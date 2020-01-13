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Simav'Ä±n Gölcük YaylasÄ±'ndaki Krater Gölü buz tuttu
Seyahat
Ä°HA
Haber GiriÅŸ: 13.01.2020 - 10:48,Son GÃ¼ncelleme:/

Simav'Ä±n Gölcük YaylasÄ±'ndaki Krater Gölü buz tuttu

KÃ¼tahyaâ€™nÄ±n Simav ilÃ§esine 16, HisarcÄ±k ilÃ§esine 24 kilometre uzaklÄ±kta bulunan, asÄ±rlÄ±k Ã§am ormanlarÄ±yla saklÄ± GÃ¶lcÃ¼k Tabiat ParkÄ±â€™ndaki Krater GÃ¶lÃ¼ buz tuttu.

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Bin 450 rakÄ±mlÄ± tabiat parkÄ±nda gÃ¼ndÃ¼z eksi 5 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle, Krater GÃ¶lÃ¼ yÃ¼zeyinin tamamÄ± buzla kaplandÄ±. YÃ¼ksek kesimlerin karla kaplÄ± olmasÄ± ve gÃ¶lÃ¼n donmasÄ±yla kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. TamamÄ± buzla kaplÄ± GÃ¶lcÃ¼k krater gÃ¶lÃ¼, ziyaretÃ§ilerinden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Hafta sonu ziyaretÃ§iler, buz tutmuÅŸ gÃ¶l Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼p, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektiriyor.

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SimavÄ±n GÃ¶lcÃ¼k YaylasÄ±ndaki Krater GÃ¶lÃ¼ buz tuttu

YaklaÅŸÄ±k 1 metre kar bulunan bÃ¶lgede, vatandaÅŸlar buz tutan krater gÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼p, gÃ¶l Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yen kazlar ile birlikte fotoÄŸraf Ã§ektiriyor. Hafta sonu olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla yÃ¼zlerce aracÄ±n geldiÄŸi bin 450 rakÄ±mlÄ± tabiat parkÄ±nda bulunan krater gÃ¶lÃ¼ne yoÄŸun ziyaretÃ§i akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸiyor. Aileleriyle birlikte krater gÃ¶lÃ¼nÃ¼ ziyaret eden Simav, HisarcÄ±k ve Ã§evre ilÃ§elerden gelen vatandaÅŸlar, kar Ã¼zerinde mangal yapÄ±p sucuk-ekmek yemeÄŸi ihmal etmedi.

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SimavÄ±n GÃ¶lcÃ¼k YaylasÄ±ndaki Krater GÃ¶lÃ¼ buz tuttu

EÅŸsiz doÄŸa manzaralarÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede vatandaÅŸlar yanlarÄ±nda getirdikleri Ã§eÅŸitli materyallerle kar Ã¼stÃ¼nde kaymanÄ±n da keyfini Ã§Ä±kardÄ±lar. GÃ¶lcÃ¼k tabiat parkÄ±nda hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde de eksi deÄŸerlerde seyredeceÄŸi ve belediye ekipleri tarafÄ±ndan sÃ¼rekli olarak bakÄ±mÄ± yapÄ±lan tabiat parkÄ±nÄ±n ziyarete aÃ§Ä±k olduÄŸu bildirildi.

SimavÄ±n GÃ¶lcÃ¼k YaylasÄ±ndaki Krater GÃ¶lÃ¼ buz tuttu

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