festivalin en büyük çadırındaki bira fıçısını musluğunu açıp Bavyera Bölgesi başkanına bira ikram ediyor, işte festival böyle bir törenle start alıyor. Sonra da binlerce kişi bu musluktan deliler gibi bira içmeye başlıyor.

Oktoberfest biraları 1 litrelik külçe gibi ağır bardaklarda servis ediyorlar. Ben bir tanesi zor kaldırıyorken, garsonların 7-8 bardağı bir arada nasıl taşıdığına şaşırıyorsunuz.

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Oktoberfest’te, içine binlerce insanın sığacağı rengârenk çadırlar kuruluyor. Bu çadırların her birine giriş ücretli, hatta bazı çadırlara önceden rezervasyon yaptırmanız bile gerekiyor. Bütün çadırlarda biranın su gibi aktığını söylememe gerek yok sanırım. Biranın yanında neler var derseniz; sosis, patates kızarması, domuz eti ve ‘pretzel’ gibi Almanların vazgeçemediği yiyecekler eşlik ediyor.

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Festival alanında 15’e yakın dev çadır var, bunların hepsi kendine has tarzda dekore edilmiş ve ayrı konseptteler. Bu dev çadırların içine yüzlerce insan sığabiliyor. Çoğu çadırın sponsoru bölgenin önemli bira üreticileri. Çadırlardan en ünlüleri; Hofbrau, Augustinerbrau, Hippodrom ve Oide Wiesn diyebiliriz.  Bazı çadırlarda çadırlarda markaların festivale özel ürettikleri “Oktoberfestbier” biraları servis ediliyor. Unutmadan hatırlatalım, “Oktoberfestbier”lar dışarıda içtiğiniz biralardan daha fazla alkol oranına  (yaklaşık %6,5) sahip.

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Festivale yöresel Alman kıyafetleri giyerek gelmek de ayrı bir gelenek. Ülke dışından gelen turistler de bu sevimli geleneğe uyum sağlamış durumda. Erkekler “Lederhose” kadınlar “Drindle”larını giyip festivalin ruhuyla bütünleşiyorlar. Senenin bu döneminde, Münih’in neredeyse bütün giyim mağazalarında bu yöresel kıyafetleri görebilirsiniz.

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Bu festivalde Her şey biradan ibaret değil tabiî ki. Alanda lunaparkı da içine alan bir panayır bölümü var.  Dönme dolaplar, çarpışan arabalar, macera trenleri ve adını bilmediğim bir sürü ışıklı şey…  Biraz da bira içtiyseniz, üstüne bu oyuncaklara binip eğlenmek gibisi yok.

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Upuzun bir masada tanımadığınız insanlarla dip dibe biralarınızı yudumluyorsunuz. “Böyle bir kalabalıkta nasıl eğlenilir ki?” Diye düşünmeyin. Siz de bir çılgınlık yapıp, en yakın zamanda bu festivale gidin,  kimseye aldırış etmeden dans edin, yiyin, için, eğlenin!  Hep bir ağızdan bilmediğiniz şarkılara eşlik edin, eminim çok iyi gelecek.

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şimdi Oktoberfest zamanı…

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Bir gemi gezisi hakkında bilmeniz gerekenler